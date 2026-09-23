Ái nữ 9X: 24 tuổi theo đuổi dự án khách sạn 5 sao, 26 tuổi lọt Top 10 doanh nhân nữ kế cận, nay cùng bố và anh trai điều hành cơ nghiệp 31 năm tuổi

24 tuổi theo đuổi dự án khách sạn khi còn trên giấy

Một trong những dấu mốc gắn với quá trình tham gia hoạt động kinh doanh của Nguyễn Ngọc Mỹ là dự án Courtyard by Marriott Danang Han River. Theo chia sẻ của bà, đây là dự án bà theo đuổi từ năm 2015, thời điểm dự án vẫn còn trên giấy.

Bà Nguyễn Ngọc Mỹ - Phó Chủ tịch HĐQT Alphanam Group

Quá trình triển khai sau đó gặp nhiều trở ngại. Covid-19 khiến thời điểm mở cửa khách sạn bị lùi khoảng 3 năm. Cùng lúc, vấn đề tài chính, nhà thầu và nhân sự gây ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Sau khi khoản vay được tái cơ cấu, Nguyễn Ngọc Mỹ trực tiếp tham gia điều phối tiến độ thi công, mua sắm cho vận hành và tuyển dụng nhân sự để đưa khách sạn vào hoạt động.

Courtyard by Marriott Danang Han River chính thức mở cửa ngày 28/5/2025. Khách sạn cao 45 tầng, có 300 phòng nghỉ và suite, nằm trong tổ hợp M Landmark Đà Nẵng. Đây cũng là lần đầu thương hiệu Courtyard by Marriott có mặt tại Việt Nam.

Theo thông tin từ Alphanam, sau hơn 2 tháng hoạt động, khách sạn ghi nhận lợi nhuận gộp dương. Công trình cũng đạt chứng chỉ công trình xanh EDGE của Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC và được công nhận là khách sạn quốc tế 5 sao.

25 tuổi khởi xướng Alphanam Green Foundation

Một năm sau dấu mốc bắt đầu theo đuổi dự án khách sạn, Nguyễn Ngọc Mỹ khởi xướng Alphanam Green Foundation. Quỹ bắt đầu hoạt động từ tháng 11/2016, tập trung vào các chương trình xã hội, môi trường, cộng đồng và hỗ trợ sinh kế.

Trong lĩnh vực môi trường và cộng đồng, quỹ từng tài trợ 3 tỷ đồng cho chiến dịch "Vì một An Giang xanh, sạch, đẹp"; hỗ trợ 1 tỷ đồng cho chương trình "Hướng về Yên Bái", trong đó 420 triệu đồng được sử dụng để xây dựng nhà cho các hộ gia đình bị lũ cuốn trôi.

Tại An Giang, quỹ triển khai lắp đặt 250 bình lọc Biogas Nano tại 7 huyện và đưa các sản phẩm năng lượng mặt trời đến một số thôn, ấp. Trong lĩnh vực du lịch, quỹ tham gia chiến dịch "Hãy làm sạch biển" và ủng hộ 1.000 cây bần cho dự án "Hạnh phúc xanh" tại Cù Lao Dung.

Bà Nguyễn Ngọc Mỹ sáng lập Quỹ Alphanam Green Foundation.

Những hoạt động này diễn ra song song với quá trình Alphanam phát triển các lĩnh vực kinh doanh mới, trong đó có bất động sản và khách sạn.

Từ thế hệ thứ 2 của Alphanam đến vai trò điều hành

Nguyễn Ngọc Mỹ là con gái ông Nguyễn Tuấn Hải, người sáng lập Alphanam. Bà thuộc thế hệ thứ 2 của doanh nghiệp gia đình này và cùng anh trai Nguyễn Minh Nhật tham gia vào quá trình kế nghiệp.

Alphanam được xây dựng từ một doanh nghiệp sản xuất, sau đó mở rộng sang nhiều lĩnh vực gồm bất động sản, du lịch - khách sạn, thương mại - sản xuất và cơ điện.

Trong những năm gần đây, vai trò của Nguyễn Ngọc Mỹ không chỉ tập trung ở từng dự án. Theo chia sẻ của bà, trong 2-3 năm qua, một trong những công việc trọng tâm là tái cơ cấu mảng nhân sự của Alphanam.

Hiện nay, Nguyễn Ngọc Mỹ cùng anh trai Nguyễn Minh Nhật tham gia vào quá trình điều hành Alphanam.

Các công ty con trước đây hoạt động tương đối độc lập được tổ chức lại theo hướng đưa một số chức năng về tập đoàn, đồng thời phân cấp, phân quyền để các đơn vị có thể chủ động về kết quả kinh doanh. Đây là một phần trong quá trình thay đổi bộ máy khi doanh nghiệp bước sang giai đoạn có sự tham gia sâu hơn của thế hệ kế nghiệp.

Alphanam mở rộng danh mục bất động sản, khách sạn

Quá trình Nguyễn Ngọc Mỹ tham gia điều hành diễn ra trong lúc Alphanam tiếp tục mở rộng danh mục dự án.

Năm 2025, Alphanam triển khai các dự án bất động sản nghỉ dưỡng và khách sạn như M Landmark Đà Nẵng, trong đó có Courtyard by Marriott Danang Han River và M Landmark Residences. Tại Sa Pa, dự án Sofitel Sapa Hotel & Residences được khởi công tháng 7/2025, gồm 176 phòng khách sạn và 436 căn hộ cao cấp, do thương hiệu Sofitel thuộc Accor quản lý và vận hành. Dự án này nằm trong Quần thể nghỉ dưỡng Quốc tế Alphora Muong Hoa, quy mô 83 ha tại thung lũng Mường Hoa, Sa Pa.

Dự án Sofitel Sapa Hotel & Residences nằm trong Quần thể nghỉ dưỡng Quốc tế Alphora Muong Hoa.

Sang đầu năm 2026, Alphanam khởi công khu nhà ở xã hội Golden Square Nha Trang tại Khánh Hòa. Dự án CT-01 có tổng mức đầu tư hơn 1.115 tỷ đồng, được xây dựng trên khu đất hơn 1 ha, gồm 2 khối chung cư cao 15 tầng và khoảng 772 căn hộ. Đây là một phần trong kế hoạch phát triển hơn 10.000 căn nhà ở xã hội của Alphanam tại nhiều địa phương.

Hiện Nguyễn Ngọc Mỹ giữ vị trí Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Alphanam. Bên cạnh hoạt động tại doanh nghiệp gia đình, bà còn giữ vai trò Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VII và Chủ tịch Câu lạc bộ các nhà kế nghiệp trẻ.

Bên cạnh đó, bà Nguyễn Ngọc Mỹ còn là Giám đốc Chiến lược tại VietSeeds Foundation. Quá trình làm việc của bà đã được ghi nhận qua các danh hiệu như: Top 10 doanh nhân nữ kế cận (Forbes Vietnam năm 2017), Cúp Bông hồng vàng 2021 và Giải thưởng Sao Đỏ – Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022.

Từ một dự án khách sạn được theo đuổi từ khi còn trên giấy, đến việc tham gia tái cơ cấu bộ máy trong những năm gần đây, quá trình của Nguyễn Ngọc Mỹ cho thấy sự chuyển dịch từ việc tham gia các công việc cụ thể sang vai trò sâu hơn trong hoạt động điều hành của doanh nghiệp gia đình.