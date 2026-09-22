Thành phố trực thuộc Trung ương mới nhất Việt Nam có ngôi trường 600 tỷ, rộng gần 4ha, từng được đánh giá hiện đại thứ 2 Đông Nam Á

Từ ngày 20/9, Bắc Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 9 của Việt Nam, sau Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Huế, Đồng Nai và Quảng Ninh. Theo Nghị quyết số 39/2026/QH16, thành phố Bắc Ninh được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Bắc Ninh trước đây.

Không chỉ là một địa phương có tốc độ phát triển kinh tế mạnh, Bắc Ninh từ lâu cũng được biết đến với truyền thống hiếu học và hệ thống giáo dục nổi bật. Trong số những ngôi trường gây chú ý tại đây, Trường THPT chuyên Bắc Ninh đặc biệt nổi bật bởi quy mô đầu tư lên tới gần 600 tỷ đồng.

Nơi đây có cơ sở vật chất từng được đánh giá hiện tại số 1 Việt Nam và đứng thứ 2 Đông Nam Á

Tiền thân của trường là Trường Phổ thông Năng khiếu Bắc Ninh. Công trình trường THPT Chuyên Bắc Ninh được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 3,9ha, với tổng vốn đầu tư gần 600 tỷ đồng. Công trình được khởi công từ năm 2014 và hoàn thiện, đưa vào vận hành từ năm 2016. Hồ sơ của UBND Bắc Ninh cho biết trường được thiết kế đồng bộ, với kiến trúc hiện đại và quy mô hướng tới tầm khu vực.

Ở thời điểm khánh thành, trường từng được giới thiệu là một trong những trường đứng đầu Việt Nam và đứng thứ 2 Đông Nam Á về mức độ hiện đại.

Mặt trước tòa nhà chính của trường

Đường đi đến ký túc xá sang-xịn-mịn của trường

Điều khiến ngôi trường này gây ấn tượng không chỉ nằm ở con số gần 600 tỷ đồng. Từ những phòng học, khu hành chính, hội trường lớn đến các khu vực phục vụ hoạt động thể chất và sinh hoạt, toàn bộ công trình được xây dựng theo hướng đồng bộ. Trong các phòng học có hệ thống âm thanh, camera và điều hòa; hệ thống loa ốp trần được bố trí trong trường. Học sinh còn có những không gian sinh hoạt, học tập và hoạt động thể chất riêng, thay vì chỉ quanh quẩn trong các dãy phòng học truyền thống.

Một trong những điểm khiến cơ sở vật chất của trường được chú ý là hệ thống tiện ích khá đặc biệt với một trường THPT. Học sinh có thể sử dụng bể bơi bốn mùa, sân bóng được giới thiệu đạt chuẩn FIFA, nhà thi đấu đa năng và siêu thị mini. Trường cũng có khu ký túc xá dành cho học sinh nội trú cao 12 tầng, các phòng được trang bị những tiện nghi như điều hòa, máy giặt, tủ lạnh và bình nóng lạnh.

Trường có bể bơi chuẩn quốc tế cho học sinh học tập

Hội trường 500 chỗ ngồi

Trang thiết bị mới coóng

Phòng học nào cũng có đủ điều hoà, máy chiếu...

Bên cạnh cơ sở vật chất, trường còn có chính sách thu hút đội ngũ giáo viên chất lượng cao. Theo chính sách của tỉnh Bắc Ninh, giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ ngoài tỉnh nếu được tiếp nhận giảng dạy tại Trường THPT Chuyên Bắc Ninh và cam kết công tác lâu dài có thể được hỗ trợ kinh phí nhà ở trị giá tới 1 tỷ đồng.

Hiện Trường THPT Chuyên Bắc Ninh đào tạo 11 môn chuyên gồm Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Trung và Tiếng Hàn. Mỗi lớp chuyên có khoảng 35 học sinh; riêng Toán và Ngữ văn có 2 lớp chuyên. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh được nêu ở mức 455 học sinh mỗi năm.

Sau gần một thập kỷ đưa cơ sở mới vào sử dụng, Trường THPT chuyên Bắc Ninh vẫn là một trong những công trình giáo dục phổ thông có quy mô đầu tư đáng chú ý tại Bắc Ninh. Giữa thời điểm địa phương chính thức bước sang một dấu mốc mới với tư cách thành phố trực thuộc Trung ương, ngôi trường gần 600 tỷ này cũng tiếp tục là một trong những hình ảnh tiêu biểu khi nhắc đến hệ thống giáo dục của vùng đất nổi tiếng với truyền thống khoa bảng.

Tổng hợp