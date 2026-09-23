Tập đoàn của bầu Hiển đề xuất nghiên cứu loạt dự án quy mô hơn 21.000ha tại một tỉnh miền núi phía Bắc

Chiều 22/9, ông Phan Huy Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang chủ trì buổi làm việc với Công ty cổ phần Tập đoàn T&T để nghe báo cáo đề xuất nghiên cứu, đề xuất đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan.

Về phía Công ty cổ phần Tập đoàn T&T có ông Vũ Hồng Phong, Giám đốc phát triển dự án tỉnh Tuyên Quang, Giám đốc Ban quản lý quy hoạch cùng các thành viên trong đoàn công tác của Tập đoàn.

Tại buổi làm việc, Tập đoàn T&T đề xuất nghiên cứu, tài trợ ý tưởng 4 đồ án quy hoạch, gồm: Quy hoạch đô thị Tuyên Quang gắn với mô hình đô thị phát triển hai bên sông Lô, diện tích khoảng 1.600 ha;

Quy hoạch đô thị - công nghiệp gắn với logistics tại xã Phú Lương, Trường Sinh; Quy hoạch Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hang - Lâm Bình với diện tích khoảng 10.000 ha, trong đó khoảng 8.000 ha mặt nước và 2.000 ha đất liền;

Quy hoạch Khu phố cổ Đồng Văn - Cột cờ Lũng Cú trong phạm vi hai xã Lũng Cú, Đồng Văn, thuộc khu vực lõi Khu du lịch quốc gia Cao nguyên đá Đồng Văn, diện tích khoảng 6.000 ha.

Tập đoàn cũng đề xuất nghiên cứu đầu tư 3 dự án trọng điểm, gồm: Khu đô thị hai bên bờ sông Lô tại phường Nông Tiến; Khu công nghiệp tại xã Phú Lương, Trường Sinh và Nhà máy điện gió tại xã Tân Long, Kiến Thiết.

Đại diện Tập đoàn T&T đề xuất các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Ảnh: UBND tỉnh Tuyên Quang)

Sở Xây dựng đề xuất Tập đoàn T&T quan tâm, nghiên cứu đầu tư Khu phức hợp đô thị nghỉ dưỡng và sân golf Hồ Ngòi Là và Tuyến đường kết nối xã Trường Sinh tỉnh Tuyên Quang với IC6 cao tốc Hà Nội – Lào Cai thuộc tỉnh Phú Thọ.

﻿Cùng với đó, đại diện Tập đoàn T&T và các sở, ngành của tỉnh Tuyên Quang tập trung trao đổi về định hướng nghiên cứu, triển khai các dự án; trong đó làm rõ các vấn đề liên quan đến quy hoạch, quỹ đất, phạm vi nghiên cứu, hạ tầng kết nối và sự phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc cảm ơn Công ty cổ phần Tập đoàn T&T đã quan tâm, nghiên cứu, đề xuất các dự án trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang mong muốn Tập đoàn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh, triển khai các nội dung công việc với tinh thần khẩn trương, góp phần khai thác tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Đối với 4 ý tưởng đồ án quy hoạch do Tập đoàn T&T đề xuất, đồng chí hoan nghênh và đánh giá cao sự quan tâm, nghiên cứu của Tập đoàn; giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát, nghiên cứu, điều chỉnh quy hoạch phù hợp.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: UBND tỉnh Tuyên Quang)

Trong quá trình nghiên cứu, cần phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của từng khu vực, đồng thời bảo đảm không ảnh hưởng đến các yếu tố về môi trường, hệ sinh thái, rừng, mặt nước, thủy điện.

Đồng thời, cần chú trọng công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan, bản sắc địa phương. Tính toán kỹ các điều kiện về hạ tầng, thoát nước, nguy cơ ngập lụt, bảo đảm an toàn và phát triển bền vững.

Về các dự án Tập đoàn dự kiến nghiên cứu đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh tuyên Quang đề nghị Tập đoàn quan tâm đẩy nhanh tiến độ đối với những dự án có đủ điều kiện.

Ông Phan Huy Ngọc khẳng định, Tuyên Quang luôn đồng hành, tạo điều kiện để các nhà đầu tư nghiên cứu, triển khai những dự án phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh tuyên Quang giao các sở, ngành, đơn vị liên quan chủ động phối hợp, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc; đơn giản hóa, rút ngắn thời gian, quy trình giải quyết các thủ tục hành chính. Mục tiêu là sớm đưa các ý tưởng, đề xuất phù hợp vào thực tiễn, góp phần tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh.