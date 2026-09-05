TPHCM: Hơn 373 dự án nhà ở được tháo gỡ vướng sổ hồng

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, tính đến hết ngày 31/8, Tổ Công tác 1645 đã tháo gỡ để thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận tại 273 dự án, tương ứng 189.332 sản phẩm bất động sản (gồm nhà ở, chỗ đậu xe, tầng thương mại…).

Giá trị hợp đồng chuyển nhượng của các hồ sơ đã chuyển cơ quan thuế đạt hơn 200.000 tỷ đồng, nguồn thu lệ phí trước bạ cho ngân sách thành phố đạt hơn 1.000 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM cho biết, thực hiện cơ chế phối hợp liên ngành, nhiều dự án tồn đọng kéo dài đã được tháo gỡ, trong đó có Quốc Cường Gia Lai, Tân Phước, An Bình, Vũng Tàu Gateway, 4S Linh Đông, Golden Mansion, City Garden, The Manor 2, Sarica, Sarina, Sarimi và The Sun Avenue.

Tổ Công tác 1645 đã tháo gỡ để thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận tại 273 dự án.

“Kết quả này trực tiếp bảo đảm quyền lợi của người mua nhà, khơi thông giao dịch và tăng thu ngân sách”, ông Thắng nói.

Hiện tại, TPHCM còn 99 dự án với 39.913 sản phẩm cần tiếp tục xử lý. Vướng mắc chủ yếu liên quan đến nghĩa vụ tài chính bổ sung; quy hoạch, xây dựng; nhà ở xã hội và bàn giao hạ tầng; hồ sơ thanh tra, kiểm tra, điều tra; trách nhiệm của chủ đầu tư trong khi người mua nhà đã hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng...

Ông Nguyễn Toàn Thắng cho biết, nhằm đẩy nhanh công tác cấp giấy chứng nhận trong thời gian tới, sẽ phân nhóm 99 dự án còn lại, giao rõ cơ quan chủ trì và thời hạn hoàn thành; ưu tiên nhóm nghĩa vụ tài chính bổ sung và hồ sơ thanh tra, kiểm tra, điều tra. Liên thông dữ liệu giữa cơ quan đăng ký đất đai, thuế, quản lý nhà ở và chính quyền địa phương. Công khai tiến độ; trường hợp chưa thể giải quyết phải thông báo rõ nguyên nhân và thời gian dự kiến hoàn thành.