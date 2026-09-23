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Cần Thơ chi hơn 1.400 tỷ đồng ngân sách đầu tư một phần khu công nghệ cao

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cần Thơ chi hơn 1.400 tỷ đồng ngân sách đầu tư một phần khu công nghệ cao

TPO - UBND TP. Cần Thơ vừa quyết định thành lập Khu công nghệ cao rộng 200ha tại phường Ô Môn, tổng mức đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách thành phố bố trí trước cho dự án hơn 1.400 tỷ đồng.

Giai đoạn đầu của Khu công nghệ cao Cần Thơ được hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp có thu , sau đó chuyển dần sang mô hình công ty và tiến tới cổ phần hóa. Nơi đây được kỳ vọng thành điểm tập trung, liên kết hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo , ứng dụng công nghệ cao, công nghệ chiến lược.

Vị trí Khu công nghệ cao Cần Thơ gần Quốc lộ 91, cách trung tâm thành phố 18km về phía Tây.

Về lộ trình thực hiện, giai đoạn từ nay tới năm 2030, sẽ triển khai các bước pháp lý, lựa chọn nhà đầu tư, giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng, để từ sau năm 2030 đưa vào vận hành và thu hút đầu tư dự án, nhà máy.

Khu công nghệ cao Cần Thơ có tổng mức đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng, trong đó có hơn 2.400 tỷ đồng cho giải phóng mặt bằng.

Trong tổng mức đầu tư trên, dự kiến ngân sách Cần Thơ bố trí 1.437 tỷ đồng (chiếm hơn 28%), còn lại từ các nguồn khác và thu hút từ nhà đầu tư.

Theo Cảnh Kỳ

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