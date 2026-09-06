Hơn 600 chiến binh kinh doanh sẵn sàng chinh phục căn hộ TOD chuẩn Urban Wellness

‏Sự kiện diễn ra tại The Adora Premium, đánh dấu màn nhập cuộc đầy khí thế của đội ngũ hơn 600 chiến binh kinh doanh tinh nhuệ, sẵn sàng đưa Khải Hoàn Prime chinh phục thị trường phía Nam TP. Hồ Chí Minh.‏

‏Hòa cùng khí thế của sự kiện, ông Trần Văn Đường – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Khải Hoàn Land, nhấn mạnh: "‏Khải Hoàn Land – một thương hiệu giàu bản lĩnh với gần 2 thập kỷ trên thị trường bất động sản – sẽ luôn đồng hành, sát cánh để bảo vệ quyền lợi tối thượng của khách hàng, các chiến binh kinh doanh lẫn các đối tác phân phối. Chúng tôi cam kết sẽ dồn mọi nguồn lực cho các chiến dịch truyền thông – marketing xuyên suốt, đảm bảo tiến độ xây dựng đúng cam kết để các chiến binh kinh doanh thêm tự tin khi tư vấn sản phẩm đến khách hàng".‏

‏Trọng tâm của sự kiện, Chủ đầu tư Khải Hoàn Land đã chính thức công bố định vị "Kiệt tác căn hộ TOD chuẩn Urban Wellness phía Nam TP. Hồ Chí Minh" của Khải Hoàn Prime trước sự hưởng ứng nồng nhiệt của các chiến binh kinh doanh. Đây không đơn thuần là một thông điệp truyền thông, mà xác lập rõ nét hai trụ cột làm nên sức cạnh tranh của Khải Hoàn Prime: TOD gia tăng khả năng kết nối và Urban Wellness nâng cao chất lượng sống của cư dân.‏

‏Ông Trần Văn Đường – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Khải Hoàn Land – phát biểu khai mạc, chia sẻ định hướng kiến tạo của Chủ đầu tư.‏

‏Tọa lạc mặt tiền Lê Văn Lương, bên sông Long Kiểng và sông Cầu Đạo, Khải Hoàn Prime chỉ cách ga metro số 10 khoảng 300m – khoảng cách "vàng" theo chuẩn TOD quốc tế. Đây là tuyến metro ‏dài bậc nhất TP.HCM ‏với tổng chiều dài 83,9 km, mở rộng khả năng tiếp cận đến nhiều khu vực trọng điểm của thành phố và gia tăng giá trị cho bất động sản. Bên cạnh tuyến metro số 10, dự án còn tiếp cận thêm 3 tuyến đường sắt đô thị gồm metro số 4 (Thạnh Xuân – Hiệp Phước), metro số 7 (Long Trường – Tân Kiên) và metro Bến Thành – Cần Giờ, hưởng trọn lợi thế giao thông công cộng đa hướng ít dự án nào có được.‏

‏Không dừng ở lợi thế metro, Khải Hoàn Prime còn nằm giữa mạng lưới hạ tầng chiến lược phía Nam TP. Hồ Chí Minh, từ Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Văn Linh, Hoàng Quốc Việt nối dài đến cầu – đường Nguyễn Khoái, Nguyễn Tất Thành, cầu Phú Mỹ 2, cầu Thủ Thiêm 4, cầu Cần Giờ và cao tốc Bến Lức – Long Thành… Đáng chú ý, nhiều công trình trọng điểm dự kiến về đích cùng giai đoạn Khải Hoàn Prime bàn giao vào quý II/2027, tạo điểm rơi thuận lợi để dự án đón nhận đồng thời sức bật từ khả năng kết nối và tiềm năng tăng giá bền vững.‏

‏Khi thời gian di chuyển được rút ngắn nhờ lợi thế TOD, nhu cầu về một không gian sống đủ xanh, đủ tiện nghi để chăm sóc sức khỏe, tái tạo năng lượng và tận hưởng thời gian bên gia đình càng trở nên quan trọng. Từ đó, Urban Wellness trở thành yếu tố cốt lõi tiếp theo được Khải Hoàn Land chú trọng phát triển dự án theo 4 tầng giá trị, từ chăm sóc thể chất, cân bằng tinh thần, kết nối cộng đồng cho đến phát triển bền vững.

‏Với mật độ xây dựng chỉ 21%, dự án ưu tiên diện tích cho cảnh quan, mặt nước cùng hệ tiện ích độc đáo như hồ bơi muối khoáng, đường dạo ven sông, clubhouse 3.000m2, Sky Garden, BBQ Riverside, sân thể thao đa năng,… đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu của cư dân.‏

‏Bên cạnh đó, Khải Hoàn Prime còn được bổ sung khả năng cạnh tranh bởi một chiến lược truyền thông – marketing bài bản và xuyên suốt, mức giá cạnh tranh cùng chuỗi chính sách bán hàng đặc biệt, tạo nhiều bất ngờ cho thị trường. Cụ thể, với mức giá chỉ từ ‏ ‏73triệu đồng/m²,‏ ‏khách hàng giữ chỗ sớm sẽ nhận ngay chiết khấu 3%, thanh toán chỉ 11% đến khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% trong 18 tháng, ân hạn nợ gốc đến 36 tháng và miễn phí quản lý 24 tháng. ‏

‏Hệ thống đại lý phân phối chiến lược đồng hành quyết tâm cùng Khải Hoàn Land đưa Khải Hoàn Prime đến tay khách hàng. ‏

‏Không khí sự kiện được đẩy lên cao trào khi Chủ đầu tư Khải Hoàn Land cùng hệ thống phân phối đồng loạt thực hiện nghi thức ra quân, thể hiện rõ sự đồng lòng, kề vai sát cánh và quyết tâm đưa Khải Hoàn Prime chinh phục thị trường phía Nam TP. Hồ Chí Minh. Sự góp mặt của các đơn vị phân phối uy tín không chỉ củng cố lực lượng triển khai, mà còn cho thấy sức hút và niềm tin dành cho Khải Hoàn Prime khi dự án bước vào giai đoạn tăng tốc hoàn thiện, chuẩn bị bàn giao.‏

‏Đặc biệt, phần Q&A và chương trình rút thăm may mắn với loạt quà tặng công nghệ như Insta360 X6 Essentials Bundle, iPad A16 Wi-Fi và Gimbal DJI OM 8 cũng góp phần khuấy động không khí sự kiện, tiếp thêm khí thế cho đội ngũ kinh doanh trước khi bước vào cuộc đua hào hứng cùng Khải Hoàn Prime.‏

‏Với định vị độc đáo, pháp lý hoàn chỉnh, tiến độ vững chắc và những lợi thế vượt trội khác, Khải Hoàn Prime không chỉ xác lập dấu ấn tại‏ ‏phía Nam TP. Hồ Chí Minh, mà còn khẳng định nền tảng vững vàng để dự án bứt phá giao dịch trong thời gian tới.‏

‏Khải Hoàn Prime Sales Gallery‏

‏Địa chỉ: 1578 Lê Văn Lương, phường Hiệp Phước, TP.HCM‏

‏Website: https://khaihoanprime.vn/ ‏

‏Fanpage: https://www.facebook.com/khaihoanprime ‏