Hơn 1.000 khối đá lớn đổ sập, tuyến hầm cấp đặc biệt bị lấp toàn bộ, 500 người Việt Nam vẫn vỡ òa vì tạo kỳ tích lớn

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Ngày 11/01/2021, hầm Hải Vân 2 chính thức được khánh thành. Nhà đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả thuộc Tập đoàn Đèo Cả. Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả cho biết, "công trình là khát vọng cháy bỏng đục thông các ngọn đèo hiểm trở ở Miền Trung Bộ được thực hiện, xóa đi tai nạn thảm khốc trên những cung đường đèo nguy hiểm. Hơn nữa các dự án Hầm do người Việt Nam thực hiện luôn đảm bảo trong an toàn trong quá trình thi công. Người Việt Nam một lần nữa khẳng định, đã làm chủ và sáng tạo công nghệ đào hầm tiên tiến của thế giới để thực hiện dự án. Doanh nghiệp đã chứng minh được năng lực trong cuộc đua tranh quốc tế".

Đèo Cả cho biết, hạng mục hầm Hải Vân 2 thuộc Dự án hầm đường bộ Đèo Cả, là công trình giao thông cấp đặc biệt với chiều dài 6.2 km (chiều dài tuyến 12.4km bao gồm cả đường dẫn). Hầm Hải Vân 2 được Tập đoàn Đèo Cả đề xuất đầu tư, triển khai sau khi thực hiện một loạt công trình hầm Đèo Cổ Mã, Đèo Cả, Đèo Cù Mông. Đây là một công trình kỷ lục, khẳng định năng lực của Việt Nam, của doanh nghiệp Việt Nam trong việc thực hiện một dự án mang tầm cỡ quốc tế.

Hầm Hải Vân 2 là công trình khó khăn bậc nhất về mặt kỹ thuật và giải pháp công nghệ. Trong quá trình xây dựng, Nhà đầu tư phải xử lý các khâu kỹ thuật phức tạp, vừa thi công hầm Hải Vân 2 lại vừa phải đảm bảo an toàn công trình, an toàn giao thông cho hầm Hải Vân 1.

Nhưng với kinh nghiệm đã có, tinh thần quyết tâm và năng lực đổi mới sáng tạo, Tập đoàn Đèo Cả đã giải quyết xuất sắc tất cả trở ngại kỹ thuật trong quá trình đào hầm. Một ví dụ điển hình về khó khăn mà nhà đầu tư đã giải quyết nhanh chóng, cụ thể vào ngày 21/6/2018 Đèo Cả đã xử lý thành công sự cố sụt đất và phun mạch nước ngầm, với hàng nghìn khối đất đá đổ xuống, lấp toàn bộ một đoạn tuyến hầm dài hàng chục mét khi đang chuẩn bị hợp long, bảo đảm an toàn tuyệt đối và giữ vững tiến độ thi công.

Ở giai đoạn nước rút, số lượng kỹ sư, công nhân cũng đã được huy động đông nhất từ trước tới nay với con số gần 500 người. Cuối cùng, công trình vẫn hoàn thành sau gần 5 năm thi công.

Công nghệ xây dựng hầm Hải Vân 2 là một bước ngoặt lớn. Trước đây, các doanh nghiệp vẫn sử dụng phương pháp mỏ để thi công khiến cho giữa đất đá nền và vỏ hầm không có sự tác động tương hỗ nên vỏ hầm thường phải thiết kế dày, gây lãng phí, không thể giải quyết triệt để các vấn đề về gia cố kết cấu vỏ hầm theo thực tế hiện trường.

Phương pháp NATM đã khắc phục những nhược điểm này. Nguyên tắc cơ bản của phương pháp là kết cấu hầm bao gồm tổ hợp của đá núi và hầm. Hầm chủ yếu được chống đỡ bằng khối đá xung quanh. Hệ thống chống đỡ của hầm phải có độ mềm dẻo, phù hợp và phải được thi công kịp thời để ngăn chặn biến dạng bất lợi và duy trì cường độ của khối đá.

Ưu điểm của phương pháp NATM là giúp hầm Hải Vân có những cải thiện đáng kể về kết cấu vỏ hầm, phương pháp và trình tự gia cố vỏ hầm hợp lý hơn, kích thước kết cấu vỏ hầm giảm hơn so với các phương pháp thông thường và dễ điều chỉnh trong quá trình thi công. Phương pháp này đã tận dụng được thành quả của nhiều công nghệ thi công hầm như đào phá đá bằng các thiết bị khoan, phương pháp khoan nổ, bê tông phun, neo đá…

Hệ thống đèn chiếu sáng được bố trí suốt dọc 2 bên tường hầm nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Để giảm sự chênh lệch độ sáng giữa bên trong và bên ngoài hầm, đèn chiếu sáng tại lối vào hầm và lối ra khỏi hầm được tăng cường vào ban ngày và giảm đi vào ban đêm. Đoạn giữa của hầm được chiếu sáng không đổi, liên tục suốt ngày đêm.

Trong trường hợp mất điện lưới, đèn trong hầm vẫn chiếu sáng bình thường thông qua hệ thống ắc quy và máy phát điện dự phòng. Hệ thống điều khiển chiếu sáng thu thập thông tin về độ rọi ở bên ngoài trời và cửa vào hầm để điều khiển tự động hệ thống đèn nhằm cân bằng ánh sáng giữa bên trong và bên ngoài hầm.

Hệ thống báo cháy tự động với 2 sợi cáp báo cháy được bố trí trên vòm và chạy dọc suốt chiều dài hầm. Trong trường hợp xảy ra hoả hoạn, cáp báo cháy sẽ tự động phát tín hiệu báo cháy và vị trí xảy ra cháy về Trung tâm vận hành đặt tại cửa hầm phía nam.

Hệ thống báo cháy bằng tay gồm các nút bấm báo cháy được bố trí trong các hốc thiết bị chữa cháy cách nhau 50m dọc theo hầm. Trong trường hợp xảy ra hoả hoạn, người tham gia giao thông có thể bấm vào nút báo cháy để thông báo cho nhân viên vận hành.