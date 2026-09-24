Sát vách Hà Nội: Một “cỗ máy” sản xuất khổng lồ vừa lộ diện, công suất 30.000 tấn/năm

Thành phố Bắc Ninh vừa cấp Giấy phép môi trường cho Công ty Cổ phần Hân Mỹ Việt Nam thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường đối với Dự án Công ty Cổ phần Hân Mỹ Việt Nam tại Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn.

Dự án hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm từ plastic, với các sản phẩm chính gồm màng PE và túi PE, công suất thiết kế 30.000 tấn/năm. Cơ sở sử dụng diện tích nhà xưởng thuê 3.408 m² tại Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn.

Theo giấy phép được cấp, quy trình sản xuất màng PE gồm các công đoạn: sử dụng hạt nhựa nguyên sinh, sấy đảo trộn, gia nhiệt ép đùn, cán màng làm mát, kéo giãn, cắt viền, thu cuộn, kiểm tra, đóng gói và lưu kho. Đối với sản phẩm túi PE, quy trình sản xuất bao gồm sấy đảo trộn, gia nhiệt ép đùn, thổi màng làm mát, in ấn, cắt và hàn nhiệt, thu cuộn, kiểm tra, đóng gói, lưu kho.

Để kiểm soát nguồn phát sinh khí thải, Công ty Cổ phần Hân Mỹ Việt Nam đầu tư 3 hệ thống xử lý khí thải bằng phương pháp hấp phụ sử dụng than hoạt tính, gồm một hệ thống công suất 25.000 m³/giờ và các hệ thống công suất 48.000 m³/giờ phục vụ dây chuyền sản xuất túi PE.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm công tác quản lý chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất. Theo giấy phép, khối lượng chất thải nguy hại thường xuyên dự kiến khoảng 27 kg/năm; chất thải rắn công nghiệp thông thường khoảng 1.246,65 tấn/năm; chất thải rắn sinh hoạt khoảng 17.160 kg/năm và chất thải công nghiệp phải kiểm soát khoảng 15.058 kg/năm.

Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn, nơi Công ty Cổ phần Hân Mỹ Việt Nam thực hiện dự án sản xuất màng PE, túi PE

Bắc Ninh là một thành phố nằm ngay sát Hà Nội. Đây được biết đến là một điểm đến hấp dẫn đối với nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Thông tin từ Cục thuế thành phố Bắc Ninh, thu hút đầu tư đạt 14,2 tỷ USD, trong đó cấp mới 153 dự án trong nước, vốn đăng ký 245.603 tỷ đồng và 254 dự án FDI, vốn đăng ký 1.191,4 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn cho 134 dự án đầu tư trong nước với số vốn bổ sung 8.157,5 tỷ đồng và 175 dự án FDI, vốn đăng ký tăng thêm là 2.995 triệu USD.

Trong đó, chỉ riêng tháng 8/2025, Bắc Ninh đã thu hút được 588,3 triệu USD vốn đầu tư quy đổi, trong đó cấp mới 20 dự án FDI, vốn đăng ký đạt trên 86 triệu USD; điều chỉnh bổ sung vốn đối với 22 dự án với vốn đăng ký bổ sung đạt 494,3 triệu USD; cấp mới 4 dự án DDI với tổng vốn đăng ký đạt 8 triệu USD quy đổi.

Thời gian tới, Bắc Ninh sẽ tập trung tháo gỡ các rào cản, vướng mắc ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh; đẩy nhanh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, qua đó cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao sức hấp dẫn của địa phương đối với các nhà đầu tư.

Thành phố tiếp tục rà soát, xây dựng phương án xử lý đối với các dự án gặp khó khăn, vướng mắc kéo dài, nhất là những vấn đề liên quan đến trình tự, thủ tục, cơ chế, chính sách và quy định pháp luật để kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ. Đồng thời, Bắc Ninh triển khai các giải pháp thúc đẩy sản xuất công nghiệp, trọng tâm là các ngành chế biến, chế tạo, sản xuất và phân phối điện.