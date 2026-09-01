Toàn cảnh công trường cầu vượt sông tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ: Máy móc rầm rộ trên mặt nước, chuẩn bị đổ bê tông cọc đầu tiên
Gần 10 tháng sau lễ động thổ, sà lan, cần cẩu và máy khoan đã tập kết giữa sông Soài Rạp, đưa hạng mục cầu đường sắt Bến Thành – Cần Giờ bước vào giai đoạn thi công móng.
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