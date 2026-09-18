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30.000 tỷ đồng tín dụng vào bất động sản du lịch tại TPHCM

| | Bất động sản

Chiều 18-9, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TPHCM cho biết, tính đến cuối tháng 8-2026, dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản du lịch trên địa bàn TPHCM đạt 30.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 1,9% tổng dư nợ tín dụng bất động sản và tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng dư nợ cho vay xây dựng, cải tạo, mua, thuê, thuê mua nhà hàng, khách sạn đạt 18.400 tỷ đồng, chiếm 61,3% tổng dư nợ tín dụng bất động sản du lịch, tăng 10,7% so với cuối năm 2025 và tăng 17,7% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Lệnh cho biết, mặc dù chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng dư nợ tín dụng bất động sản, việc không tính phần dư nợ cho vay nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, sinh thái và nghỉ dưỡng vào dư nợ tín dụng bất động sản theo quy định của NHNN đã tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng (TCTD) chủ động hơn trong cấp vốn cho lĩnh vực này. Theo đó, doanh nghiệp và hộ kinh doanh có thêm điều kiện tiếp cận vốn để xây dựng, cải tạo, mua, thuê, thuê mua nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, sinh thái và nghỉ dưỡng, qua đó hỗ trợ hoạt động kinh doanh và phát triển du lịch.

Trước đó, ngày 16-9, NHNN có công văn gửi các TCTD về việc điều chỉnh chính sách tăng trưởng tín dụng bất động sản năm 2026. Theo NHNN, từ ngày 1-1-2026 đến hết ngày 31-12-2026, các TCTD không phải tính phần dư nợ tín dụng tăng thêm so với cuối năm 2025 đối với nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng vào dư nợ tín dụng bất động sản khi kiểm soát mức tăng trưởng tín dụng bất động sản.

Theo Nhung Nguyễn

Sài Gòn Giải Phóng

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