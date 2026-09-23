Sun Group sắp xây quần thể nghỉ dưỡng 16.000 tỷ đồng, có 5 tuyến cao treo lên thẳng ngọn núi cao hơn 1.000 m

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị đang tổ chức lấy ý kiến tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đối với dự án Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò – hồ Thác Chuối. Thời gian tham vấn kéo dài từ ngày 15/9 đến hết ngày 29/9/2026.

Dự án có tổng vốn hơn 16.200 tỷ đồng trên tổng diện tích khoảng 167,5 ha, trải rộng trên địa bàn ba xã Bố Trạch, Thượng Trạch và Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị, cách trung tâm Đồng Hới hơn 25 km.

Trong đó, khu vực đỉnh núi U Bò chiếm gần 82 ha, khu vực chân núi hơn 76,5 ha, nhà ga trung gian gần 8 ha và diện tích móng trụ cáp treo khoảng 0,95 ha.

Theo quy hoạch, dự án sẽ hình thành quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí với hệ thống khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, căn hộ lưu trú, công trình dịch vụ và các khu thương mại.

Cụ thể, các công trình khách sạn dự kiến cao 3–6 tầng, một số công trình điểm nhấn có thể cao khoảng 15 tầng, được thiết kế theo kiến trúc hiện đại, đạt tiêu chuẩn từ 3 đến 5 sao. Các công trình dịch vụ có chiều cao khoảng 6 tầng, riêng công trình điểm nhấn có thể cao khoảng 15 tầng.

Khu biệt thự nghỉ dưỡng được quy hoạch cao 2–3 tầng, chú trọng khai thác cảnh quan tự nhiên và thiết kế thân thiện với môi trường. Trong khi đó, các tòa căn hộ lưu trú dự kiến cao khoảng 4 tầng.

Bên cạnh hệ thống lưu trú, dự án còn bố trí các công trình thương mại cao khoảng 4 tầng, tích hợp nhiều chức năng như trung tâm mua sắm, văn phòng cho thuê, cửa hàng, nhà hàng, dịch vụ thể thao, rạp chiếu phim và khu vui chơi giải trí.

Một làng thương mại cũng được quy hoạch theo mô hình khu phố dịch vụ phục vụ du khách, với kiến trúc kết hợp cùng cảnh quan chung của khu du lịch.

Đặc biệt, dự án dự kiến đầu tư hệ thống 5 tuyến cáp treo kết nối các khu chức năng. Trong đó, tuyến số 1 và số 2 kết nối khu vực chân núi với nhà ga trung gian; ba tuyến còn lại, gồm tuyến số 3, số 4 và số 5, kết nối từ nhà ga trung gian lên đỉnh núi U Bò.

Khi đi vào hoạt động, quần thể du lịch dự kiến có khả năng đón và phục vụ khoảng 3 triệu lượt khách mỗi năm.

Dự án có thời hạn hoạt động 70 năm, với tiến độ xây dựng và đưa công trình vào khai thác dự kiến kéo dài từ quý III/2026 đến quý II/2037.

Núi U Bò nằm trong vùng đệm Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, có độ cao hơn 1.000 m so với mực nước biển. Khu vực này được bao phủ bởi những cánh rừng tự nhiên, có khí hậu mát mẻ và thường xuyên xuất hiện sương mây.

Vào những ngày thời tiết thuận lợi, từ đỉnh núi có thể quan sát các dãy núi, vùng đồng bằng, đô thị ven biển và Biển Đông ở phía xa.

Đỉnh U Bò cũng sở hữu địa hình đặc biệt. Đỉnh núi này được xem là một trong những điểm hẹp nhất của Việt Nam theo chiều ngang. Sở dĩ, ngọn núi này có tên U Bò xuất phát từ hình dáng của dãy núi khi nhìn từ xa trông giống như cái u trên lưng con bò.

Trong khi đó, hồ Thác Chuối nằm về phía Đông đỉnh U Bò, là công trình thủy lợi có dung tích khoảng 33 triệu m³. Sự kết hợp giữa địa hình núi cao, rừng tự nhiên và cảnh quan hồ nước là những yếu tố được khai thác trong định hướng phát triển quần thể du lịch tại khu vực này.