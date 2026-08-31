Cận cảnh đại công trường cầu đường Bình Tiên 6.300 tỷ: Máy móc rầm rộ san lấp mặt bằng, BĐS khu Nam chờ trục kết nối mới
Sau gần hai tháng khởi công, dự án cầu đường Bình Tiên dài gần 4 km bắt đầu “nóng” lên với những mũi san lấp, đắp nền đầu tiên. Khi hoàn thành, công trình sẽ mở thêm trục kết nối vào trung tâm TP.HCM, đồng thời gia tăng sức hút cho bất động sản khu Nam.
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