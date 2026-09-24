Một dự án quy mô lớn có sự tham gia của cả Sơn Hải và Đèo Cả, trị giá 23.940 tỷ đồng

Dự án cao tốc 23.940 tỷ đồng kết nối trực tiếp với tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy được Quốc hội khóa XV thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 255/2025/QH15 ngày 11/12/2025; chính thức khởi công vào ngày 18/5.

Tuyến cao tốc có chiều dài khoảng 60km, đi qua địa bàn 9 xã của tỉnh Nghệ An, đầu tư với 4 làn xe hoàn chỉnh, tổng mức đầu tư khoảng 23.940 tỷ đồng. Dự án là một hợp phần quan trọng trong tổng thể tuyến cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn; đồng thời kết nối trực tiếp với tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đường Hồ Chí Minh và hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia.

Trên toàn tuyến có 51 cầu, gồm 43 cầu trên tuyến chính và 8 cầu trong phạm vi nút giao. Công trình được thiết kế theo quy mô 4 đến 6 làn xe hoàn chỉnh; nền đường, cầu và các đoạn đào sâu, đắp cao được tính toán theo quy mô 6 làn xe nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai.

Dự án thành phần 1 xây dựng tuyến chính được chia thành 6 gói thầu xây lắp, trong đó gói thầu XL01 từ Km0+00 đến Km6+300, gói thầu XL02 từ Km6+300 đến Km31+125 và gói thầu XL03 từ Km31+125 đến Km50+170.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An kiểm tra dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy vào ngày 16/9. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Nghệ An

Gói thầu XL01 do Liên danh CTCP Tập đoàn Đèo Cả - CTCP Xây lắp Thương mại Delta thực hiện. Gói thầu XL02 do liên danh Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải, Công ty cổ phần Xây lắp 368, Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492, Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng Thiên Hoàng, Tổng Công ty Công trình Đường sắt Việt Nam và Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Trường Sơn thực hiện.

Theo Quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tuyến cao tốc Vinh - Thanh Thủy giữ vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện hành lang kinh tế Đông - Tây khu vực Bắc Trung Bộ, kết nối hệ thống cao tốc Bắc – Nam với cửa khẩu Thanh Thủy và các tuyến giao thương quốc tế sang Lào, Đông Bắc Thái Lan.

Dự án cũng được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển cho khu vực miền Tây Nghệ An, nơi còn nhiều dư địa phát triển nhưng hạ tầng kết nối hiện nay vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Tại Lễ khởi công dự án, ông Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An đã nhấn mạnh, tuyến cao tốc Vinh - Thanh Thủy không chỉ là dự án giao thông trọng điểm của quốc gia mà còn thể hiện khát vọng phát triển, mở rộng không gian kinh tế và tăng cường kết nối quốc tế của tỉnh Nghệ An.

Tăng cường giám sát việc thực hiện các gói thầu, đảm bảo thông tuyến trong quý I/2029 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Công văn số 12030/UBND-CN về việc tăng cường giám sát việc thực hiện các gói thầu xây lắp của Dự án thành phần 1 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Công văn ghi rõ: Để tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với công trình giao thông trọng điểm cấp quốc gia có quy mô lớn, tính chất kỹ thuật phức tạp; qua đó kịp thời chấn chỉnh, khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế, bảo đảm chất lượng và hoàn thành mốc tiến độ thông tuyến trong Quý I/2029 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng căn cứ chức năng, nhiệm vụ cơ quan chuyên ngành tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư và quản lý chất lượng công trình theo Quyết định số 50/2025/QĐ-UBND ngày 28/8/2025.

Đồng thời trực tiếp làm đầu mối, tập trung triển khai các nhiệm vụ: Chủ động quyết định thành lập Tổ công tác trực tiếp kiểm tra thực tế tại hiện trường các gói thầu xây lắp thuộc Dự án thành phần 1.

Tổ công tác phải bám sát các Thông báo kết luận và văn bản chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh để rà soát, theo dõi và giám sát chặt chẽ quá trình thi công; trong đó đặc biệt tập trung vào các gói thầu, hạng mục, vị trí có nguy cơ chậm tiến độ. Qua đó, kịp thời phát hiện, có ý kiến yêu cầu Chủ đầu tư chấn chỉnh và khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế, sai sót (nếu có).

Quá trình thực hiện, nếu phát sinh các vấn đề quan trọng, cấp bách ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng, kỹ thuật thi công, mỹ quan, an toàn lao động và vệ sinh môi trường, Sở Xây dựng phải khẩn trương tham mưu, báo cáo UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo.

Trường hợp cần thiết, chủ trì tham mưu UBND tỉnh thành lập Tổ kiểm tra liên ngành của tỉnh (do Sở Xây dựng làm Cơ quan thường trực) để kiểm tra toàn diện, xử lý dứt điểm các khó khăn, điểm nghẽn, các vi phạm vượt thẩm quyền nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả và siết chặt kỷ cương, trách nhiệm trong quản lý thực hiện Dự án.

Định kỳ ngày 15 hằng tháng hoặc đột xuất khi có yêu cầu, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện Dự án thành phần 1.

Báo cáo phải đánh giá làm rõ kết quả cụ thể đã đạt được; chỉ rõ những hạng mục, nội dung nhiệm vụ chậm so với mốc tiến độ được Lãnh đạo UBND tỉnh giao. Trên cơ sở đó, chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp khắc phục, phương án đẩy nhanh tiến độ đối với các hạng mục, gói thầu chậm trễ, thi công không bảo đảm chất lượng làm ảnh hưởng đến hiệu quả, tiến độ chung của toàn Dự án.

Cũng tại Công văn, Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An quán triệt, bám sát và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các Thông báo kết luận, văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm tỉnh và Lãnh đạo UBND tỉnh trong toàn bộ quá trình thực hiện Dự án; đồng thời tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ: Với vai trò Chủ đầu tư, chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ, xuyên suốt từ khâu chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà thầu, quản lý thi công đến nghiệm thu, thanh quyết toán. Kiểm soát tuyệt đối tiến độ, chất lượng, kỹ thuật thi công, an toàn lao động, vệ sinh môi trường; bảo đảm hoàn thành các mốc tiến độ của từng gói thầu, đáp ứng mục tiêu thông tuyến Dự án trong Quý I/2029.

Tuân thủ nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 11732/UBND-CN ngày 14/9/2026; Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trong việc tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp. Quá trình thực hiện phải bảo đảm công khai, minh bạch; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, dàn xếp, thông thầu gây thất thoát ngân sách.

Nhà thầu được lựa chọn phải có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm, bảo đảm khả năng huy động tối đa nguồn lực (nhân sự, thiết bị, tài chính,...) và giải pháp kỹ thuật đáp ứng yêu cầu về mốc tiến độ, chất lượng công trình.

Phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng và các cơ quan chức năng liên quan trong quá trình tổ chức kiểm tra; qua đó tranh thủ sự hỗ trợ, hướng dẫn chuyên môn từ các cơ quan quản lý nhà nước để kịp thời chỉ đạo các nhà thầu chấn chỉnh, khắc phục triệt để các tồn tại, sai sót phát sinh trên công trường, cũng như thống nhất các biện pháp, phương án tổ chức nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án.

Chấp hành đầy đủ, kịp thời chế độ cung cấp thông tin, báo cáo tình hình thực hiện các gói thầu theo yêu cầu của Sở Xây dựng để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát. Trường hợp phát sinh các vấn đề cấp bách có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng dự án, chủ động phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan báo cáo UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền.