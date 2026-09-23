Bất ngờ với dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2026 vừa được một tổ chức quốc tế công bố: Vượt xa hàng loạt nền kinh tế trong khu vực

Cùng với tăng trưởng, dự báo lạm phát của Việt Nam cũng được điều chỉnh tăng. ADB cho rằng nền kinh tế đang duy trì động lực mạnh nhờ sản xuất chế biến, chế tạo, nhu cầu trong nước, đầu tư công và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Tuy nhiên, tăng trưởng tín dụng nhanh, cán cân đối ngoại suy yếu và áp lực giá cả đang đặt ra những yêu cầu mới đối với việc duy trì ổn định kinh tế vĩ mô.

Dự báo GDP Việt Nam có thể tăng 7,8% năm 2026

Theo ấn phẩm Triển vọng Phát triển Châu Á tháng 9/2026, ADB dự báo GDP Việt Nam tăng 7,8% trong năm 2026, cao hơn 0,6 điểm phần trăm so với mức 7,2% được đưa ra trong báo cáo tháng 7. Dự báo tăng trưởng năm 2027 cũng được nâng từ 7% lên 7,6%. Trước đó, GDP Việt Nam tăng 8% trong năm 2025.

Việc điều chỉnh dự báo được đưa ra sau khi kinh tế Việt Nam đạt mức tăng trưởng 8,2% trong nửa đầu năm 2026, cao hơn mức 7,5% của cùng kỳ năm trước. ADB ghi nhận tăng trưởng được duy trì trên các lĩnh vực kinh tế chủ chốt.

"Kết quả kinh tế tích cực của Việt Nam trong nửa đầu năm nay cho thấy khả năng chống chịu vững vàng và tiềm năng duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế. Để giữ vững xu hướng này và đạt được những bước tiến có chất lượng cao hơn, Việt Nam cần tiếp tục điều hành kinh tế vĩ mô một cách thận trọng nhằm kiềm chế lạm phát, bảo đảm ổn định tài chính, đẩy nhanh cải cách cơ cấu, đồng thời bảo đảm nền kinh tế tiếp tục mở rộng dựa vào đầu tư mang lại những cải thiện về năng suất", ông Shantanu Chakraborty, Giám đốc quốc gia của ADB tại Việt Nam nhấn mạnh.

So với các nền kinh tế lớn trong khu vực, dự báo tăng trưởng 7,8% của Việt Nam cao hơn mức 5,2% của Indonesia, 4,9% của Malaysia, 3,3% của Philippines và 2% của Thái Lan.

Tăng trưởng bình quân của khu vực Đông Nam Á đang phát triển được ADB dự báo ở mức 4,7% trong năm 2026. Như vậy, dự báo dành cho Việt Nam cao hơn 3,1 điểm phần trăm so với bình quân khu vực.

Việt Nam cũng có mức điều chỉnh dự báo tương đối lớn. Trong khi ADB nâng dự báo của Việt Nam thêm 0,6 điểm phần trăm, dự báo của Indonesia được giữ nguyên ở mức 5,2%. Malaysia được nâng từ 4,6% lên 4,9%, còn Thái Lan được nâng từ 1,8% lên 2%. Dự báo của Philippines giảm từ 3,8% xuống 3,3%.

Đối với năm 2027, Việt Nam tiếp tục được dự báo tăng trưởng cao hơn các nền kinh tế lớn trong khu vực, với mức 7,6%. Indonesia được dự báo tăng 5,2%, Philippines tăng 5,1%, Malaysia tăng 4,7% và Thái Lan tăng 1,9%.

Cùng với tăng trưởng GDP, ADB nâng dự báo lạm phát của Việt Nam từ 4% lên 4,3% trong năm 2026 và từ 3,8% lên 4% trong năm 2027.

Sản xuất, đầu tư và FDI tiếp tục là động lực chính của nền kinh tế

Các chuyên gia ADB cho rằng, đầu tư tiếp tục là một động lực tăng trưởng quan trọng trong nửa cuối năm, với sự hỗ trợ từ đầu tư công, FDI và các dự án hạ tầng do doanh nghiệp tư nhân triển khai.

Trong nửa đầu năm, gần 357.000 tỷ đồng vốn đầu tư công được giải ngân, cao hơn khoảng 38.000 tỷ đồng so với cùng kỳ. Các dự án giao thông trọng điểm quốc gia chiếm khoảng 59.000 tỷ đồng.

