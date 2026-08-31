Cận cảnh đại công trường cầu đường Bình Tiên 6.300 tỷ: Máy móc rầm rộ san lấp mặt bằng, BĐS khu Nam chờ trục kết nối mới

Anh Minh, một người dân sống lâu năm tại đây, cho biết gia đình đã chấp thuận phương án bồi thường và dự kiến chuyển đi vào đầu tháng tới. “Gắn bó với nơi này từ nhỏ nên giờ rời đi cũng tiếc. Tuy nhiên, gia đình ủng hộ chủ trương và mong sớm tìm được nơi ở, chỗ buôn bán mới để ổn định cuộc sống”, anh nói.