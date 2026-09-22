Công an đề nghị tất cả chủ phương tiện vi phạm có biển số sau khẩn trương đến nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Mới đây, Công an tỉnh Hưng Yên đã đăng tải danh sách 106 lượt phương tiện vi phạm Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội. Danh sách được ghi nhận từ ngày 14/9 đến ngày 20/9, với 4 lỗi vi phạm được phát hiện.

Cụ thể, qua hệ thống camera giám sát, cơ quan Công an phát hiện 09 lượt phương tiện vi phạm lỗi Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, gồm:

30B-179.25 30B-731.83 89A-367.85 89A-689.63 89A-402.98 89M-010.21 37H-180.72 89C-332.64 89A-248.45

Qua tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã ghi nhận 79 lượt phương tiện vi phạm lỗi điều khiển xe chạy quá tốc độ gồm: 46 phương tiện xe ô tô; 33 phương tiện xe mô tô.

15A-046.03 34A-761.95 89A-037.25 34C-414.09 30B-137.57 29C-440.68 28A-222.07 36K-460.27 17A-703.80 15R-067.42 99B-202.11 34F-002.05 17C-191.13 34A-845.05 15C-439.21 89A-625.57 89A-061.21 17H-012.80 18A-483.60 17A-175.28 15K-816.39 29C-535.67 89L-1154 89H-113.78 14C-367.92 14H-117.43 89A-783.27 89H-096.09 30H-128.94 30E-914.81 30B-113.98 34C-450.54 36E-008.36 30L-235.00 98R-035.57 76C-083.18 17A-414.35 89H-078.92 18A-456.20 17A-426.85 15C-328.83 29K-066.50 15H-054.68 29H-784.93 15H-061.33 15H-302.49 34F1-7385 34G1-043.06 89F1-274.18 34B4-666.52 18AA-287.47 34E1-162.58 68D1-311.17 29G1-023.92 89E1-650.61 99C1-247.89 89H2-010.14 36L6-179.51 88AB-959.71 89B2-028.99 18C1-055.99 17AG-080.06 26B2-506.10 89B2-056.80 17B2-441.32 12B1-132.77 89F1-403.88 29V3-400.02 18H2-8654 15B3-425.96 15AA-469.75 29AT-012.64 34B3-419.89 34M5-1678 15AG-841.91 19AG-041.96 22AA-976.94 29Z1-463.75 30Z8-4153

Qua hệ thống camera giám sát, Công an cũng phát hiện 12 lượt phương tiện vi phạm lỗi Quay đầu xe tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm quay đầu đối với loại phương tiện đang điều khiển, gồm:

89A-359.85 89A-184.53 99H-081.22 89A-266.00 89A-225.76 15C-360.64 89H-104.07 89A-396.60 89A-086.02 35A-354.36 29H-786.86 99A-189.59







6 lượt phương tiện vi phạm lỗi Dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định, gồm các phương thiện có biển số sau:

89A-559.40 29A-904.51 89A-049.78 89A-110.09 89C-298.27 89A-368.98

Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên cảnh báo, mỗi hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đều tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn giao thông. Lực lượng Công an đề nghị các tổ chức, cá nhân có phương tiện trong danh sách vi phạm, chủ động liên hệ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên để giải quyết theo quy định.

Người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định sẽ bị xử phạt ra sao theo Nghị định 168?

Theo danh sách lần này của Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên, lỗi vi phạm được ghi nhận nhiều nhất là người điều khiển xe ô tô, xe máy chạy quá tốc độ quy định, với 79 trường hợp.

Nghị 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 quy định, đối với lỗi điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định từ 5 km/h-dưới 10 km/h sẽ bị xử phạt từ 800.000-1 triệu đồng. Tuy nhiên, lỗi vi phạm này sẽ không bị tạm giữ hay trừ điểm giấy phép lái xe. Đối với hành vi điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ từ 10 km/h-20 km/h, mức phạt sẽ là 4-6 triệu đồng, bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Đối với hành vi điều khiển xe ô tô quá tốc độ quy định trên 20 km/h-35 km/h, tài xế bị phạt từ 6-8 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Xe ô tô vượt quá tốc độ trên 35 km/h sẽ bị xử phạt từ 12-14 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Trong trường hợp người điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền từ 20-22 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Với xe máy, nếu người điều khiển xe vượt quá tốc độ từ 5-dưới 10 km/h sẽ bị phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng; vượt quá tốc độ từ 10-20 km/h bị phạt tiền từ 800.000-1 triệu đồng; vượt quá tốc độ trên 20 km/h bị phạt tiền từ 6-8 triệu đồng, bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Trong trường hợp người điều khiển xe máy chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 14 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.