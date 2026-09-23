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Thông tin mới liên quan đến việc cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe mà người dân Hà Nội cần nắm rõ

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Thông tin mới liên quan đến việc cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe mà người dân Hà Nội cần nắm rõ

Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị người dân có hồ sơ cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe (GPLX) bị từ chối nhưng đã nộp lệ phí đến nhận lại tiền trước ngày 30/11/2026.

Mới đây, Sở Xây dựng Hà Nội đã thông báo về việc trả lại lệ phí đối với các trường hợp hồ sơ cấp đổi, cấp lại GPLX không đủ điều kiện giải quyết theo quy định.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, thời gian qua, đơn vị tiếp nhận nhiều hồ sơ đề nghị cấp đổi, cấp lại GPLX của người dân. Qua kiểm tra, thẩm định, một số hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết và đã bị từ chối.

Tuy nhiên, các trường hợp này đã nộp lệ phí cấp GPLX trước đó. Để bảo đảm quyền lợi của người dân, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị những người đã nhận thông báo hồ sơ bị từ chối nhưng chưa nhận lại tiền khẩn trương thực hiện thủ tục hoàn lệ phí.

Thời gian nhận lại lệ phí từ ngày 18/9 đến 30/11/2026, trong giờ hành chính, tại Phòng Vận tải - Sở Xây dựng Hà Nội (Bộ phận Quản lý phương tiện và người lái), số 75B Tô Hiến Thành, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Khi đến làm thủ tục, người dân cần mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ như căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân; hồ sơ bị từ chối hoặc giấy tờ liên quan chứng minh đã thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại GPLX nhưng hồ sơ bị từ chối.

Sở Xây dựng Hà Nội lưu ý, sau ngày 30/11/2026, nếu công dân không đến nhận lại lệ phí, khoản tiền này sẽ được xử lý theo quy định hiện hành.

Ngọc Khánh

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