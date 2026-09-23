Quảng Ngãi: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công tại Măng Đen

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Ngọc Sâm phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: BT.

Ngày 22/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Ngọc Sâm chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án đầu tư công trên địa bàn xã Măng Đen.

Theo UBND xã Măng Đen, năm 2026, địa phương được tỉnh giao tổng kế hoạch vốn đầu tư công gần 167 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu 74,5 tỷ đồng; vốn phân cấp xây dựng cơ bản tập trung 3,1 tỷ đồng và vốn từ nguồn thu sử dụng đất do địa phương tự thu - chi theo kế hoạch tỉnh giao 89,2 tỷ đồng.

Đến thời điểm báo cáo, lũy kế giải ngân vốn đầu tư công của xã đạt 92,5 tỷ đồng, tương đương 60% kế hoạch sau khi thực hiện tiết kiệm 5% ngân sách địa phương.

UBND xã Măng Đen cho biết, địa phương đã tập trung chỉ đạo triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2026. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn phát sinh một số khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải ngân.

Đáng chú ý là tình trạng khan hiếm một số loại vật liệu xây dựng phục vụ thi công 14 công trình, dự án trên địa bàn. Việc thiếu nguồn vật liệu có nguy cơ tác động trực tiếp đến tiến độ triển khai các công trình trong những tháng cuối năm.

Bên cạnh đó, một số dự án chỉnh trang hạ tầng đô thị tại khu vực trung tâm xã còn vướng hệ thống lưới điện. Các công trình điện cần được di dời để bàn giao mặt bằng, qua đó ảnh hưởng đến việc tổ chức thi công.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm yêu cầu UBND xã Măng Đen tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án và giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về phát động Chiến dịch “100 ngày đêm giải ngân vốn đầu tư công”, với tinh thần quyết tâm cao nhất, hành động quyết liệt nhất.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: BT.

Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu xã Măng Đen chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao, chủ động rà soát từng dự án, kịp thời xử lý hoặc đề xuất xử lý những khó khăn phát sinh.

Đối với vấn đề vật liệu xây dựng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tập trung tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc trong khai thác, cung ứng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, bảo đảm nguồn cung phục vụ thi công.

“Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng các dự án thiếu vật liệu”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu.

Đồng thời, Sở Công Thương phối hợp với các đơn vị liên quan thống nhất phương án, tổ chức di dời các công trình điện bị ảnh hưởng bởi các dự án chỉnh trang hạ tầng đô thị tại trung tâm xã Măng Đen. Việc này nhằm sớm bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện đẩy nhanh thi công, hoàn thành các dự án và bảo đảm tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.