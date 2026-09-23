Tiềm lực chủ đầu tư làm dự án Nhà ở xã hội hơn 1.900 tỷ đồng ở Hưng Yên

UBND tỉnh Hưng Yên đã có Quyết định về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội tại thôn Đông Tảo Đông, xã Hoàn Long.

Dự án được kỳ vọng góp phần hoàn thành chỉ tiêu Đề án xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội theo Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 03/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2030. Bên cạnh đó, dự án hoàn thành sẽ hình thành khu nhà ở xã hội đồng bộ, đáp ứng nhu cầu nhà ở của các đối tượng được hưởng chính sách theo quy định.

Tổng diện tích đất dự án khoảng 64.881,38 m²; quy mô dân số khoảng 3.874 người. Dự án gồm 3 khu nhà ở xã hội dạng chung cư, cao từ 12 đến 19 tầng; công trình nhà ở thương mại liền kề cao 5 tầng; trường mầm non và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Sản phẩm gồm khoảng 1.849 căn hộ chung cư và 44 căn hộ liền kề thấp tầng. Tổng vốn đầu tư hơn 1.927 tỷ đồng. Chủ đầu tư được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu các Sở, ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các thủ tục về quy hoạch, xây dựng, nhà ở theo thẩm quyền; bảo đảm dự án phù hợp với quy hoạch, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội...

Chủ đầu tư là Công ty CP phát triển nhà DOHA (DOHA) tổ chức triển khai dự án đầu tư đảm bảo tiến độ, chất lượng. Chủ động liên hệ, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và chính quyền địa phương để thực hiện các thủ tục của dự án theo quy định của pháp luật về quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng, nhà ở, bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật có liên quan; tổ chức thực hiện dự án đúng nội dung được chấp thuận.

Làm dự án nhà ở xã hội hơn 1.900 tỷ đồng, tuy nhiên, những thông tin về DOHA lại khá ít ỏi. Theo tìm hiểu, Công ty DOHA được thành lập vào tháng 12/2025, trụ sở chính tại AD 7-44, Đường Ánh Dương 7, Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 3, Xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên.

Ngành nghề kinh doanh chính là Xây dựng nhà để ở, với vốn điều lệ ban đầu 300 tỷ đồng, gồm 4 cổ đông sáng lập: Công ty TNHH Famiplus 20%, Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Tân Á 51%, Nguyễn Mạnh Hà 19% và Đặng Văn Doanh 10%.

Đến tháng 1/2026, DOHA tăng vốn lên 400 tỷ đồng, 100% là nguồn vốn tư nhân trong nước; cơ cấu cổ đông không được tiết lộ.

Doanh nghiệp có 2 người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Mạnh Hà (SN 1978)- Chủ tịch HĐQT và ông Đặng Văn Doanh (SN 1978)- Tổng Giám đốc.

Ông Nguyễn Mạnh Hà đang đứng tên tại Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Tân Á (cổ đông sáng lập góp 51% vốn DOHA) và nắm 70% vốn tại doanh nghiệp này (theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hồi tháng 11/2020).

Tư vấn và Xây dựng Tân Á được thành lập vào tháng 12/2013, trụ sở chính tại Số nhà 1, ngõ 33, đại lộ Lê Thanh Nghị, Phường Lê Thanh Nghị, TP.Hải Dương cũ, Tỉnh Hải Dương (nay là tỉnh Hưng Yên). Vốn điều lệ tính đến tháng 11/2020 ở mức 20 tỷ đồng.

Trong khi đó, ông Đặng Văn Doanh cũng đang đứng tên tại Công ty TNHH Famiplus (Famiplus)- cổ đông sáng lập góp 20% vốn DOHA.

Famiplus được thành lập vào tháng 5/2018, trụ sở tại Tầng 2, tòa CT3 The Pride, Khu đô thị mới An Hưng (Hà Nội). Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hồi tháng 8/2023, chủ doanh nghiệp cũng chính là ông Đặng Văn Doanh.

Tài liệu của PV thể hiện, trong năm 2025, Famiplus đã mang Quyền đòi nợ, Quyền yêu cầu thanh toán, Quyền được bồi thường thiệt hại, quyền thụ hưởng bảo hiểm phát sinh từ Hợp Đồng Mua Bán Nhà Ở tại dự án Khu đô thị Đại An (Vinhomes Ocean Park 3), Dự án Khu đô thị sinh thái, thương mại du lịch tại xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh (tên thương mại Eco Retreat) cùng ô tô thuộc sở hữu của công ty để thế chấp tại ngân hàng.

Tư vấn và Xây dựng Tân Á cũng nhiều lần mang máy móc, ô tô đem thế chấp tài ngân hàng.