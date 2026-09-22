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Cần Thơ khánh thành Khu công nghiệp Trần Đề vốn đầu tư hơn 1.230 tỷ đồng

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cần Thơ khánh thành Khu công nghiệp Trần Đề vốn đầu tư hơn 1.230 tỷ đồng

Chiều 22/9, tại Cần Thơ đã diễn ra Lễ khánh thành Khu công nghiệp Trần Đề với tổng vốn đầu tư hơn 1.230 tỷ đồng. Dự án nằm gần cửa biển Trần Đề - vị trí được đánh giá có vai trò quan trọng trong kết nối kinh tế, logistics của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khu công nghiệp Trần Đề là một trong những dự án trọng điểm ven biển, có vị trí chiến lược, thuận lợi kết nối với quốc lộ Nam Sông Hậu và cảng biển Trần Đề. Khu công nghiệp Trần Đề có quy mô 160 ha; trong đó, quỹ đất công nghiệp dành cho xây dựng nhà máy, xí nghiệp và trung tâm logistics, bến bãi cảng đạt trên 112 ha; hệ thống cấp nước sạch đồng bộ với công suất 5.800 m³/ngày đêm với tổng vốn đầu tư gần 1.230 tỷ đồng.

Lãnh đạo TP Cần Thơ và chủ đầu tư dự án cắt băng khánh thành Khu công nghiệp Trần Đề. Ảnh HT

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đề nghị, Công ty cổ phần Bê tông Hà Thanh, với vai trò là chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Trần Đề, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung thực hiện tốt các nội dung đã báo cáo và cam kết.

Đối với Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, với vai trò là cơ quan đầu mối quản lý nhà nước về khu công nghiệp tiếp tục theo dõi, hướng dẫn và hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định. Những vấn đề vượt thẩm quyền, cần kịp thời tổng hợp, báo cáo và đề xuất UBND thành phố xem xét, chỉ đạo, xử lý theo quy định.

Ông Trương Cảnh Tuyên khẳng định, UBND TP Cần Thơ cam kết sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi trong khuôn khổ quy định của pháp luật để các doanh nghiệp tổ chức thực hiện tốt hoạt động đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh.

"Tôi tin tưởng rằng, với sự quyết tâm của chủ đầu tư, sự đồng hành của các cơ quan quản lý nhà nước và sự hợp tác của cộng đồng doanh nghiệp, Khu công nghiệp Trần Đề sẽ phát huy tốt tiềm năng, lợi thế, trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư; thu hút ngày càng nhiều dự án có quy mô, công nghệ tiên tiến, hiện đại, thân thiện với môi trường và có giá trị gia tăng cao", Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh.

Theo Tô Thắm

Đại đoàn kết

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