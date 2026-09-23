Cầu Rạch Dơi gần 3.200 tỉ đồng, cú hích mới cho địa ốc khu Nam TPHCM

Ngày 22/9, HĐND TPHCM thông qua chủ trương giao UBND TPHCM làm cơ quan chủ quản dự án xây dựng cầu Rạch Dơi với tổng mức đầu tư dự kiến gần 3.200 tỉ đồng, nhằm thay thế cầu yếu hiện hữu và tăng năng lực kết nối khu vực cửa ngõ phía Nam thành phố.

Tuyến cầu Rạch Dơi có điểm đầu trên đường Lê Văn Lương, thuộc xã Hiệp Phước, TPHCM, cách tim cầu Rạch Tôm khoảng 175 m về phía Cần Giuộc; điểm cuối kết nối với đường tỉnh 826C, thuộc xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Nguyễn Tiến

Theo UBND TPHCM, lượng phương tiện qua cầu Rạch Dơi hiện hữu ngày càng tăng, gây áp lực lớn lên khả năng khai thác và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Việc đầu tư xây dựng cầu mới được xác định là cần thiết nhằm giảm ùn tắc, hạn chế tai nạn và hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực.

Công trình mới sẽ thay thế cầu hiện hữu, kết nối giao thông đường bộ giữa xã Hiệp Phước (TPHCM) với xã Cần Giuộc (tỉnh Tây Ninh). Dự án đồng thời góp phần nâng cao năng lực vận tải đường thủy, kết nối từ sông Cần Giuộc đến khu vực các cảng biển quốc tế trên sông Soài Rạp. Tổng diện tích đất thực hiện dự án khoảng 14,6 ha, trong đó diện tích dự kiến phải bồi thường khoảng 9,4 ha.

Sau hơn nửa thế kỷ sử dụng, nhiều hạng mục của cầu đã xuống cấp rõ rệt. Ảnh: Nguyễn Tiến

Dù vậy, mỗi ngày vẫn có nhiều phương tiện qua lại, khiến người dân lo ngại về nguy cơ mất an toàn giao thông. Ảnh: Nguyễn Tiến

Đáng chú ý, mỗi khi ô tô chạy qua, cầu rung lắc rõ rệt, người đi xe máy có thể cảm nhận sự chao đảo. Ảnh: Nguyễn Tiến

Không chỉ trên mặt cầu, khu vực phía dưới cũng thường xuyên có tàu thuyền, sà lan chở hàng qua lại. Một số phương tiện có kích thước lớn di chuyển qua khu vực cầu, đặt ra yêu cầu bảo đảm an toàn cho cả đường bộ và đường thủy. Ảnh: Nguyễn Tiến

Người dân sống quanh khu vực cho biết đã nhiều năm mong chờ cầu Rạch Dơi mới được xây dựng, giúp việc đi lại thuận tiện, an toàn hơn trên tuyến kết nối TPHCM với Tây Ninh. Ảnh: Nguyễn Tiến

Theo chuyên gia kinh tế Lê Bá Chí Nhân, với thị trường bất động sản, hạ tầng giao thông có mối liên hệ chặt chẽ với khả năng tiếp cận của một khu vực. Khi giao thông thuận tiện, thời gian di chuyển được rút ngắn, người dân có điều kiện tiếp cận dễ dàng hơn với nơi làm việc, dịch vụ; trong khi doanh nghiệp cũng thuận lợi hơn trong hoạt động kinh doanh và phát triển dự án.

Một trong những địa bàn được kỳ vọng hưởng lợi từ sự hoàn thiện của tuyến Lê Văn Lương là xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh. Nằm liền kề TPHCM, địa bàn này có lợi thế về vị trí khi vừa tiếp cận khu Nam thành phố, vừa nằm trong không gian phát triển công nghiệp, đô thị của tỉnh Tây Ninh. Tuy nhiên, theo ông Nhân, lợi thế vị trí chỉ có thể phát huy hiệu quả khi được hỗ trợ bởi hệ thống giao thông đồng bộ.

“Khi cầu Rạch Dơi được xây dựng, cùng với các công trình cầu khác trên tuyến được hoàn thiện, kết nối giữa Cần Giuộc với Nhà Bè, Hiệp Phước và các khu vực phía Nam TPHCM sẽ thuận lợi hơn, qua đó rút ngắn thời gian di chuyển. Khi đó, những khu vực nằm xa trung tâm TPHCM hơn có thể trở nên hấp dẫn hơn đối với nhóm khách hàng tìm kiếm nhà ở với mức giá phù hợp, cũng như nhu cầu kinh doanh và đầu tư dài hạn” - ông Nhân phân tích.

Cầu Rạch Dơi được kỳ vọng mở rộng không gian phát triển đô thị và thương mại khu vực lân cận. Ảnh: Nguyễn Tiến

Ở góc độ bất động sản, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, nhận định những khu vực có vị trí thuận lợi, pháp lý rõ ràng và khả năng kết nối tốt có thể có thêm dư địa khi nhu cầu thị trường gia tăng.

Theo ông Châu, tác động của cầu Rạch Dơi không chỉ nằm ở việc hình thành thêm một cây cầu mới mà còn ở khả năng công trình này trở thành một phần trong mạng lưới hạ tầng đồng bộ hơn. “Lê Văn Lương từ một tuyến đường tồn tại nhiều điểm nghẽn đang từng bước được đầu tư theo hướng đồng bộ cả đường và cầu. Rạch Đỉa và Long Kiểng đã hoàn thành, Rạch Tôm đang được triển khai, trong khi Rạch Dơi được đề xuất đầu tư với tổng vốn dự kiến hơn 3.163 tỉ đồng. Cùng với phương án mở rộng Lê Văn Lương lên khoảng 30-40 m, chuỗi dự án này sẽ tạo thay đổi đáng kể về năng lực kết nối của khu Nam” - ông Châu nhận định.