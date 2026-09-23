Thủ tướng ban hành một chiến lược quan trọng trên toàn quốc, một mô hình có tác động lớn vừa hình thành

Đó là dữ liệu khoa học - kỹ thuật.

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực quan trọng của phát triển kinh tế - xã hội, dữ liệu khoa học – kỹ thuật đang trở thành một tài nguyên chiến lược.

Trên thực tế, Chiến lược Dữ liệu Quốc gia vừa được Thủ tướng ban hành đã đưa mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng tối thiểu 50.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức có đủ năng lực quản trị, phân tích và khai thác dữ liệu theo Khung đào tạo quản trị dữ liệu cấp quốc gia.

Đồng thời đào tạo kỹ năng dữ liệu, phân tích dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho khoảng 300.000 lượt người lao động trong doanh nghiệp; hình thành đội ngũ tối thiểu 5.000 chuyên gia dữ liệu nòng cốt trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và tổ chức khoa học và công nghệ.

Cùng với đó, có hơn 50 cơ sở giáo dục đại học đào tạo các ngành, chuyên ngành về khoa học dữ liệu, quản trị dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, điện toán hiệu năng cao và an ninh dữ liệu…

Viện trưởng Lê Nguyễn Thiên Nga, ban chủ trì Hội thảo Chiến lược dữ liệu Quốc gia, Bộ Công an.

Chiến lược Dữ liệu của Bộ Khoa học và Công nghệ đến năm 2030 đặt ra những mục tiêu cụ thể. Theo đó, đến năm 2030, toàn bộ hồ sơ và dữ liệu hành chính của Bộ sẽ được số hóa hoàn toàn, thay thế toàn bộ hình thức lưu trữ bản giấy. Tất cả dịch vụ công trực tuyến sẽ được cung cấp toàn trình, cho phép người dân và doanh nghiệp thực hiện thủ tục trên môi trường số một cách thuận tiện và minh bạch.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, dữ liệu khoa học và công nghệ được định vị là tài sản quốc gia có giá trị cao, là nền tảng tri thức số hóa của đất nước, phục vụ cho nghiên cứu, sáng tạo và phát triển kinh tế số. Việc triển khai Chiến lược Dữ liệu đến năm 2030 thể hiện quyết tâm của Bộ trong vai trò tiên phong dẫn dắt hệ sinh thái dữ liệu quốc gia, góp phần xây dựng nền khoa học - công nghệ hiện đại, đổi mới sáng tạo và hội nhập toàn cầu.

Theo Viện trưởng Lê Nguyễn Thiên Nga: “Trong nhiều thập niên, nghiên cứu về hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng tập trung vào việc sử dụng dữ liệu và bằng chứng khoa học để nâng cao chất lượng quyết định công. Sự phát triển của dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo đang mở rộng đáng kể khả năng này, bởi dữ liệu hiện có thể được thu thập với quy mô lớn hơn, cập nhật nhanh hơn và phân tích bằng những công cụ có khả năng phát hiện các quan hệ phức tạp mà phương pháp truyền thống khó nhận diện.

Vì vậy, Viện Quản trị Chính sách và Bộ Công an đã thúc đẩy cấu trúc Vòng tròn Chính sách phát triển hệ sinh thái dữ liệu khoa học – kỹ thuật hiện đại và phát triển bền vững trong quá trình xây dựng Chiến lược dữ liệu Quốc gia.

Vòng tròn Chính sách về dữ liệu hình thành

Trên thế giới, dữ liệu đang trở thành hạ tầng cốt lõi của kinh tế số, AI và đổi mới sáng tạo, với xu hướng chuyển từ số hóa, lưu trữ sang tích hợp dữ liệu lớn, phân tích, dự báo và hỗ trợ ra quyết định.

Trong trường hợp Việt Nam, từ nghiên cứu Dữ liệu Khoa học và Kỹ thuật trong Kỷ nguyên phát triển bền vững của Viện Quản trị Chính sách và Chiến lược phát triển, việc VietinBank triển khai khoản vay liên kết bền vững (SLL) trong năm 2026 là một ví dụ thực tiễn đáng chú ý cho xu hướng dữ liệu tác động vào quyết định tài chính, theo nghiên cứu của Viện Quản trị Chính sách và Chiến lược phát triển.

Là ngân hàng chủ lực, VietinBank đưa phát triển bền vững thành trọng tâm, ban hành Khung Tài chính Bền vững được Morningstar Sustainalytics đánh giá cao, triển khai tín dụng xanh với dư nợ gần 53.000 tỷ đồng năm 2025, tài trợ năng lượng tái tạo và kinh tế tuần hoàn. ESG được gắn vào kế hoạch trung dài hạn, quản trị rủi ro và kinh doanh. Trợ lý AI phục vụ hơn 5.600 cán bộ, xử lý 84.000 yêu cầu; MyGenie có hơn 1.100 AI Agent. Ngân hàng có thể trở thành nút dữ liệu của kinh tế xanh, chuyển từ quản lý dữ liệu sang kiến tạo phát triển bằng tri thức. Ý nghĩa rộng của nghiên cứu trên là ngân hàng có thể trở thành một nút dữ liệu của nền kinh tế xanh. Khi dữ liệu về năng lượng, phát thải, hiệu quả sản xuất, công nghệ và ESG được chuẩn hóa, dữ liệu đó không chỉ phục vụ báo cáo mà có thể trở thành đầu vào của quyết định phân bổ vốn. Dữ liệu tạo ra tri thức; tri thức tạo ra công nghệ; công nghệ tạo ra năng lực doanh nghiệp; năng lực doanh nghiệp hấp thụ vốn; vốn tạo ra tác động; tác động tạo ra dữ liệu mới; dữ liệu mới làm chính sách tốt hơn. Vì vậy, thách thức chiến lược của Việt Nam trong giai đoạn tới không chỉ là xây dựng một nền kinh tế số, mà là xây dựng một hệ thống phát triển có khả năng học hỏi từ dữ liệu. Đó cũng là sự chuyển dịch từ quản lý dữ liệu sang quản trị bằng dữ liệu, và xa hơn là từ quản trị bằng dữ liệu sang kiến tạo phát triển bằng tri thức.

Xét theo nghĩa đó, Vòng tròn Chính sách không chỉ là một mô hình quản trị. Đây là một cách tiếp cận để kết nối khoa học, công nghệ, doanh nghiệp, tài chính và chính sách trong cùng một kiến trúc phát triển, qua đó nâng cao khả năng hấp thụ nguồn lực trong nước, kết nối nguồn lực toàn cầu và chuyển hóa tri thức thành năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tất cả cùng hướng đến mục tiêu chung: Đến năm 2045, 100% hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, quản trị và điều hành của cơ quan Đảng, Nhà nước được hỗ trợ bởi dữ liệu; tối thiểu 90% quyết định, chính sách quan trọng được xây dựng, đánh giá và dự báo trên cơ sở phân tích dữ liệu và AI.

Hơn nữa, 100% dịch vụ công đủ điều kiện được cung cấp toàn trình trên môi trường điện tử; tối thiểu 90% dịch vụ công thiết yếu được cung cấp chủ động, tự động hoặc cá nhân hóa dựa trên dữ liệu; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt từ 99% trở lên.Việt Nam làm chủ tối thiểu 80% nền tảng, công nghệ và sản phẩm cốt lõi phục vụ quản trị, lưu trữ, xử lý, phân tích và bảo vệ dữ liệu; có năng lực tự chủ về điện toán đám mây, hạ tầng tính toán hiệu năng cao, hạ tầng AI, mô hình AI và an ninh dữ liệu…