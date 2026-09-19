Một đoạn đường chỉ dài 11 km nhưng có đến 10 cây cầu cùng hầm cấp đặc biệt, nhà thầu huy động đến 600 người, quyết thông xe sau 3 tháng nữa

Không những thế, địa hình đồi núi, dốc cao, vực sâu và thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng mất gần một năm khiến việc thi công rất khó khăn. Tuy vậy, nhà thầu đã huy động tối đa nhân lực cùng máy móc công nghệ cao để đến ngày 30/10 hoàn thành bê tông nhựa mặt đường và bê tông vỏ hầm trái. Ngày 10/12 sẽ hoàn thành nền mặt đường và bê tông vỏ hầm phải để lắp đặt các thiết bị cơ điện.