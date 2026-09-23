Nghỉ không lương 1 tháng có bị coi gián đoạn thời gian công tác?

Bà Hoàng hỏi, khi xét tiếp nhận vào viên chức theo Nghị định số 259/2026/NĐ-CP, việc bà nghỉ không lương 01 tháng có bị coi là ngắt quãng công tác để loại bỏ hồ sơ không? Thời gian bà đóng BHXH có được cộng dồn không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Nghị định số 259/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, trong đó, tại khoản 2 Điều 15 quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, hồ sơ tiếp nhận vào là viên chức như sau:

"Trường hợp quy định tại điểm b điểm đ khoản 1 Điều này phải có thời gian công tác đủ từ 05 năm trở lên làm công việc có yêu cầu trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian công tác theo quy định này là thời gian công tác liên tục trước khi tiếp nhận tại cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác ( không tính thời gian tập sự, thử việc, nếu có), có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc; trường hợp trước khi tiếp nhận có thời gian công tác ở các vị trí việc làm khác nhau quy định tại khoản 1 Điều này hoặc ở vị trí việc làm cán bộ, công chức cấp xã theo quy định của Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 52/2019/QH14 thì được cộng dồn nếu bảo đảm điều kiện về công việc có yêu cầu đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc ở vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận. Công việc có yêu cầu trình độ đào tạo chuyên môn phù hợp với công việc ở vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận là công việc gắn với chuyên ngành đào tạo, có yêu cầu sử dụng kiến thức, kỹ năng chuyên môn tương ứng với bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận (nếu có)".

Căn cứ quy định tại Điều 58, Điều 59 và Điều 60 Nghị định số 259/2026/NĐ-CP, đề nghị bà liên hệ với đơn vị tuyển dụng viên chức để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.