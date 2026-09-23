Đưa tình huống giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc vào giáo trình đào tạo lái xe

Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai các nhiệm vụ liên quan đến khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ.

Động thái này được thực hiện nhằm triển khai kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc họp ngày 11/9/2026 về rà soát quy định khoảng cách an toàn đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ.

Theo yêu cầu của Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam được giao khẩn trương nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến hoạt động giao thông đường bộ.

Cục Đường bộ Việt Nam đồng thời chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2024 ngày 15/11/2024, bảo đảm các quy định đồng bộ và đáp ứng đầy đủ yêu cầu thực tiễn về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ, nhất là đường cao tốc.

Việc giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước, nhất là trên đường cao tốc, nhằm phòng ngừa va chạm, tai nạn liên hoàn. (Ảnh minh họa)

Đáng chú ý, Bộ Xây dựng yêu cầu việc quy định khoảng cách an toàn phải phù hợp với tốc độ phương tiện và điều kiện thực tế của cầu, đường, mật độ giao thông, địa hình, thời tiết cùng các yếu tố ảnh hưởng khác, qua đó bảo đảm an toàn giao thông theo quy định của Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Yêu cầu này cho thấy việc xác định khoảng cách an toàn cần được đặt trong mối quan hệ với điều kiện khai thác thực tế của từng tuyến đường, đặc biệt là đường cao tốc, thay vì chỉ tiếp cận theo một ngưỡng khoảng cách cố định.

Một nhiệm vụ khác được Bộ Xây dựng đặt ra là Cục Đường bộ Việt Nam phải chủ trì, phối hợp với Cục CSGT, Sở Xây dựng các địa phương và chủ đầu tư để bổ sung báo hiệu đường bộ, các hạng mục cần thiết tại những đoạn, tuyến cao tốc có áp dụng xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn.

Mục tiêu nhằm bảo đảm người điều khiển phương tiện được thông tin đầy đủ để biết và chấp hành quy định pháp luật. Trường hợp cần thiết, phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc cũng phải được điều chỉnh.

Bộ Xây dựng đồng thời yêu cầu bổ sung vào giáo trình đào tạo lái xe các tình huống bảo đảm khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông nói chung và trên đường cao tốc nói riêng.

Song song với đó, công tác tuyên truyền, vận động người điều khiển phương tiện chấp hành quy định về khoảng cách an toàn được yêu cầu tăng cường, trong đó chú trọng các doanh nghiệp kinh doanh vận tải bằng ô tô và tuyên truyền tại trường học, cơ quan, công sở, khu, cụm công nghiệp.

Đối với Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng, Bộ Xây dựng yêu cầu đôn đốc, chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đang thực hiện đầu tư xây dựng triển khai đầy đủ biển báo và tổ chức giao thông tại các đoạn đường cao tốc có áp dụng xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn.