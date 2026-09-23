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Cơ quan Bảo hiểm xã hội thông báo tất cả những ai đang có thẻ BHYT kiểm tra ngay thông tin sau

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cơ quan Bảo hiểm xã hội vừa phát thông báo mới tới tất cả những ai có thẻ bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh đã thông tin tới người dân về cách tra cứu giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT). Theo cơ quan BHXH, thẻ BHYT là “tấm thẻ an sinh” gắn liền với quyền lợi chăm sóc sức khoẻ của mỗi người. Vì vậy, người dân hãy chủ động kiểm tra thời hạn và giá trị sử dụng thẻ BHYT để thuận tiện khi đi khám, chữa bệnh.

Để tra cứu thông tin thẻ BHYT, người dân có thể dễ dàng tra cứu trên Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc thông qua các ứng dụng VssID - BHXH số, VNeID, hoặc tổng đại chăm sóc khách hàng 1900 9068.

Nguồn: Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh

Chỉ vài thao tác đơn giản, người dân có thể biết ngay các thông tin như thông tin thẻ BHYT, thời hạn sử dụng hay quyền lợi hưởng BHYT. Cụ thể, trên Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam, người dân thực hiện tra cứu như sau:

Bước 1: Truy cập Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam tại đường link https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-thoi-han-su-dung-the-bhyt.aspx

Bước 2: Nhập thông tin theo yêu cầu

Bước 3: Nhấn Tra cứu

Bước 4: Kiểm tra kết quả hiển thị

Bên cạnh đó, người tham gia BHYT có thể Đăng nhập ứng dụng VssID, chọn “Thẻ BHYT” để kiểm tra thông tin, giá trị sử dụng và quyền lợi hưởng BHYT. Trên ứng dụng VNeID, trường hợp thông tin BHYT đã được tích hợp, người dùng chọn Ví giấy tờ, chọn “Thẻ BHYT” để kiểm tra thông tin.

Tất cả người dân cần chú ý thông báo mới nhất từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Hà Giang

Sức khoẻ Cộng đồng

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