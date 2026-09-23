Gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, ông Tim Cook và lãnh đạo của Boeing mong muốn làm nhiều việc tại Việt Nam

Chiều 21/9 (theo giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và thực hiện các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn Mỹ. Trong số đó có ông Tim Cook, Chủ tịch điều hành HĐQT Tập đoàn Apple.

Tại cuộc tiếp, ông Tim Cook đánh giá cao tiềm năng phát triển của Việt Nam, nguồn nhân lực trẻ, năng động và môi trường hợp tác tích cực tại Việt Nam.

Lãnh đạo Tập đoàn Apple mong muốn tiếp tục mở rộng hiện diện tại Việt Nam, tăng cường hợp tác với các đối tác trong nước, phát triển chuỗi cung ứng, đào tạo nguồn nhân lực và đóng góp vào quá trình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao sự hiện diện và những đóng góp của Apple đối với Việt Nam trong thời gian qua, nhất là thông qua hệ sinh thái các đối tác sản xuất, chuỗi cung ứng công nghệ, các hoạt động đào tạo nhân lực, phát triển dịch vụ số và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Trong đó, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển khu vực kinh tế tư nhân là những động lực quan trọng của tăng trưởng.

Trên tinh thần đó, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Việt Nam mong muốn các tập đoàn công nghệ lớn, trong đó có Apple, tiếp tục đồng hành, mở rộng hợp tác và đóng góp nhiều hơn vào quá trình nâng cao năng lực công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực và vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị phía Tập đoàn Apple tiếp tục quan tâm thúc đẩy hợp tác với Việt Nam theo hướng thực chất, dài hạn và cùng có lợi, không chỉ mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, mà còn góp phần phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực của doanh nghiệp Việt Nam, đào tạo đội ngũ kỹ sư, chuyên gia công nghệ và hỗ trợ Việt Nam tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.

Boeing sẽ hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu, thẩm định, bảo trì, sửa chữa, đại tu máy bay

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Brendan Nelson, Chủ tịch Boeing Global, Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Boeing. Ảnh: TTXVN

Cũng trong chiều cùng ngày, theo TTXVN, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Brendan Nelson, Chủ tịch Boeing Global, Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Boeing.

Theo ông Brendan Nelson, Việt Nam là thị trường tiềm năng, có nhiều điều kiện thuận lợi. Tập đoàn Boeing định hướng hoạt động tại Việt Nam, triển khai chiến lược trở thành cầu nối thúc đẩy quan hệ ngoại giao, kinh tế giữa hai nước Việt Nam – Mỹ. Tập đoàn hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu, thẩm định, bảo trì, sửa chữa, đại tu máy bay; mở rộng các trường đào tạo phi công, kỹ sư, hỗ trợ cơ quan chức năng Việt Nam quản lý bay và thúc đẩy hợp tác với đối tác Mỹ trên lĩnh vực hàng không…

Đánh giá cao quan hệ hợp tác hơn ba thập kỷ giữa Boeing với ngành hàng không Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng nền tảng hợp tác hiện nay đã đủ lớn để hai bên không chỉ trao đổi về các đơn hàng máy bay hay từng hoạt động riêng lẻ, mà cần hướng mục tiêu cao hơn, cùng phát triển một hệ sinh thái hàng không có giá trị gia tăng cao tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam mong muốn từng bước hình thành được năng lực công nghiệp, kỹ thuật, dịch vụ và nhân lực hàng không có khả năng cạnh tranh quốc tế; từ một thị trường lớn của Boeing, từng bước trở thành một đối tác công nghiệp, kỹ thuật và dịch vụ có giá trị cao hơn trong hệ sinh thái toàn cầu của Boeing.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Tập đoàn Boeing ưu tiên nâng vị trí của Việt Nam trong chuỗi cung ứng của Boeing. Đồng thời, tập đoàn cùng các cơ quan và doanh nghiệp Việt Nam xây dựng một chương trình cụ thể để tăng số lượng doanh nghiệp Việt Nam đủ tiêu chuẩn tham gia chuỗi cung ứng Boeing, từng bước tăng giá trị mua sắm và sản xuất tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Boeing hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đạt các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng, an toàn, truy xuất nguồn gốc và quản trị sản xuất; phát triển năng lực bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu (MRO) cũng như các dịch vụ kỹ thuật hàng không tại Việt Nam; đồng thời xây dựng một chương trình phát triển nhân lực hàng không dài hạn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn Tập đoàn Boeing tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam trong nâng cao tiêu chuẩn an toàn bay; quản trị dữ liệu và khai thác đội tàu bay; bảo dưỡng dự báo và số hóa bảo dưỡng; tối ưu hoá lịch bay, nhiên liệu và hiệu quả vận hành; quản lý không lưu và nâng cao năng lực khai thác; đào tạo quản lý và kỹ thuật hàng không; cũng như nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu, giảm phát thải...