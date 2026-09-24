Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được quy hoạch trên địa bàn các xã, phường Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng và Lâm Thao (Bắc Ninh), với diện tích khoảng 1.960 ha. Theo Nghị quyết 256/2025/QH15 của Quốc hội, tổng vốn đầu tư dự án khoảng 196.378 tỷ đồng.

Sân bay được quy hoạch đạt cấp 4F theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO). Đến năm 2030, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình dự kiến có công suất khoảng 30 triệu lượt hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Trong giai đoạn 2031-2050, công suất tiếp tục được nâng lên khoảng 50 triệu hành khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Phối cảnh sân bay Gia Bình.

Không chỉ phục vụ hàng không dân dụng, Gia Bình còn được định hướng là công trình lưỡng dụng, đáp ứng các yêu cầu về quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại quan trọng. Sân bay đồng thời được kỳ vọng chia sẻ nhu cầu vận tải hàng không với Nội Bài và mở thêm không gian phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực phía Đông, Đông Bắc Thủ đô.

Để kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội, tuyến đường dài khoảng 41 km đang được triển khai với tổng mức đầu tư khoảng 83.000 tỷ đồng. Riêng đoạn đi qua địa bàn Hà Nội dài khoảng 14km, tổng mức đầu tư khoảng 32.970 tỷ đồng, gồm 7km xây mới và 6,55 km đi trùng các tuyến cao tốc hiện hữu, được nâng cấp, mở rộng lên 120 m.

Đoạn đường xây mới có điểm đầu kết nối với tuyến đường trên địa phận tỉnh Bắc Ninh, điểm cuối tại vị trí nút giao cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn và cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên/Vành đai 3. Phần tuyến đầu tư mở rộng dài 6,55 km kết nối từ đoạn 1 đến nút giao đường dẫn cầu Tứ Liên.

Dự án còn xây dựng 2 nhánh rẽ trực tiếp từ cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên/Vành đai 3 lên đường dẫn cầu Tứ Liên. Mỗi nhánh gồm 3 làn xe, rộng 14 m, dài 2,5 km, tạo thêm kết nối giữa sân bay Gia Bình và cầu Tứ Liên.

Phối cảnh tuyến đường kết nối Sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội.

Tại Bắc Ninh, tuyến đường dài khoảng 27 km cũng được đầu tư theo phương thức PPP, quy mô cao tốc 10 làn xe cơ giới, tốc độ thiết kế 120 km/giờ. Hai bên tuyến có đường song hành 4 làn xe, tốc độ tối đa 80 km/giờ. Tổng mức đầu tư sơ bộ đoạn qua Bắc Ninh khoảng 50.000 tỷ đồng.

Khi hoàn thành, tuyến được định hướng trở thành trục giao thông quan trọng tại cửa ngõ Đông Bắc Hà Nội, tạo kết nối trực tiếp từ sân bay Gia Bình về Thủ đô, đồng thời góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đối ngoại của khu vực.

Sau sáp nhập với Bắc Giang, Bắc Ninh mới có quy mô kinh tế ước đạt hơn 522.000 tỷ đồng, đứng thứ 5 cả nước và thứ 3 vùng Đồng bằng sông Hồng. Năm 2025, địa phương thu hút hơn 18,6 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đứng thứ 2 cả nước. Cùng với lợi thế về hạ tầng giao thông và môi trường đầu tư, Bắc Ninh mới cũng trở thành địa phương có số lượng khu công nghiệp lớn nhất miền Bắc, với gần 40 khu.

Theo Nghị quyết được Quốc hội thông qua ngày 24/8/2026, thành phố Bắc Ninh được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Bắc Ninh. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 20/9/2026.