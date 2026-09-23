TP Hồ Chí Minh quyết tâm tăng trưởng 13,5% trong quý 4

Ảnh: Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh

Chiều 22/9, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030, tổ chức Hội nghị lần thứ 9 (mở rộng) để xem xét, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng. Đồng chí Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh - chủ trì hội nghị.

Hội nghị diễn ra vào thời điểm thành phố đã đi qua ba phần tư chặng đường năm 2026. Nhìn lại chặng đường vừa qua, Bí thư Thành ủy bày tỏ sự trân trọng và tự hào về những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã đạt được. Thời gian qua, TP Hồ Chí Minh phải đảm đương khối lượng công việc rất lớn, nhiều nhiệm vụ khó khăn mang tính bước ngoặt, đòi hỏi từng cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu, phải chủ động thay đổi tư duy và phương thức hành động. Thực tiễn chứng minh các chủ trương của Đảng là hoàn toàn đúng đắn, phương pháp tổ chức thực hiện đi đúng hướng, tạo nên tâm lý tự tin, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân.

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh - Trần Lưu Quang - chủ trì hội nghị (Ảnh: Thu Trang)

Các giải pháp cho chặng nước rút

Nhận định về tình hình kinh tế của thành phố, TS Trương Minh Huy Vũ - Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển - cho biết, tăng trưởng 9 tháng ước đạt 8,7-8,9%, riêng quý 3 đạt khoảng 8,9-9,5%, mức cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Tuy nhiên, kết quả này vẫn chưa đạt mục tiêu 11% của quý 3. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm 10,02%, thành phố phải đạt trên 13,5% trong quý 4, đồng thời hướng tới thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng và giải ngân toàn bộ 114.000 tỷ đồng vốn đầu tư công. TP Hồ Chí Minh hiện đóng góp khoảng 24% quy mô kinh tế cả nước, mỗi biến động về tốc độ tăng trưởng của thành phố đều tác động trực tiếp đến chỉ tiêu chung của quốc gia.

TS Trương Minh Huy Vũ - Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển - đánh giá tình hình tăng trưởng của thành phố (Ảnh: Thu Trang)

Trước yêu cầu cấp bách ấy, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang nhấn mạnh cơ sở khoa học và thực tiễn qua các năm đều chứng minh quý 4 luôn là thời điểm bứt phá mạnh nhất. Do đó, tuyệt đối không bàn lùi, không đặt câu hỏi có làm được hay không, mà phải tập trung bàn giải pháp thực thi cho bằng được. Điểm tựa thể chế lớn nhất bắt đầu từ ngày 1/10 khi Luật Phát triển đô thị cùng các nghị quyết của HĐND thành phố chính thức có hiệu lực, tạo hành lang pháp lý giải phóng khối lượng dự án và nguồn lực tồn đọng lâu năm. Trong lĩnh vực tiêu dùng và dịch vụ, thành phố sẽ khai thác mạnh hơn thị trường cuối năm, kích cầu du lịch và phát triển công nghiệp văn hóa.

"Thực tế từ các chương trình âm nhạc lớn thời gian qua như Tổ Quốc trong tim, Anh trai say hi, Anh trai vượt ngàn chông gai cho thấy một sự kiện văn hóa có thể tạo dòng khách lớn, đồng thời kéo theo doanh thu cho lưu trú, ăn uống, vận chuyển và mua sắm. Bên cạnh các chương trình phục vụ giới trẻ, thành phố dự kiến tổ chức thêm những không gian nghệ thuật truyền thống như đờn ca tài tử, kịch nói định kỳ", đồng chí Trần Lưu Quang cho biết.

