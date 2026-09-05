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Saigon Glory mua lại hơn 1.200 tỷ đồng trái phiếu

| | Bất động sản

Saigon Glory vừa tiến hành mua lại tổng cộng hơn 1.200 tỷ đồng trái phiếu các mã SGL-2020.06, SGL-2020.07, SGL-2020.08, SGL-2020.09 và SGL-2020.10

Công ty TNHH Saigon Glory (Saigon Glory) mới đây đã có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.

Theo đó, ngày 26/8/2026, Saigon Glory tiến hành mua lại tổng cộng gần 1.246 tỷ đồng trái phiếu các mã SGL-2020.06,SGL-2020.07, SGL-2020.08, SGL-2020.09 và SGL-2020.10.

Sau giao dịch, tổng khối lượng còn lưu hành của 5 lô trên ở mức gần 1.263 tỷ đồng.

Saigon Glory mua lại hơn 1.200 tỷ đồng trái phiếu - Ảnh 1.

Nguồn: HNX

Theo thông tin trên HNX, trước đó, trong khoảng thời gian từ 26-28/5/2026, Saigon Glory cũng mua lại tổng cộng gần 1.000 tỷ đồng trái phiếu 5 mã kể trên.

Trong một diễn biến khác, ngày 13/8/2026, Saigon Glory) đã có công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Theo đó, bà Lê Nguyễn Ngọc Trân (SN 1993) là Chủ tịch công ty, Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thay ông Hồ Thanh Bảo. Đồng thời, bà Ngọc Trân cũng thay ông Bảo làm người được ủy quyền phần vốn góp 23.000 tỷ đồng tại Saigon Glory.

Đáng chú ý, ông Hồ Thanh Bảo mới chỉ được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch công ty từ tháng 4/2026, thay ông Trần Thanh Tú.

Ngoài bà Lê Nguyễn Ngọc Trân, Saigon Glory còn có một người đại diện theo pháp luật khác là ông Nguyễn Vũ Hải (SN 1973)- Tổng Giám đốc.

Saigon Glory được biết đến là chủ đầu tư dự án The Spirit of Saigon (TP.HCM). The Spirit of Saigon được xây dựng trên diện tích hơn 8.500m2, gồm 2 tòa tháp cao 55 tầng và 48 tầng, phần đế cao 7 tầng và tầng hầm nối liên với nhà ga metro Bến Thành - Suối Tiên.

Dự án tọa lạc tại vị trí đắc địa bậc nhất trung tâm Sài Gòn với 4 mặt tiền đường Lê Thị Hồng Gấm - Calmette - Phạm Ngũ Lão - Phó Đức Chính.

Ban đầu, Saigon Glory là công ty con do Tập đoàn Bitexco của anh em doanh nhân Vũ Quang Hội, Vũ Quang Bảo, sở hữu 100% vốn.

Này 20/09/2024, đại diện người sở hữu trái phiếu Saigon Glory đã có văn bản đồng ý việc Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco (công ty mẹ của Saigon Glory) được phép chuyển nhượng tài sản bảo đảm trái phiếu là phần vốn góp tại Saigon Glory cho Công ty TNHH Bất động sản Phương Đông Hà Nội (Bất động sản Phương Đông Hà Nội).

Việc chuyển nhượng này không làm thay đổi nghĩa vụ của Saigon Glory với người sở hữu trái phiếu và các nghị quyết đã được trái chủ thông qua trước đó.

Theo PV

An ninh tiền tệ

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