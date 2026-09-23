Chỉ đạo mới về giải phóng mặt bằng tại tuyến cao tốc hơn 43.700 tỷ đồng, dài khoảng 125 km vượt 2 con đèo hiểm trở, rút ngắn thời gian di chuyển từ Quy Nhơn - Pleiku còn 1,5 giờ

Chiều 22/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì buổi làm việc nghe báo cáo công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và triển khai Dự án thành phần 1, Dự án thành phần 2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Tuyến cao tốc có tổng chiều dài khoảng 125 km, đi qua địa bàn 16 xã, phường trong tỉnh, tổng mức đầu tư khoảng 43.734 tỷ đồng và được chia thành 3 dự án thành phần. Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các địa phương tập trung xử lý những vướng mắc còn lại về mặt bằng, đáp ứng tiến độ thi công.

Dự án thành phần 1 đã bàn giao 99,5% mặt bằng﻿

Theo báo cáo, tại Dự án thành phần 1, các địa phương đã bàn giao khoảng 21,9 km trên tổng số 22 km mặt bằng, đạt tỷ lệ 99,5%. Phần còn lại khoảng 0,1 km đang được tích cực giải quyết.

Trên công trường, các nhà thầu đang triển khai đồng thời hai gói thầu xây lắp. Với gói thầu XL.01, nhà thầu đã tổ chức 32 mũi thi công, sản lượng đạt trên 333 tỷ đồng trong tổng số 2.546 tỷ đồng, tương ứng 13,1%. Dự kiến đến cuối năm 2026, sản lượng gói thầu đạt khoảng 26%.

Ở gói thầu XL.02, các nhà thầu đã triển khai 23 mũi thi công. Sản lượng đạt khoảng 202 tỷ đồng trong tổng số 1.851 tỷ đồng, tương ứng 10,95%; dự kiến đến hết tháng 12/2026 đạt khoảng 24%.

Trong khi đó, Dự án thành phần 2 đã được bàn giao khoảng 43,65 km trong tổng số 62,47 km mặt bằng cần giải phóng, đạt khoảng 70%.

Bốn gói thầu xây lắp thuộc dự án thành phần này đang được triển khai tại các phạm vi được bàn giao. Đối với gói thầu XL.01, nhà thầu đang khảo sát đường công vụ, bãi thải và tiếp cận thi công.

Tại gói thầu XL.02, các đơn vị đang xây dựng lán trại, khảo sát đường công vụ, bãi thải và tiếp cận thi công khu vực cửa Tây hầm An Khê, cầu Cửa Tây 1 và cầu Groi. Với hai gói thầu XL.03 và XL.04, nhà thầu đã huy động nhân lực, thiết bị, triển khai lán trại, phát quang và làm đường công vụ.

Khẩn trương giao đất tái định cư, hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 10﻿

Sau khi nghe báo cáo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - ông Nguyễn Tự Công Hoàng đã chỉ đạo giải quyết từng trường hợp vướng mắc phát sinh trong quá trình giải phóng mặt bằng tại các địa phương.

Để đáp ứng tiến độ dự án, lãnh đạo tỉnh giao UBND các xã, phường chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, chậm nhất đến cuối tháng 10/2026 phải hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng để tổ chức thi công.

Đối với các hộ dân bị ảnh hưởng, các địa phương được yêu cầu khẩn trương xét giao đất tái định cư; thực hiện tạm giao đất theo sơ đồ, bản vẽ quy hoạch để người dân chủ động thực hiện. Đồng thời, địa phương cần điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu tái định cư, phù hợp với diện tích lô đất cấp cho các hộ dân theo quy định.

Trong quá trình triển khai, các xã, phường phải chủ động phối hợp với sở, ngành và đơn vị liên quan để được hướng dẫn tháo gỡ khó khăn. Những nội dung vượt thẩm quyền phải được tổng hợp, gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổ chức họp Tổ giải quyết vướng mắc, kịp thời xử lý theo quy định.

Ban Quản lý dự án giao thông và Dân dụng tỉnh được giao phối hợp với các địa phương kiểm tra, giải quyết khó khăn thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư. Đối với hợp phần 2, yêu cầu đặt ra là bàn giao tối thiểu 80% mặt bằng trong tháng 9/2026 và hoàn thành bàn giao 100% trong tháng 10/2026.

Cùng với việc tiếp nhận mặt bằng, Ban phải chỉ đạo nhà thầu tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công hợp lý và bám sát kế hoạch tiến độ chi tiết đã được phê duyệt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai.

Tháo gỡ vướng mắc về đất rừng, mỏ vật liệu và bãi thải﻿

Một trong những nhiệm vụ được lãnh đạo tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường là chỉ đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh khẩn trương phối hợp xử lý các tồn tại liên quan đến rừng, đất rừng, bảo đảm tiến độ dự án.

Các đơn vị cần rút ngắn tối đa các bước hồ sơ, thủ tục theo chỉ đạo để đẩy nhanh đấu giá, thu hồi lâm sản, sớm bàn giao mặt bằng thi công, hoàn thành trong tháng 10/2026.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đồng thời có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc chủ đầu tư và nhà thầu thực hiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục, bảo đảm điều kiện khai thác các mỏ vật liệu phục vụ dự án.

Để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, Sở được yêu cầu duy trì hoạt động thường xuyên của Tổ công tác giải quyết vướng mắc và Tổ công tác lưu động, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng. Những nội dung vượt thẩm quyền phải được báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo.

Sở Xây dựng được giao tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn quản lý chất lượng công trình; đồng thời phối hợp đề xuất điều chỉnh, bổ sung bãi đổ thải phục vụ dự án theo quy định.

Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku được thiết kế với quy mô 4 làn xe, nền đường và cầu rộng 24,7 m, tốc độ thiết kế 100 km/h. Trong tổng mức đầu tư khoảng 43.734 tỷ đồng, Dự án thành phần 1 dài 22 km có vốn khoảng 6.989 tỷ đồng; Dự án thành phần 2 dài 68 km có vốn khoảng 27.576 tỷ đồng; Dự án thành phần 3 dài khoảng 35 km có vốn khoảng 9.169 tỷ đồng.

Khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng rút ngắn thời gian di chuyển từ Quy Nhơn đến Pleiku xuống còn khoảng 1,5–2 giờ, giảm áp lực giao thông và nguy cơ mất an toàn trên hai đèo An Khê, Mang Yang.

Tuyến cao tốc cũng sẽ kết nối khu vực duyên hải Nam Trung Bộ với Tây Nguyên, hình thành trục giao thông Đông - Tây gắn với cao tốc Bắc - Nam, cảng biển Quy Nhơn, sân bay và Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.