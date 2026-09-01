Hàng triệu người dân ở trung tâm TP.HCM đón tin vui: 6 “lá chắn thép” khổng lồ lộ diện, siêu dự án chống ngập 10.000 tỷ sẽ về đích sau hơn một tháng nữa
Sau khi tái khởi động đầu năm 2026, các công trình ngăn triều lớn như Phú Định, Bến Nghé, Mương Chuối đang thi công 3 ca để về đích. Khi vận hành đồng bộ, hạ tầng này vừa xóa vùng ngập, vừa tạo đòn bẩy chỉnh trang đô thị khu vực trung tâm TP.HCM.
- 19-09-2026Một đoạn đường chỉ dài 11 km nhưng có đến 10 cây cầu cùng hầm cấp đặc biệt, nhà thầu huy động đến 600 người, quyết thông xe sau 3 tháng nữa
- 17-09-2026Chim có trong sách đỏ đua nhau kéo về một khu đô thị được mệnh danh là ‘khu nhà giàu’, mật độ xây dựng chỉ 26%, dành 174 ha làm cây xanh và hồ nước
Việt Nam hàng ngày