Thành phố trực thuộc trung ương trẻ nhất Việt Nam đầu tư nghìn tỷ làm cầu đường, Vingroup, Sun Group, BIM Group rầm rộ xây khu đô thị
Từ các cây cầu, đường cao tốc, sân bay, cảng biển đến đường sắt tốc độ cao, Quảng Ninh đang sở hữu loạt công trình quy mô lớn, song song với các đại dự án tỷ USD của những tập đoàn hàng đầu.
Bài và ảnh: Văn Đoan
Nhịp sống thị trường
Theo Nhịp sống thị trường
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://markettimes.vn/thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong-tre-nhat-viet-nam-dau-tu-nghin-ty-lam-cau-duong-vingroup-sun-group-bim-group-ram-ro-xay-khu-do-thi-130341.html
- Ngắm đoạn đường trên cao dài gần 15 km, có tường chống ồn rộng hơn 2 sân bóng đá, xuyên đại đô thị được tìm kiếm nhiều nhất TP.HCM, sẽ thông xe sau một tháng nữa
- Ngắm đại dự án của Sun Group nối 3 hòn đảo đầu tiên ở Việt Nam: Rộng 227 ha, giáp trung tâm hành chính và phố không ngủ bên sông
- Đường đắt nhất hành tinh 3,5 tỷ mỗi mét đã thông xe kỹ thuật, người dân hai bên đường tấp nập sửa nhà, chuẩn bị mở cửa hàng
- Ngắm tuyến đường rộng 8 làn giữa trung tâm Hà Nội: Mỗi m ngốn 3,5 tỷ đồng, thông xe dịp 2/9
- Cận cảnh đại công trường cầu đường Bình Tiên 6.300 tỷ: Máy móc rầm rộ san lấp mặt bằng, BĐS khu Nam chờ trục kết nối mới
CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM