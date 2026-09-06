Việt Nam có hai cha con doanh nhân cùng mê bóng đá: Cha là sáng lập tập đoàn lớn, hiện là chủ tịch ngân hàng...con đứng đầu hãng hàng không

Thành công nhất trong số này là Hà Nội FC với 6 chức vô địch V.League, 3 Cúp Quốc gia và 5 Siêu cúp Quốc gia. Năm 2020, ông Đỗ Vinh Quang tiếp quản ghế chủ tịch đội bóng khi mới 25 tuổi.

Song sân cỏ chỉ là một phần trong cơ nghiệp của doanh nhân Đỗ Quang Hiển khi phía sau là cả hệ sinh thái đa ngành trải rộng từ Bắc chí Nam. Hai người con trai của ông hiện cũng tham gia điều hành, nhưng mỗi người theo đuổi một hướng riêng.

Cha kiến tạo hệ sinh thái tỷ USD trải dài từ đại đô thị đến “siêu cảng”

Ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) hiện là nhà sáng lập, Chủ tịch Điều hành T&T Group, đồng thời giữ chức Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB).

Hiện T&T đã mở rộng sang bất động sản, năng lượng, hạ tầng công nghiệp và logistics.

Tại phía Nam, dự án nổi bật nhất là T&T City Millennia, nằm ở xã Cần Giuộc (Tây Ninh), ngay cửa ngõ TP.HCM. Đại đô thị rộng 267 ha, tổng vốn hơn 2 tỷ USD, dự kiến cung cấp gần 9.000 căn hộ, biệt thự, nhà phố và shophouse, đi kèm trường học, cơ sở y tế, trung tâm thương mại, công viên và không gian giải trí.

Dự án T&T City Millennia do T&T Group phát triển tại xã Cần Giuộc (Tây Ninh)

Chưa dừng lại, doanh nghiệp tiếp tục tiến sâu vào Đồng bằng sông Cửu Long, hiện diện tại Đồng Tháp, Vĩnh Long và An Giang. Đáng chú ý là tổ hợp nhà ở kết hợp thương mại – dịch vụ rộng khoảng 3,5 ha tại trung tâm Long Xuyên, tổng vốn gần 2.400 tỷ đồng. Dự án gồm khu nhà ở, quảng trường, các hạng mục kinh doanh dịch vụ và khách sạn cao 20 tầng mang thương hiệu DoubleTree by Hilton.

Không chỉ phát triển những quỹ đất hiện hữu, T&T Group còn tìm kiếm cơ hội tại các khu vực mới. Tháng 6/2026, tập đoàn gây chú ý khi đề xuất nghiên cứu hai khu đô thị gần 1.000 ha tại Đắk Lắk, với tổng vốn hơn 64.600 tỷ đồng.

Trong đó, Khu đô thị hỗn hợp phía Đông Buôn Ma Thuột có quy mô khoảng 680 ha, vốn đầu tư 44.433 tỷ đồng, nằm trên địa bàn các phường Tân Lập, Buôn Ma Thuột và Ea Kao. Dự án tích hợp trung tâm tài chính – ngân hàng, thương mại, dịch vụ, thể thao và giải trí, dự kiến triển khai từ năm 2027 đến 2034.

Đề xuất còn lại là khu đô thị rộng hơn 304 ha tại các phường Tuy Hòa và Bình Kiến, tổng vốn khoảng 20.198 tỷ đồng. Dự án phát triển theo mô hình đô thị xanh, thông minh và sinh thái trong giai đoạn 2028–2035.

Bên cạnh nhà ở, T&T Group còn rót vốn vào bất động sản công nghiệp. Tháng 3/2026, T&T Group khởi công Khu công nghiệp Vàm Cống tại An Giang, quy mô gần 200ha, tổng mức đầu tư 4.800 tỷ đồng.

Phối cảnh Khu công nghiệp Vàm Cống tại An Giang

Ở phía Bắc, tập đoàn bắt tay YCH Group của Singapore phát triển Vietnam SuperPort tại Phú Thọ. “Siêu cảng” rộng khoảng 83 ha, tổng vốn gần 300 triệu USD, tích hợp vận tải đường bộ, đường sắt, hàng không và đường biển, đóng vai trò điểm gom, phân loại và trung chuyển hàng hóa.

Con thứ nắm đội bóng giàu thành tích nhất kỷ nguyên V-League

Ông Đỗ Vinh Quang sớm nối nghiệp cha trên sân cỏ. Năm 2020, khi mới 25 tuổi, người con thứ của bầu Hiển đã ngồi vào ghế Chủ tịch Hà Nội FC, trở thành chủ tịch câu lạc bộ trẻ nhất lịch sử bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Doanh nhân Đỗ Vinh Quang và vợ là Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

Dưới thời ông Vinh Quang, đội bóng thủ đô giành Cúp Quốc gia năm 2020 và lập cú đúp ba gồm V.League, Cúp Quốc gia, Siêu cúp Quốc gia trong mùa giải 2022.

Dấu ấn của ông Vinh Quang còn mở rộng sang bóng đá nữ. Với nguồn lực từ T&T Group, CLB Nữ Thái Nguyên T&T giành hạng ba giải vô địch quốc gia năm 2024, hai lần liên tiếp về nhì tại Cúp Quốc gia các năm 2024 và 2025, trước khi giành hạng ba mùa giải 2026.

Đời tư của vị chủ tịch trẻ cũng từng thu hút sự chú ý lớn. Ngày 23/10/2022, ông Đỗ Vinh Quang kết hôn với Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh sau khoảng hai năm hẹn hò.

Ngoài sân cỏ, ông Vinh Quang hiện giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc T&T Group. Tháng 4/2025, ở tuổi 30, ông được bầu làm Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines, trực tiếp tham gia quá trình tái cơ cấu hãng bay.

Dưới sự tham gia của nhóm cổ đông mới, hãng hàng không này đã tăng vốn điều lệ từ 1.300 tỷ lên 2.250 tỷ đồng và được cấp lại giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không vào tháng 7/2026. Vietravel Airlines cũng đặt mục tiêu nâng đội bay từ 5 lên 12 chiếc vào cuối năm, đồng thời mở thêm các đường bay trong nước và quốc tế.

Một năm sau khi nắm hãng bay, ngày 20/3/2026, ông Đỗ Vinh Quang chính thức trúng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026–2031. Ở tuổi 31, ông lần đầu tham gia cơ quan dân cử cấp thành phố, bên cạnh các vai trò tại doanh nghiệp, hàng không và bóng đá.