Các đại biểu tham dự hội nghị (Ảnh: Thu Trang)

Cùng với kích thích các nguồn thu mới, thành phố cũng sẽ rà soát lại hệ thống số liệu thống kê, đặc biệt là giá trị đầu tư toàn xã hội từ khu vực dân cư và doanh nghiệp tư nhân, nhằm phản ánh sát hơn quy mô thực tế của nền kinh tế. Ngành thuế cần thu đúng, thu đủ các khoản tồn đọng sau thanh tra nhưng không tận thu, tránh tạo thêm sức ép khiến doanh nghiệp suy giảm khả năng sản xuất, kinh doanh.

Liên tục điều chuyển các cán bộ

Một vấn đề khác được Bí thư Thành ủy đặc biệt lưu ý là sự chậm trễ trong quá trình xử lý công việc. Theo đồng chí, nguyên nhân chính xuất phát từ sự lúng túng của các sở, ngành và địa phương khi tiếp cận các quy định mới cũng như trong quá trình sắp xếp lại bộ máy tổ chức. Tình trạng cán bộ rụt rè, né tránh trách nhiệm, đùn đẩy công việc và lạm dụng việc họp hành để tìm kiếm sự an toàn cá nhân vẫn còn diễn ra phổ biến. "Lối tư duy hành chính cứng nhắc, làm việc theo quy trình cơ học, việc này chờ việc kia đang gây ra sự chậm trễ cho người dân và doanh nghiệp".

Bí thư Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo (Ảnh: Thu Trang)

Đồng chí Trần Lưu Quanh yêu cầu cán bộ phải rũ bỏ tâm lý ngại khó khi chuyển đổi vị trí công tác. Trong thời đại số với sự hỗ trợ của công nghệ, tinh thần tự học, tự nghiên cứu phải được đặt lên hàng đầu. Thành phố sẽ tiếp tục áp dụng các công cụ quản trị hiện đại, trong đó có KPI gắn với từng vị trí việc làm để đánh giá cán bộ dựa trên nhiệm vụ và kết quả thực hiện. Việc điều chuyển, bố trí cán bộ cũng sẽ được thực hiện thường xuyên hơn, nhằm bảo đảm người có năng lực được đặt vào vị trí phù hợp và những trường hợp không đáp ứng yêu cầu được thay thế kịp thời. Siết chặt kỷ luật giải ngân đầu tư công với mục tiêu đạt 95% đến 100%.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải triển khai đồng bộ các khâu từ bồi thường, giải phóng mặt bằng, bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng, tổ chức xây lắp đến chuẩn bị đầu tư. Đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư tư nhân, FDI và xuất khẩu. Tập trung gỡ vướng thủ tục cho các dự án đang triển khai, cho phép giải quyết song song các quy trình để rút ngắn thời gian, thúc đẩy chuyển đổi số trong đền bù bồi thường giải phóng mặt bằng, tạo sự công khai, minh bạch để cán bộ yên tâm thực hiện đúng luật định.

Tân Phó Bí thư Thành uỷ TP Hồ Chí Minh - Nguyễn Sinh Nhật Tân

Các đại biểu tích cực nghiên cứu các chình sách và tham gia phát biểu ý kiến (Ảnh: Thu Trang)

Công tác kiểm tra, giám sát và phòng chống tham nhũng phải được tiến hành kiên quyết, bài bản, tập trung đồng hành cùng việc vận hành cơ chế của Luật Phát triển đô thị. hạn chế sai sót ngoài ý muốn. Công tác tuyên giáo và dân vận cũng cần đổi mới theo hướng thực chất, bớt khẩu hiệu sáo rỗng, làm việc gì ra việc đó để củng cố niềm tin vững chắc của người dân.

Song song với mục tiêu trước mắt, Bí thư Thành ủy yêu cầu thành phố chủ động triển khai bốn giải pháp lâu dài để tiếp nhận làn sóng đầu tư mới bao gồm: thu hút nhân lực chất lượng cao, quản lý chặt đất đai và tài sản công, đẩy nhanh sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, quy hoạch phát triển nguồn điện năng lượng xanh và năng lượng tái tạo nhằm đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của các tổ hợp sản xuất công nghệ cao.