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Thành phố giàu nhất miền Bắc sắp khởi công siêu dự án hơn 75.000 tỷ đồng để cải tạo một dòng sông ô nhiễm

| | Bất động sản

Thành phố giàu nhất miền Bắc sắp khởi công siêu dự án hơn 75.000 tỷ đồng để cải tạo một dòng sông ô nhiễm

Hà Nội đang đẩy nhanh các thủ tục để triển khai dự án cải tạo, nạo vét và xử lý ô nhiễm sông Nhuệ với tổng mức đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng.

Thành phố giàu nhất miền Bắc sắp khởi công siêu dự án hơn 75.000 tỷ đồng để cải tạo một dòng sông ô nhiễm- Ảnh 1.

Ngày 4/9, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về kế hoạch phục hồi các nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt và ô nhiễm tại các sông Bắc Hưng Hải, Nhuệ - Đáy và Ngũ Huyện Khê.

Trong đó, đối với sông Nhuệ, thành phố hiện đang lập dự án đầu tư và quyết tâm khởi công vào khoảng tháng 11/2026.

Trước đó, giữa tháng 7/2026, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng, tu bổ xung yếu hệ thống đê điều, nạo vét và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Dự án được triển khai trong giai đoạn 2026 - 2029, với sơ bộ tổng mức đầu tư 75.115 tỷ đồng.

Theo Nghị quyết, dự án có phạm vi trải dài dọc sông Nhuệ, từ cống Liên Mạc đến hết địa phận Hà Nội. Tổng diện tích đất cần sử dụng khoảng 855 ha, đi qua địa giới hành chính của 19 xã, phường gồm: Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Diễn, Xuân Phương, Từ Liêm, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Hà Đông, Kiến Hưng, Đại Thanh, Bình Minh, Ngọc Hồi, Tam Hưng, Thường Tín, Thượng Phúc, Dân Hòa, Phượng Dực, Chuyên Mỹ và Ứng Hòa.

Thành phố giàu nhất miền Bắc sắp khởi công siêu dự án hơn 75.000 tỷ đồng để cải tạo một dòng sông ô nhiễm- Ảnh 2.

Toàn cảnh dòng sông Nhuệ (ảnh: Văn Đoan).

Theo phương án Hà Nội trình trước khi chủ trương đầu tư được thông qua, UBND thành phố đề xuất lựa chọn Tập đoàn Geleximco là nhà đầu tư theo trường hợp đặc biệt.

Dự án được chia thành 4 dự án thành phần, gồm giải phóng mặt bằng; cải tạo, nạo vét, kè bờ và xây dựng các công trình trên tuyến; xây dựng đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật, cống thu gom hai bên sông; và xây dựng các nhà máy xử lý nước thải theo quy hoạch.

Để thanh toán cho nhà đầu tư, UBND TP Hà Nội đề xuất sử dụng quỹ đất đối ứng đã có quy hoạch phân khu với tổng diện tích khoảng 218,5 ha. Trong đó, khoảng 117 ha thuộc dự án khu đô thị tại các xã Sơn Đồng và An Khánh; 100 ha thuộc dự án khu đô thị tại phường Yên Nghĩa; và 1,5 ha là lô CT5 thuộc khu đô thị thành phố Giao Lưu.

Bên cạnh đó, thành phố dự kiến bổ sung khoảng 135 ha quỹ đất theo Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm để thanh toán dự án. Quỹ đất này gồm 20 ha khu đô thị dọc Quốc lộ 32, 20 ha khu đô thị dọc trục đại lộ Hồ Tây - Ba Vì, 95 ha tại khu vực đầu cống Liên Mạc cùng các quỹ đất dự kiến thu hồi dọc hai bên sông trong quá trình triển khai.

Theo tính toán sơ bộ, tổng giá trị quỹ đất dự kiến sử dụng để thanh toán cho dự án khoảng hơn 69.100 tỷ đồng.

Theo UBND TP Hà Nội, đây mới là quỹ đất được nghiên cứu để xác định phương án thanh toán. Quỹ đất này sẽ tiếp tục được rà soát, xác định cụ thể trong giai đoạn tiếp theo nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và nhà đầu tư, đồng thời hạn chế phát sinh chi phí lãi vay trong quá trình thực hiện dự án.

Về mục tiêu, dự án hướng tới bảo đảm chủ động tiêu nước, chống ngập úng khu vực nội đô Hà Nội thuộc hệ thống sông Nhuệ; từng bước hoàn thiện quy hoạch xây dựng chung và quy hoạch tiêu thoát nước hệ thống sông Nhuệ đã được phê duyệt.

Dự án cũng đặt mục tiêu giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường nước sông Nhuệ do nước thải sinh hoạt xả trực tiếp ra sông, qua đó từng bước cải thiện cảnh quan và chất lượng môi trường dọc tuyến sông...

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