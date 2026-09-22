"Thư viện khổng lồ" ở TP.HCM có gì mà "gây bão" trên mạng xã hội?

Những ngày gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội liên tục xuất hiện video, hình ảnh về một địa điểm tại khu dân cư Đào Sư Tích, xã Nhà Bè, TP.HCM. Không gian nổi bật với những kệ sách cao vút, sảnh rộng, ánh sáng vàng cùng nhiều góc chụp ảnh, nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác.

Nhiều bài đăng gọi địa điểm này là "thư viện khổng lồ", thậm chí ví von là "thư viện Hàn Quốc ở TP.HCM". Hình ảnh những giá sách cao tầng cũng khiến không ít người liên tưởng tới Starfield Library nổi tiếng tại Seoul, Hàn Quốc.

Thư viện khổng lồ đang viral - Nguồn video: @vivucungtri

Tuy nhiên, đây thực chất chỉ là một hạng mục thuộc dự án căn hộ tri thức nhằm mang đến không gian trải nghiệm cho những khách hàng quan tâm đến lĩnh vực bất động sản tại khu vực.

Theo Báo Thanh Niên, địa điểm trên là Wow Center, vừa khai trương ngày 19/9. Không gian được thiết kế theo chủ đề "The Museum of Knowledge", kết hợp trưng bày, công nghệ tương tác và giới thiệu các sản phẩm. Đơn vị phát triển dự án cho biết đây là không gian trải nghiệm bất động sản.

Bên cạnh khu vực mang hình ảnh thư viện, Wow Center còn có sa bàn dự án, công nghệ thực tế ảo, căn hộ mẫu và khu vực tư vấn khách hàng. Nói cách khác, đây không phải một thư viện công cộng theo mô hình truyền thống, dù được thiết kế với nhiều đặc điểm dễ khiến khách tham quan liên tưởng đến một thư viện lớn.

Hình ảnh trong một video ngắn giới thiệu khu trưng bày dự án bất động sản là "thư viện sách tại Sài Gòn" - Ảnh chụp màn hình

Chia sẻ với VnExpress, một nhân viên kinh doanh tại dự án cho biết địa điểm mở cửa từ ngày 19/9 là không gian trải nghiệm bất động sản kết hợp trưng bày sản phẩm, gồm sa bàn dự án, căn hộ mẫu và khu vực tư vấn khách hàng.

Sự nhầm lẫn phần lớn xuất phát từ cách hình ảnh địa điểm được lan truyền trên mạng xã hội. Thậm chí, nhiều người đã di chuyển hơn 15 km mới tới nơi, nhưng sau đó mới biết những cuốn sách được trưng bày tại đây chỉ là mô hình mô phỏng.

Thiết kế của công trình cũng trở thành một chủ đề tranh luận. Trên nền tảng Threads, không ít người cho rằng những nét đặc trưng trong thiết kế của Starfield như cách bố trí cầu thang, kệ sách… đều được tái hiện lại y nguyên. Nhiều người còn ví địa điểm này như "Starfield Việt Nam", đặt câu hỏi về tính sáng tạo và dấu ấn riêng của công trình.

Thực chất địa điểm này là một hạng mục thuộc dự án căn hộ tri thức, sách bên trong là các mô hình - Ảnh: @thaodidau (Threads)

Thạc sĩ Phạm Phú Tuấn, giảng viên Khoa Truyền thông số, Đại học Gia Định, cho rằng sức hút đến từ việc khai thác tâm lý tò mò và hiệu ứng đám đông trên mạng xã hội, trong đó việc "lấp lửng" thông tin về công năng thực tế.

"Không nên chỉ nhìn hình ảnh hoặc một vài video rồi mặc định công năng của địa điểm, cần có kỹ năng tiếp nhận và kiểm chứng thông tin trên mạng xã hội", ông nói trên VnExpress.

Đến nay, mọi thông tin về "thư viện khổng lồ" vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nhiều bạn trẻ cũng chia sẻ từng kỳ vọng đây sẽ là nơi có thể phục vụ việc đọc sách hay làm việc. Tuy nhiên, có vẻ như địa điểm này chủ yếu được xây dựng để tạo không gian cho việc chụp hình

Và khi hình ảnh lan truyền không đi kèm thông tin đầy đủ, khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế dễ trở thành nguồn tranh cãi.