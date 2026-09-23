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Đề xuất Nhà nước đầu tư trước hạng mục thiết yếu tại trạm dừng nghỉ cao tốc

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Bộ Xây dựng đề xuất cơ chế cho phép cơ quan chủ quản, khi cần thiết, đầu tư trước một số hạng mục thiết yếu của trạm dừng nghỉ, nhằm bảo đảm các tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư được khai thác đồng bộ.

Trạm dừng nghỉ cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã đưa vào khai thác - Ảnh: Báo Xây dựng

Bộ Xây dựng vừa trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định trong lĩnh vực đường bộ, trong đó đề xuất cơ chế mới nhằm tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư trạm dừng nghỉ trên các tuyến cao tốc.

Theo Bộ Xây dựng, thực tế triển khai các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông cho thấy một số dự án chưa đáp ứng tiến độ, ảnh hưởng đến việc khai thác đồng bộ tuyến đường. Nguyên nhân chủ yếu là trạm dừng nghỉ được thực hiện như một dự án độc lập, phải qua nhiều thủ tục về giải phóng mặt bằng, môi trường, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, nguồn vật liệu...

Bên cạnh đó, việc lựa chọn nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh toàn bộ trạm dừng nghỉ cũng cần nhiều thời gian và phụ thuộc khả năng thu hút đầu tư tại từng vị trí. Nếu không lựa chọn được nhà đầu tư, cơ quan có thẩm quyền phải thực hiện lại các thủ tục để chuyển sang đầu tư công.

Đáng chú ý, theo Bộ Xây dựng, việc hoàn thành các công trình dịch vụ công tại trạm dừng nghỉ là một trong những điều kiện để triển khai thu phí đối với các tuyến thuộc trường hợp quy định tại Nghị định số 130/2024. Do đó, nếu các hạng mục thiết yếu phụ thuộc hoàn toàn vào tiến độ của nhà đầu tư, việc chậm lựa chọn hoặc triển khai dự án có thể khiến cao tốc đã hoàn thành nhưng chưa đủ điều kiện thu phí.

Đầu tư trước các hạng mục thiết yếu

Để xử lý vấn đề này, Bộ Xây dựng đề xuất trường hợp cần thiết, cơ quan chủ quản được xem xét, quyết định đầu tư, xây dựng trước một số hạng mục thiết yếu của trạm dừng nghỉ trong dự án đường cao tốc.

Các hạng mục dự kiến gồm đường ra, đường vào, bãi đỗ xe, khu vệ sinh và không gian nghỉ ngơi. Việc đầu tư trước nhằm bảo đảm điều kiện khai thác đồng bộ khi cao tốc đưa vào sử dụng, đồng thời đáp ứng điều kiện triển khai thu phí nộp ngân sách Nhà nước.

Các hạng mục còn lại, nhất là những công trình phục vụ kinh doanh thương mại, sẽ được thực hiện sau khi lựa chọn được nhà đầu tư xây dựng, khai thác trạm dừng nghỉ.

Theo Bộ Xây dựng, phương án này vừa góp phần bảo đảm hạ tầng thiết yếu phục vụ người dân, phương tiện trên cao tốc, vừa tránh việc Nhà nước phải đầu tư toàn bộ các hạng mục có khả năng thu hồi vốn, qua đó tiếp tục huy động nguồn lực xã hội.

Ngoài nội dung về trạm dừng nghỉ, dự thảo Nghị định còn đề xuất phân cấp cấp phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm cho UBND cấp tỉnh; tăng cường giải quyết thủ tục trực tuyến, trả kết quả điện tử qua Cổng Dịch vụ công quốc gia và VNeID; đồng thời cắt giảm một số điều kiện, thủ tục trong đào tạo thẩm tra an toàn giao thông và đào tạo lái xe.

Theo Phan Trang

Báo Chính phủ

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