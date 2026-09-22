Đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ sắp được nối thông sau gần 10 năm vướng mặt bằng

Trong khi hai đầu tuyến giáp đường Phạm Hùng và Lê Đức Thọ cơ bản đã hoàn thiện, đoạn giữa tuyến vẫn chưa thể thi công đồng bộ. Việc tuyến đường chưa được nối thông khiến người dân trong khu vực phải di chuyển qua các tuyến đường nhỏ, gây bất tiện trong sinh hoạt và đi lại.