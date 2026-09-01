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Toàn cảnh công trường cầu vượt sông tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ: Máy móc rầm rộ trên mặt nước, chuẩn bị đổ bê tông cọc đầu tiên

| | Bất động sản

Gần 10 tháng sau lễ động thổ, sà lan, cần cẩu và máy khoan đã tập kết giữa sông Soài Rạp, đưa hạng mục cầu đường sắt Bến Thành – Cần Giờ bước vào giai đoạn thi công móng.

Toàn cảnh công trường cầu vượt sông tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ: Máy móc rầm rộ trên mặt nước, chuẩn bị đổ bê tông cọc đầu tiên - Ảnh 1.

Là hạng mục kỹ thuật quan trọng của tuyến đường sắt Bến Thành – Cần Giờ, dự án cầu Cần Giờ vượt sông Soài Rạp đang bước vào giai đoạn thi công sôi động.

Toàn cảnh công trường cầu vượt sông tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ: Máy móc rầm rộ trên mặt nước, chuẩn bị đổ bê tông cọc đầu tiên - Ảnh 2.

Đầu tháng 9/2026, nhiều sà lan, cần cẩu và thiết bị khoan cọc đã tập kết tại các vị trí dự kiến xây trụ, chuẩn bị đổ bê tông những cọc khoan nhồi đầu tiên.

Toàn cảnh công trường cầu vượt sông tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ: Máy móc rầm rộ trên mặt nước, chuẩn bị đổ bê tông cọc đầu tiên - Ảnh 3.

Các ống vách thép cỡ lớn liên tục được đưa tới vị trí khoan, giúp giữ ổn định hố cọc trong điều kiện nền đất yếu và dòng chảy phức tạp.

Toàn cảnh công trường cầu vượt sông tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ: Máy móc rầm rộ trên mặt nước, chuẩn bị đổ bê tông cọc đầu tiên - Ảnh 4.

Cọc khoan nhồi sẽ tạo nền móng chịu lực cho các trụ, truyền tải trọng của kết cấu cầu và đoàn tàu xuống lớp đất ổn định bên dưới. Vì vậy, từng công đoạn từ khoan tạo lỗ, hạ lồng thép đến đổ bê tông đều phải tuân thủ quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt.

Toàn cảnh công trường cầu vượt sông tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ: Máy móc rầm rộ trên mặt nước, chuẩn bị đổ bê tông cọc đầu tiên - Ảnh 5.

Tại hai đầu cầu, những khu đất rộng đã được san lấp, hình thành bãi tập kết máy móc và gia công kết cấu, làm “hậu phương” cho các mũi thi công ngoài sông.

Toàn cảnh công trường cầu vượt sông tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ: Máy móc rầm rộ trên mặt nước, chuẩn bị đổ bê tông cọc đầu tiên - Ảnh 6.

Đặc biệt, cầu được thiết kế để phục vụ tuyến đường sắt có tốc độ tối đa lên tới 350km/h. Đây sẽ là tuyến đường sắt đô thị nhanh nhất Việt Nam, nhanh gấp hơn 3 lần metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên (110km/h) và vượt xa Cát Linh – Hà Đông (80 km/h). Ảnh minh hoạ bằng AI.

Toàn cảnh công trường cầu vượt sông tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ: Máy móc rầm rộ trên mặt nước, chuẩn bị đổ bê tông cọc đầu tiên - Ảnh 7.

Dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ thuộc nhóm tuyến đường sắt đô thị trọng điểm của TP.HCM, phục vụ mục tiêu hoàn thành khoảng 200km metro vào năm 2030. Toàn tuyến dài khoảng 54 km, vốn hơn 102.000 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed (thuộc Vingroup) làm chủ đầu tư. Dự kiến vận hành thương mại vào cuối năm 2028.

Toàn cảnh công trường cầu vượt sông tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ: Máy móc rầm rộ trên mặt nước, chuẩn bị đổ bê tông cọc đầu tiên - Ảnh 8.

Hướng tuyến từ ga Bến Thành đi theo các trục Ký Con - Vĩnh Khánh - Nguyễn Tất Thành, qua khu vực Tân Thuận, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Lương Bằng rồi vượt sông Rạch Đĩa sang Nhà Bè. Từ đây, tuyến tiếp tục qua Phú Xuân, vượt sông Soài Rạp sang Bình Khánh, bám theo cao tốc Bến Lức - Long Thành và hành lang đường Rừng Sác để về Cần Giờ.

Toàn cảnh công trường cầu vượt sông tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ: Máy móc rầm rộ trên mặt nước, chuẩn bị đổ bê tông cọc đầu tiên - Ảnh 9.

Đáng chú ý, tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ chỉ đi qua vùng đệm Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ, không đi vào vùng lõi rừng ngập mặn. Trước đó, các mũi khoan địa chất đã được triển khai tại đầu tuyến trên đường Ký Con (Quận 1 cũ) và dọc đường Rừng Sác, phục vụ khảo sát nền đất, hoàn thiện phương án kỹ thuật.

Toàn cảnh công trường cầu vượt sông tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ: Máy móc rầm rộ trên mặt nước, chuẩn bị đổ bê tông cọc đầu tiên - Ảnh 10.

Điểm cuối tuyến nằm cạnh siêu đô thị Vinhomes Green Paradise rộng 2.870 ha, vốn gần 10 tỷ USD. Tại đây, depot Cần Giờ rộng khoảng 39 ha cũng đang được xây dựng, đảm nhiệm việc tập kết, bảo dưỡng đoàn tàu và đặt trung tâm điều khiển OCC.

Toàn cảnh công trường cầu vượt sông tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ: Máy móc rầm rộ trên mặt nước, chuẩn bị đổ bê tông cọc đầu tiên - Ảnh 11.

Cách tuyến đường sắt không xa là khu vực xây cầu Cần Giờ dành cho phương tiện đường bộ. Dự án dài khoảng 6,3km, quy mô 6 làn xe, tổng vốn khoảng 13.200 tỷ đồng, do Công ty CP Masterise Hạ tầng Cần Giờ đầu tư theo hình thức BT. Hiện đã khởi công trong tháng 6, dự kiến thi công đồng bộ từ tháng 9/2027 và hoàn thành năm 2029.

Toàn cảnh công trường cầu vượt sông tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ: Máy móc rầm rộ trên mặt nước, chuẩn bị đổ bê tông cọc đầu tiên - Ảnh 12.

Hiện nay, hành trình đường bộ từ trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ vẫn phụ thuộc chủ yếu vào phà Bình Khánh và trục Rừng Sác. Vào cuối tuần, lễ, Tết, lượng phương tiện tăng cao thường khiến khu vực bến phà ùn ứ, hành khách phải chờ đợi kéo dài.

Toàn cảnh công trường cầu vượt sông tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ: Máy móc rầm rộ trên mặt nước, chuẩn bị đổ bê tông cọc đầu tiên - Ảnh 13.

Khi loạt hạ tầng hoàn thiện, Cần Giờ không chỉ được rút ngắn khoảng cách với trung tâm TP.HCM mà còn có thêm các trục kết nối mới, phá thế phụ thuộc vào phà và thúc đẩy phát triển bất động sản, du lịch, logistics ở cửa ngõ phía Nam thành phố.

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Bài và ảnh: Quốc Hoàng - Huy Nguyễn

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