Đến cuối tháng 7, giải ngân đầu tư công đạt 425.300 tỷ đồng, tương đương 41,9% kế hoạch năm. ADB đánh giá phần vốn chưa được giải ngân còn tương đối lớn và việc đẩy nhanh tiến độ trong nửa cuối năm sẽ tiếp tục hỗ trợ ngành xây dựng và nhu cầu trong nước.

Điều kiện tài khóa cũng được ADB đánh giá là thuận lợi. Thu ngân sách nhà nước trong nửa đầu năm đạt 1,568 triệu tỷ đồng, tăng 17,7% so với cùng kỳ và hoàn thành 62% dự toán năm. Tổng chi ngân sách ở mức 1,149 triệu tỷ đồng, với cơ cấu chi dịch chuyển theo hướng tăng đầu tư phát triển.

Dòng vốn FDI tiếp tục hỗ trợ hoạt động sản xuất và đầu tư. Trong nửa đầu năm, tổng vốn FDI đăng ký đạt 34,7 tỷ USD, tăng 61% so với cùng kỳ. Vốn giải ngân đạt 13 tỷ USD, tăng 11,2% và là mức cao nhất trong vòng năm năm.

Ngành chế biến, chế tạo chiếm 63% tổng vốn đăng ký mới và vốn đăng ký tăng thêm, đồng thời chiếm 82,6% vốn FDI thực hiện. Singapore là nguồn vốn đăng ký mới lớn nhất, tiếp theo là Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc.

Theo số liệu cập nhật trong tài liệu trình bày của ADB, đến tháng 8/2026, vốn FDI cam kết mới đạt khoảng 40,6 tỷ USD và vốn giải ngân đạt 17,3 tỷ USD.

Chỉ số nhà quản trị mua hàng của ngành chế biến, chế tạo tăng từ 51,8 điểm trong tháng 6 lên 52,9 điểm trong tháng 7. Chỉ số này duy trì trên ngưỡng 50 điểm trong 13 tháng liên tiếp, cho thấy hoạt động sản xuất và đơn hàng mới tiếp tục mở rộng.

ADB dự báo công nghiệp tăng khoảng 9% trong năm 2026. Khu vực dịch vụ được dự báo tăng 8%, còn nông nghiệp tăng 3,9%.

Du lịch tiếp tục hỗ trợ khu vực dịch vụ. Việt Nam đón 12,3 triệu lượt khách quốc tế trong nửa đầu năm, tăng 14,9% so với cùng kỳ. ADB dự báo sự mở rộng của du lịch, logistics, dịch vụ tài chính và các hoạt động số tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng dịch vụ trong nửa cuối năm.

Áp lực từ tín dụng, lạm phát

Ông Bùi Minh Giáp, Chuyên gia Kinh tế Trưởng của ADB tại Việt Nam cho rằng, Việt Nam đang đối mặt với một số rủi ro ngắn hạn như môi trường bên ngoài bất ổn định và nhu cầu toàn cầu suy yếu có thể ảnh hưởng bất lợi đến xuất khẩu và đầu tư, đồng thời làm gia tăng áp lực lạm phát và tỷ giá. Cùng với đó, rủi ro tài chính do tăng trưởng phụ thuộc vào tín dụng để tài trợ cho các dự án đầu tư quy mô lớn có thể làm gia tăng rủi ro thanh khoản, rủi ro chênh lệch kỳ hạn và rủi ro tập trung tín dụng.

Bên cạnh đó, giải ngân đầu tư công vẫn chậm, trong khi tình trạng doanh nghiệp rút khỏi thị trường và khó khăn trong tiếp cận vốn của các doanh nghiệp nhỏ tiếp tục kéo dài.

Ông Bùi Minh Giáp đánh giá, triển vọng tăng trưởng của Việt Nam đã có cải thiện, do chế biến, chế tạo tăng trưởng mạnh, nhu cầu trong nước vững vàng, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) duy trì ổn định và các chính sách hỗ trợ tăng trưởng. Các rủi ro vĩ mô đang hiện hữu rõ hơn.

"Đầu tư công và đầu tư tư nhân tiếp tục là những động lực tăng trưởng chính, song việc phụ thuộc ngày càng nhiều vào tín dụng ngân hàng, cán cân vãng lai suy yếu và lạm phát có xu hướng tăng đang thu hẹp dư địa chính sách. Thách thức chính sách đặt ra là duy trì tăng trưởng cao, đồng thời bảo đảm ổn định và nâng cao chất lượng tăng trưởng. Các ưu tiên bao gồm phát triển thị trường vốn theo chiều sâu và đẩy mạnh cải cách cơ cấu nhằm nâng cao năng suất và củng cố khu vực kinh tế tư nhân", ông Giáp khẳng định.