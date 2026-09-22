Bí thư, Chủ tịch Hà Nội được máy tính 'chấm điểm' hàng ngày

Thông tin trên được Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nêu tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, sáng 22/9.

Theo Bí thư Trần Đức Thắng, hoạt động của bộ máy chính quyền đã chuyển mạnh từ quản lý sang phục vụ người dân, doanh nghiệp. Thành phố đã ban hành kịp thời 61 nghị quyết, 16 quyết định quy phạm pháp luật của HĐND, UBND thành phố nhằm cụ thể hóa Luật Thủ đô năm 2026.

“Chúng ta đã thiết lập được hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ, bao trùm trên tất cả các lĩnh vực: đầu tư, phát triển hạ tầng, giáo dục và đào tạo, y tế, an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển văn hóa, các cơ chế thực hiện có kiểm soát... Có thể khẳng định, từ thời điểm 1/7/2026, thể chế không còn là điểm nghẽn, rào cản cho sự phát triển của thành phố ”, ông Thắng nhấn mạnh.

Bí thư Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Theo Bí thư Hà Nội, thành phố không chỉ đổi mới phương thức quản trị dựa trên hệ thống số và dữ liệu mà còn tăng cường kỷ luật kỷ cương, cá thể hóa trách nhiệm của từng vị trí công tác. Việc đánh giá cán bộ được thực hiện bằng bộ chỉ số lượng hóa kết quả, được máy tính chấm điểm hàng ngày, bắt đầu từ người đứng đầu.

“Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội được đánh giá theo 32 chỉ tiêu. Chủ tịch UBND thành phố được đánh giá theo 24 chỉ tiêu và cứ hàng quý, hàng tháng sẽ công khai tất cả những kết quả thực hiện nhiệm vụ từ người đứng đầu thành phố. Do vậy, cả hệ thống chính trị không có ai đứng ngoài cuộc về trách nhiệm này”, ông Thắng lấy ví dụ.

Bên cạnh đó, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chịu trách nhiệm về kết quả của cơ quan tổ chức đơn vị mình.

Bí thư Trần Đức Thắng nhấn mạnh, cán bộ, công chức phải coi trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính là nghĩa vụ phục vụ. Thành phố đã ban hành kế hoạch về kiểm tra phòng ngừa tham nhũng, nhũng nhiễu trong giải quyết thủ tục hành chính. Cán bộ công chức không được yêu cầu người dân đi lại nhiều lần, cung cấp lại những thông tin mà cơ quan nhà nước đã có, hoặc chậm trễ trong phối hợp luân chuyển hồ sơ của doanh nghiệp, của người dân.

Việc kiểm tra xử lý sẽ tập trung vào những lĩnh vực mà Nhân dân phản ánh nhiều như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các vấn đề về y tế, giáo dục, môi trường, quy hoạch...

Ủy ban Kiểm tra, Ban Nội chính Thành ủy, Thanh tra thành phố và các cơ quan đơn vị liên quan có trách nhiệm theo dõi kiểm soát, báo cáo đánh giá các công việc thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời tiếp nhận phân loại, xử lý theo dõi và phản hồi kiến nghị của cử tri và Nhân dân. Từng bước liên thông dữ liệu giữa các cơ quan bảo đảm mỗi kiến nghị được giải quyết đến cùng, theo dõi xuyên suốt rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả.

Để các thành tựu phát triển mang lại cuộc sống tốt hơn cho người dân Thủ đô, theo ông Trần Đức Thắng, thành phố thực hiện nghiêm các chính sách về an sinh xã hội.

“Gần đây thành phố đã hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí mỗi năm một lần cho người dân Thủ đô, mở rộng đối tượng được hỗ trợ bảo hiểm y tế, nâng cao mức hỗ trợ đặc thù cho người có công, người cao tuổi, nhóm yếu thế. Thành phố nâng mức hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 650.000 học sinh tiểu học cùng với yêu cầu về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm”, Bí thư Hà Nội nêu.

Đồng thời, Hà Nội phát triển thêm khu dưỡng lão chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, đối tượng chính sách của Hà Nội cao nhất nước, với hơn 300.000 đối tượng chính sách.

Thành phố cũng tập trung giải quyết ngay tình trạng thiếu trường học, lớp học hoặc là trường lớp chưa đạt chuẩn, nhất là ở bậc THPT. Riêng trong năm học mới 2026-2027, Hà Nội có thêm 4 trường THPT đưa vào hoạt động. Thành phố tiếp tục bố trí quỹ đất để đầu tư xây các trường công lập,

Theo Bí thư Hà Nội, dịp 10/10 tới, thành phố sẽ tiếp tục khởi công nhiều trường THPT trên địa bàn, chưa kể các trường tiểu học và đầu tư thêm lớp học tại những nơi còn thiếu.