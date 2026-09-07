Dự án hạ tầng đã triển khai lớn nhất Việt Nam, có lượng đất đào đắp đủ lấp đầy 12 lần Hồ Tây, nhà ga rộng bằng 50 sân bóng đá, đường băng đón được máy bay lớn nhất hành tinh

Rót hơn 16 tỷ USD trên diện tích 50 km², đại dự án sân bay Long Thành đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng để vận hành thử nghiệm vào tháng 9 tới, sẵn sàng khai thác thương mại vào cuối năm nay.

Siêu dự án có tổng mức đầu tư lớn và quy mô nhất Việt Nam

Với tổng mức đầu tư lên tới 16 tỷ USD (tương đương hơn 336.000 tỷ đồng) sân bay Long Thành là dự án hạ tầng có tổng mức đầu tư lớn nhất từ trước đến nay của Việt Nam tính từ lúc khởi công. Công trình rộng hơn 50 km2, gấp 10 lần diện tích hồ Tây (Hà Nội).

Phối cảnh sân bay Long Thành sau khi được hoàn thiện

Khi hoàn thành toàn bộ, sân bay sẽ có quy hoạch tổng thể gồm: 4 đường cất hạ cánh, 4 nhà ga hành khách với công suất tối đa 100 triệu khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Riêng giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư khoảng 5,45 tỷ USD (tương đương hơn 114.000 tỷ đồng), gồm 2 đường cất hạ cánh, 1 nhà ga hành khách và các hạng mục phụ trợ đồng bộ. Theo kế hoạch, sân bay Long Thành sẽ bắt đầu vận hành thử vào tháng 9, hướng tới khai thác thương mại vào cuối năm 2026.

Lượng đất đá lấp đầy 12 lần Hồ Tây

Trong xây dựng, công đoạn san lấp mặt bằng thường tiêu tốn nhiều thời gian và nguồn nhân lực. Với “siêu cảng hàng không” Long Thành, khối lượng công việc tại đây cũng không phải là một ngoại lệ.

Lượng đất đá được đào đắp có thể lấp đầy 12 lần Hồ Tây

Tổng khối lượng đất đào đắp của dự án lên tới 115 triệu m3. Để dễ hình dung, lượng đất đá này có thể lấp đầu 12 lần hồ Tây ở Hà Nội.

Ở giai đoạn cao điểm, liên danh nhà thầu đã huy động hàng nghìn thiết bị siêu trường, siêu trọng với gần 15.000 lao động thi công liên tục trong 3 ca, 4 kíp. Đỉnh điểm, mỗi ngày công trường đào đắp được gần 500.000 m3 đất, lượng đất đủ lấp đầy hơn 3 lần hồ Gươm . Việc hoàn thành khối lượng san lấp khổng lồ là tiền đề quan trọng để các hạng mục như nhà ga, đường băng được thi công đúng tiến độ.

Trái tim của dự án cùng mức đầu tư “khủng” lên tới 35.000 tỷ đồng

Hình dáng “hoa sen” dần lộ diện trong giai đoạn 1 của dự án

Lấy cảm hứng từ hình ảnh hoa sen cách điệu, kiến trúc nhà ga thể hiện rõ nhất khi quan sát từ trên cao: mái trung tâm và ba “cánh sen” vươn ra tạo hình biểu tượng. Hệ thống giếng trời trên mái không chỉ tăng hiệu ứng kiến trúc mà còn giúp tận dụng ánh sáng tự nhiên, giảm tiêu thụ năng lượng cho chiếu sáng và điều hòa. Bề mặt ngoài nhà ga được phủ khoảng 70.000 m² kính, với từng tấm kính nặng từ 350–900kg, tạo không gian mở, sáng và hiện đại.

Với công suất 25 triệu hành khách/năm, nhà ga giai đoạn 1 của Sân bay Long Thành được định hình là "đô thị hàng không" thông minh chuẩn quốc tế. Điểm nhấn cốt lõi là việc số hóa toàn diện để tối ưu hóa thời gian lưu thông với 96 ki-ốt tích hợp sinh trắc học, 64 quầy tự gửi hành lý cùng hệ thống an ninh sử dụng 12 làn kiểm tra khuôn mặt. Toàn bộ không gian được hỗ trợ bởi trung tâm điều hành thông minh, hướng tới mô hình sân bay xanh, tiết kiệm năng lượng và ứng dụng AI.

Sẵn sàng đón máy bay lớn nhất thế giới

Đường cất hạ cánh số 1 đặt ở phía Bắc khu bay, mỗi đường dài khoảng 4.000 m và rộng 75 m. Đường băng được xây dựng theo tiêu chuẩn 4F của ICAO – cấp cao nhất trong phân loại sân bay dân dụng, cho phép tiếp nhận các loại máy bay thân rộng lớn nhất đang khai thác phổ biến như Airbus A380 và Boeing 747-8.

Hệ thống đèn hiệu tại đường băng số 1 sân bay Long Thành vận hành thử nghiệm thành công

Kết cấu đường băng được thiết kế chịu tải trọng lớn, đáp ứng tần suất cất, hạ cánh cao và điều kiện khí hậu nhiệt đới. Hệ thống đi kèm bao gồm đường lăn, sân đỗ, đèn hiệu, biển báo, hệ thống thông tin, dẫn đường, giám sát và đài kiểm soát không lưu, tạo thành một khu bay hoàn chỉnh, bảo đảm an toàn và năng lực khai thác.

Đường cất, hạ cánh số 1 đã hoàn thiện và được hiệu chuẩn bay; đường số 2 được triển khai song song để bảo đảm dự phòng và linh hoạt trong điều phối tàu bay, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026.







