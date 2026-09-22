Cần Thơ có thêm 2 dự án thí điểm nhà ở thương mại theo Nghị quyết số 171

UND TP Cần Thơ vừa ban hành Thông báo số 199/TB-UBND ngày 21/9/2026 chấp thuận cho các tổ chức kinh doanh bất động sản được thực hiện 2 dự án thí điểm nhà ở thương mại trên địa bàn thành phố theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 của Quốc hội.

Dự án thứ nhất là Dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư Thương mại Đường tỉnh 925B, do Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại dịch vụ Hồng Dân đề xuất, tại Đường tỉnh 925B, xã Đông Phước. Dự án thực hiện theo hình thức tổ chức kinh doanh bất động sản nhận quyền sử dụng đất, với tổng diện tích 15.322 m²; trong đó diện tích đất trồng lúa dự kiến chuyển mục đích 12.042,1 m². Thời gian thực hiện dự án 36 tháng, tổng mức đầu tư dự kiến 60 tỷ đồng.

Dự án thứ hai là Khu chung cư Vạn Phát Riverside Cồn Khương, do Công ty CP Xây dựng và Thương mại Vạn Phát đề xuất, tại thửa đất số 39, tờ bản đồ số 12, khu vực Cồn Khương, phường Cái Khế. Dự án thực hiện trên diện tích 6.234 m², theo hình thức tổ chức kinh doanh bất động sản đang có quyền sử dụng đất; thời gian thực hiện 60 tháng, tổng mức đầu tư dự kiến 1.500 tỷ đồng.

Tổng diện tích của 2 khu đất thực hiện dự án thí điểm là 21.556 m², với tổng mức đầu tư dự kiến 1.560 tỷ đồng.

Cả hai dự án này đã được HĐND TP Cần Thơ thông qua tại Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 11/9/2026 (đợt 4). Thông báo là căn cứ để doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước có liên quan thực hiện các bước tiếp theo theo quy định pháp luật.

Nguồn: Cổng TTĐT TP Cần Thơ

Trước đó, HĐND TP Cần Thơ đã có 3 đợt thông qua Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm theo Nghị quyết số 171/2024/QH15.

Đợt 1 được thông qua vào tháng 11/2025 có 8 dự án với tổng diện tích khoảng 324.408,60 m2. Đó là các dự án: Chung cư Tây Đô EMERALD do Công ty TNHH Đầu tư Tây Đô Emerald đề xuất; Dự án nhà ở Thương mại FUNDGO TOWER do Công ty CP Trustpay đề xuất; Tổ hợp Thương mại căn hộ - Tumys Homes Cái Răng do Công ty TNHH Thương mại Tùng Mỹ đề xuất; Chung cư căn hộ cao cấp MEKOVI Cần Thơ do CTCP Tập đoàn Đầu tư Me Kong đề xuất; Khu đô thị Dinh An do Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị Dinh An đề xuất; Khu nhà ở Thiên Quân Tây Đô do Công ty TNHH Thiên Quân Tây Đô; Khu dân cư Quốc Việt Ô Môn do Công ty CP ô tô Quốc Việt Cần Thơ; dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở Bình An do Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Nam Hà Nội đề xuất.

Đợt 2 được thông qua vào tháng 12/2025 có 04 khu đất, tổng diện tích khoảng 112.523,58 m². Đó là Chung cư New Center Point Cần Thơ do Công ty CP đầu tư New Point Cần Thơ đề xuất; Chung cư An Phú Hưng do Công ty TNHH Phát triển đô thị An Phú Hưng đề xuất; dự án Đầu tư xây dựng nhà ở thương mại do Công ty TNHH Thương mại - Dịchvụ- Sản xuất Thuận Phát Cần Thơ đề xuất và Khu dân cư Sao Mai Thạnh An do Tập đoàn Sao Mai đề xuất.

Đợt 3 được thông qua vào tháng 2/2026 có 07 khu đất với tổng diện tích khoảng 113.092,50 m2. Đó là Dự án xây dựng Khu nhà ở cán bộ Học viện chính trị Khu vực IV do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư 136 đề xuất; Dự án nhà ở thương mại Mekong Ecopark do Công ty TNHH Mekong Ecopark đề xuất; Khu căn hộ Hưng Phú HOLDING do Công ty TNHH Ẩm thực Nhà hàng Tây Đô đề xuất; Tổ hợp Trung tâm thương mại - Căn hộ chung cư cao cấp Thiên Quân Center do Công ty CP Thiên Quân Center đề xuất; Khu dân cư Thạnh Mỹ do Công ty TNHH một thành viên xây dựng Kim Ngọc đề xuất; Khu dân cư Yên Thượng do Công ty TNHH Bất động sản Yên Thượng đề xuất; Dự án Khu nhà ở An Gia do Công ty TNHH đầu tư xây dựng nhà ở An Gia đề xuất.