Những năm đầu Đổi mới, Quảng Ninh đối mặt nhiều trở ngại khi địa hình bị chia cắt bởi núi, sông, biển. Hạ tầng giao thông hạn chế, sản xuất công nghiệp phụ thuộc chủ yếu vào khai thác than và nguồn lực đầu tư còn dựa nhiều vào ngân sách. Qua nhiều nhiệm kỳ, địa phương từng bước đổi mới tư duy, thử nghiệm các mô hình mới, huy động nguồn lực xã hội và khai thác hiệu quả hơn những lợi thế riêng có, qua đó từng bước tạo nền tảng cho quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển hạ tầng.