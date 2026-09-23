Tổng thầu của Vingroup tuyển dụng loạt nhân sự xây dựng, lương cao nhất lên tới 105 triệu đồng/tháng

Đội ngũ nhân sự của SGC. Ảnh: SGC

Công ty SGC (Smart & Green Constructions) đang tuyển dụng nhiều vị trí thuộc khối Thi công Cầu, Cảng & Cọc Khoan Nhồi tại Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Đà Nẵng và TP.HCM.

Theo thông tin tuyển dụng, vị trí Đội trưởng có mức lương từ 75-105 triệu đồng/tháng, cao nhất trong các vị trí được doanh nghiệp công bố.

SGC cũng tuyển nhiều nhân sự chuyên môn gồm Chuyên viên Kỹ thuật hiện trường, Chuyên viên Trắc đạc, Chuyên viên QC/QS, Chuyên viên Shopdrawing - Biện pháp thi công và Chuyên viên An toàn lao động, với mức lương 40-55 triệu đồng/tháng.

Ở nhóm vị trí hỗ trợ, Nhân viên Kho được tuyển với mức lương 16-20 triệu đồng/tháng, trong khi Nhân viên Hành chính có mức lương 14-18 triệu đồng/tháng.

Như vậy, mức lương SGC công bố cho các vị trí trong đợt tuyển dụng này dao động từ 14 triệu đến 105 triệu đồng/tháng, tùy vị trí. Các vị trí được tuyển dụng tại 5 địa phương gồm Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Đà Nẵng và TP.HCM.

Thông tin tuyển dụng của SGC. Ảnh: SGC Careers.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng SGC là tổng thầu chuyên sâu trong các lĩnh vực đường sắt tốc độ cao, cọc khoan nhồi, cầu và hầm TBM. Đây cũng là doanh nghiệp đang đảm nhiệm vai trò tổng thầu dự án đường sắt tốc độ cao tuyến Hà Nội - Quảng Ninh và Bến Thành - Cần Giờ, thi công toàn bộ cọc khoan nhồi các dự án sân vận động Trống Đồng, Vinhomes Star City Thanh Hóa, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.

Theo Vingroup, hồi tháng 3, Công ty SGC đã lên kế hoạch tuyển dụng 25.000 nhân sự tinh nhuệ, bao gồm 15.000 nhân chất chất lượng cao cho 500 dây leo khoan gạch và hạ tầng hầm đường bộ…; 10.000 nhân sự nhu cầu phục vụ 2 tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh và Bến Thành – Cần Giờ.

Với công nhân và lái máy, người lao động cần có 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan và chứng chỉ vận hành các máy móc, thiết bị chuyên dụng. Nếu chưa có kinh nghiệm, SGC sẽ tổ chức đào tạo trực tiếp và cung cấp bằng chứng chỉ theo quy định.

Với nhân sự ở vị trí kỹ sư cần ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm, tốt nghiệp chuyên ngành liên quan.

Trong đó thu nhập của kỹ sư từ 30 – 55 triệu đồng/tháng; công nhân từ 22 – 29 triệu đồng/tháng; lái xe/ lái máy từ 16 – 65 triệu đồng/tháng. Doanh nghiệp cho biết, trong thời gian chờ việc, nhân sự vẫn được hưởng 100% chế độ lương theo quy định.

Đối với ứng viên chưa có kinh nghiệm, SGC cho biết sẽ tổ chức đào tạo kết hợp với thực tập trực tiếp tại công trường.

Về chế độ, người lao động khi vào làm việc tại SGC được tham gia các loại bảo hiểm theo quy định, chế độ nghỉ phép năm, kí túc xá, hỗ trợ ăn uống và phương tiện di chuyển.