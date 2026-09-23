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Hà Nội: Công bố phương án, vị trí tuyến đường đi qua dự án Trường đua ngựa

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Ngày 23-9, Hội nghị công bố phương án, vị trí tuyến đường nối Quốc lộ 3 - Trường đua ngựa - Đức Hòa, đường biên phía Đông Khu đô thị vệ tinh Sóc Sơn, tỷ lệ 1/500 đã được tổ chức.

Hà Nội: Công bố phương án, vị trí tuyến đường đi qua dự án Trường đua ngựa- Ảnh 1.

Bản vẽ thiết kế vị trí tuyến đường nối Quốc lộ 3 - Trường đua ngựa - Đức Hòa. Ảnh: Đức Khiêm

Theo Quyết định số 4351/QĐ-UBND ngày 17-8-2026 của UBND thành phố Hà Nội, tuyến đường nối Quốc lộ 3 - Trường đua ngựa - Đức Hòa, tỷ lệ 1/500 được thực hiện trên địa bàn hai xã Sóc Sơn và Đa Phúc.

Tuyến đường được xác định có vai trò quan trọng trong việc tăng cường kết nối giao thông khu vực phía Đông Khu đô thị vệ tinh Sóc Sơn, tạo liên kết giữa Quốc lộ 3 với các khu vực và tuyến giao thông trên địa bàn hai xã nêu trên.

Tại hội nghị, đại diện đơn vị tư vấn đã trình bày phương án, vị trí tuyến đường, hướng tuyến, quy mô và các thông số kỹ thuật chủ yếu của dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối Quốc lộ 3 - Trường đua ngựa - Đức Hòa.

Hà Nội: Công bố phương án, vị trí tuyến đường đi qua dự án Trường đua ngựa- Ảnh 2.

Lãnh đạo hai xã Sóc Sơn và Đa Phúc bàn giao hồ sơ dự án. Ảnh: Ngô Khiêm

Phó Chủ tịch UBND xã Sóc Sơn Trịnh Văn Duy đã bàn giao hồ sơ về phương án, hướng tuyến của dự án cho Phó Chủ tịch UBND xã Đa Phúc Hoàng Thị Hà để làm cơ sở thực hiện các bước triển khai dự án trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND xã Sóc Sơn Trịnh Văn Duy đánh giá cao tinh thần khẩn trương, trách nhiệm của các đơn vị liên quan và đơn vị tư vấn.

Đồng chí Trịnh Văn Duy đề nghị các phòng, ban chuyên môn của xã tiếp tục phối hợp chặt chẽ với xã Đa Phúc, đẩy mạnh tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của tuyến đường, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, bảo đảm tiến độ dự án.

Các đơn vị liên quan chủ động phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để dự án sớm được triển khai và hoàn thành đúng tiến độ; qua đó từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối và tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của hai xã Sóc Sơn, Đa Phúc và khu vực lân cận.

Theo Trọng Tùng

Hà Nội Mới

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