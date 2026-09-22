Tin vui cho người dân của thành phố trẻ nhất Việt Nam

Cổng thông tin điện tử thành phố Bắc Ninh cho hay, Phó Chủ tịch UBND Phạm Văn Thịnh ký Quyết định số 1180/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn Bắc Ninh giai đoạn 2026 - 2030.

Theo Kế hoạch, Bắc Ninh phấn đấu phát triển nhà ở đáp ứng nhu cầu về số lượng, diện tích và chất lượng nhà ở của người dân. Cùng với đó là từng bước nâng cao điều kiện sống, bảo đảm an sinh xã hội và phù hợp với định hướng phát triển đô thị, nông thôn trên địa bàn.

Đến năm 2030, diện tích nhà ở bình quân đầu người của Quảng Ninh phấn đấu đạt 40m² sàn/người, trong đó khu vực đô thị đạt 42m² sàn/người, khu vực nông thôn đạt 36,3m² sàn/người; diện tích sàn nhà ở tối thiểu đạt 10m²/người.

Đối với nhà ở thương mại, trong giai đoạn 2026 - 2030, Bắc Ninh phấn đấu phát triển, hoàn thành và đưa vào sử dụng khoảng 72,62 triệu m² sàn, tương ứng khoảng 511.600 căn.

Về nhà ở xã hội, thực hiện mục tiêu phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2021 - 2030, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho các nhóm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ với tổng diện tích khoảng 13,95 triệu m² sàn, tương ứng khoảng 233.348 căn. Riêng giai đoạn 2026 - 2030, phấn đấu hoàn thành tối thiểu 128.893 căn, góp phần đạt chỉ tiêu 152.292 căn theo Chương trình phát triển nhà ở.

Trong đó, nhà ở xã hội cho các nhóm đối tượng có thu nhập thấp phấn đấu phát triển, hoàn thành khoảng 6,22 triệu m² sàn, tương ứng khoảng 105.559 căn; nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân khoảng 356.440 m² sàn, tương ứng 5.092 căn; nhà lưu trú công nhân cho thuê khoảng 912.100 m² sàn, tương ứng 18.242 căn.

Hình minh họa.

Đối với nhà ở công vụ, Kế hoạch đặt mục tiêu phát triển tổng diện tích khoảng 5.950 m² sàn, tương đương 63 căn. Trường hợp phát sinh nhu cầu nhà ở công vụ trong giai đoạn 2026 - 2030 và có đủ nguồn vốn triển khai, phấn đấu đáp ứng 100% nhu cầu phát sinh.

Bên cạnh phát triển các loại hình nhà ở, Bắc Ninh tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở theo các Chương trình mục tiêu, trong đó tập trung hỗ trợ người có công với cách mạng gặp khó khăn về nhà ở; hộ nghèo, hộ cận nghèo; các hộ có nhà ở tại khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu như bão, lũ, sạt lở đất... Việc hỗ trợ được thực hiện từ nguồn vốn ngân sách Trung ương theo các chương trình, đề án cụ thể khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Về chất lượng nhà ở, đến năm 2030, phấn đấu tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố toàn tỉnh đạt 99,9%, tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ giảm còn 0,1%. Trong đó, khu vực đô thị phấn đấu đạt 100% nhà ở kiên cố và bán kiên cố; khu vực nông thôn đạt 99,7%; tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ giảm còn 0,3%.

Kế hoạch cũng khuyến khích người dân tự xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp nhà ở bảo đảm chất lượng kiên cố, phù hợp với các quy định của pháp luật.

Tổng nhu cầu nguồn vốn dự kiến để phát triển nhà ở giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 718.547 tỷ đồng. Trong đó, nhu cầu vốn cho nhà ở thương mại, khu đô thị, khu dân cư khoảng 637.632 tỷ đồng; nhà ở xã hội khoảng 80.823 tỷ đồng và nhà ở công vụ khoảng 92 tỷ đồng.