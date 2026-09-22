Nữ sinh có GPA 3.98/4.0 phát biểu tại lễ tốt nghiệp ĐH Ngoại thương là ai?

Sáng 20/9, Trường Đại học Ngoại thương tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp Đợt 2 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, với hơn 1.700 sinh viên đại học chính quy Khóa 61 và các khóa bổ sung tại Trụ sở chính Hà Nội và Cơ sở Quảng Ninh.

Tại phần lễ chính, Nhà trường tổng kết kết quả học tập của sinh viên và công bố quyết định công nhận tốt nghiệp. Trong hơn 1.700 sinh viên tốt nghiệp đợt này, có khoảng 25% sinh viên tốt nghiệp loại Xuất sắc. Cũng tại buổi lễ, Trường ĐH Ngoại thương đã trao Giấy khen vinh danh 33 sinh viên tốt nghiệp Thủ khoa và 16 sinh viên tốt nghiệp tiêu biểu toàn Khóa 61.

Lễ trao bằng tốt nghiệp Đợt 2 năm 2026 của Trường Đại học Ngoại Thương tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội

Giữa hàng nghìn tân cử nhân có mặt trong ngày đặc biệt này, Nguyễn Thanh Bình là một trong những gương mặt để lại dấu ấn đậm nét khi đảm nhận vai trò đại diện các sinh viên tốt nghiệp phát biểu tại buổi lễ. Bình là Thủ khoa tốt nghiệp Chương trình tiên tiến Kinh tế Khóa 61 với GPA 3.98/4.0. Đây là thành tích nổi bật sau 4 năm học tại Ngoại thương, đưa nữ sinh trở thành gương mặt đại diện cho thế hệ sinh viên K61 trong khoảnh khắc khép lại hành trình đại học.

Trong bài phát biểu tại lễ tốt nghiệp, nữ thủ khoa nhìn lại hành trình 4 năm tại Ngoại thương và gửi tới các bạn đồng khóa một lời nhắn: “Nếu hôm nay được gửi một lời tới chính mình và tới tất cả các bạn trước khi chúng ta rời Ngoại Thương, mình sẽ không nói: ‘Hãy thành công.’ Thay vào đó, mình muốn nói: ‘Hãy làm một điều có ý nghĩa’”.

Thủ khoa Nguyễn Thanh Bình, sinh viên Chương trình tiên tiến Kinh tế Khóa 61, phát biểu tại lễ tốt nghiệp (Video: Như Hoàn)

Nữ sinh cũng nhắc đến những hy sinh thầm lặng của gia đình và khuyến khích các bạn bước ra thế giới nhưng đừng quên nơi mình bắt đầu. Khép lại bài phát biểu, Bình đặt câu hỏi: “Với tất cả những gì mình đã được học, được trao và được tin tưởng, mình sẽ làm gì để nơi mình bắt đầu trở nên tốt đẹp hơn?”.

Nguyễn Thanh Bình - Thủ khoa tốt nghiệp Chương trình tiên tiến Kinh tế Khóa 61, GPA 3,98/4,0

Thanh Bình là 1 trong 16 sinh viên tốt nghiệp tiêu biểu toàn Khóa 61

Được biết, Nguyễn Thanh Bình tốt nghiệp Chương trình tiên tiến Kinh tế Khóa 61 với GPA 3.98/4.0, trở thành Thủ khoa của chương trình. Trong 4 năm đại học, Bình không chỉ duy trì thành tích học tập nổi bật mà còn có một học kỳ trao đổi tại Mannheim, Đức. Trải nghiệm học tập trong môi trường quốc tế giúp nữ sinh có thêm những góc nhìn mới và suy nghĩ nhiều hơn về những điều mình có thể đóng góp sau khi rời giảng đường.

Hành trình tại Ngoại thương của Bình cũng gắn với việc chủ động bước ra khỏi vùng an toàn, thử sức ở những môi trường mới và tìm kiếm những vấn đề mà bản thân có thể giải quyết.