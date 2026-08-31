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Cận cảnh đại công trường cầu đường Bình Tiên 6.300 tỷ: Máy móc rầm rộ san lấp mặt bằng, BĐS khu Nam chờ trục kết nối mới

| | Bất động sản

Sau gần hai tháng khởi công, dự án cầu đường Bình Tiên dài gần 4 km bắt đầu “nóng” lên với những mũi san lấp, đắp nền đầu tiên. Khi hoàn thành, công trình sẽ mở thêm trục kết nối vào trung tâm TP.HCM, đồng thời gia tăng sức hút cho bất động sản khu Nam.

Cận cảnh đại công trường cầu đường Bình Tiên 6.300 tỷ: Máy móc rầm rộ san lấp mặt bằng, BĐS khu Nam chờ trục kết nối mới - Ảnh 1.

Những ngày cuối tháng 8/2026, tiến độ cầu đường Bình Tiên tại công trường bắt đầu sôi động. Tại những vị trí đã được bàn giao, máy móc liên tục hoạt động.

Cận cảnh đại công trường cầu đường Bình Tiên 6.300 tỷ: Máy móc rầm rộ san lấp mặt bằng, BĐS khu Nam chờ trục kết nối mới - Ảnh 2.

Mũi thi công nhộn nhịp nhất nằm ở cuối tuyến, hướng về đường Nguyễn Văn Linh thuộc phường Bình Hưng (huyện Bình Chánh cũ). Nhờ có sẵn quỹ đất trống, nhà thầu đã huy động máy xúc, xe tải để san lấp, đắp nền.

Cận cảnh đại công trường cầu đường Bình Tiên 6.300 tỷ: Máy móc rầm rộ san lấp mặt bằng, BĐS khu Nam chờ trục kết nối mới - Ảnh 3.

Tại điểm đầu dự án, gần nút giao Bình Tiên – Phạm Văn Chí, bảng thông tin công trình đã được dựng lên. Đây là dự án thành phần 1, gồm bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn phường Bình Tiên.

Cận cảnh đại công trường cầu đường Bình Tiên 6.300 tỷ: Máy móc rầm rộ san lấp mặt bằng, BĐS khu Nam chờ trục kết nối mới - Ảnh 4.

Dọc đoạn từ đây đến đại lộ Võ Văn Kiệt, nhiều hộ dân đang tháo dỡ nhà cửa, hàng quán để bàn giao mặt bằng.

Cận cảnh đại công trường cầu đường Bình Tiên 6.300 tỷ: Máy móc rầm rộ san lấp mặt bằng, BĐS khu Nam chờ trục kết nối mới - Ảnh 5.

Anh Minh, một người dân sống lâu năm tại đây, cho biết gia đình đã chấp thuận phương án bồi thường và dự kiến chuyển đi vào đầu tháng tới. “Gắn bó với nơi này từ nhỏ nên giờ rời đi cũng tiếc. Tuy nhiên, gia đình ủng hộ chủ trương và mong sớm tìm được nơi ở, chỗ buôn bán mới để ổn định cuộc sống”, anh nói.

Cận cảnh đại công trường cầu đường Bình Tiên 6.300 tỷ: Máy móc rầm rộ san lấp mặt bằng, BĐS khu Nam chờ trục kết nối mới - Ảnh 6.

Tại đường Cây Sung (thuộc phường Phú Định), nhà điều hành dự án đã được dựng lên. Phía cuối đường, hàng loạt ống cống bê tông cỡ lớn phục vụ hệ thống thoát nước cũng được tập kết.

Cận cảnh đại công trường cầu đường Bình Tiên 6.300 tỷ: Máy móc rầm rộ san lấp mặt bằng, BĐS khu Nam chờ trục kết nối mới - Ảnh 7.

Dù vậy, nhiều đoạn trên hướng tuyến vẫn len giữa khu dân cư đông đúc, với nhà dân và hàng quán bám sát hai bên. Hoạt động sinh hoạt, buôn bán tiếp tục diễn ra ngay trong phạm vi dự kiến thi công.

Cận cảnh đại công trường cầu đường Bình Tiên 6.300 tỷ: Máy móc rầm rộ san lấp mặt bằng, BĐS khu Nam chờ trục kết nối mới - Ảnh 8.

Riêng đường Cây Sung có mặt đường khá hẹp, trong khi khu chợ tự phát kéo dài dọc tuyến khiến giao thông thường xuyên ùn ứ vào giờ cao điểm. Đến nay, việc tháo dỡ tại đây vẫn chưa diễn ra đồng loạt.

Cận cảnh đại công trường cầu đường Bình Tiên 6.300 tỷ: Máy móc rầm rộ san lấp mặt bằng, BĐS khu Nam chờ trục kết nối mới - Ảnh 9.

Trước đó, một số hộ dân đã bàn giao một phần đất hoặc chủ động lùi nhà để phục vụ công trình. Tuy nhiên, mặt bằng chưa liền mạch. Nhiều gia đình vẫn chờ thông tin về thời điểm di dời, phương án tái định cư và mức bồi thường để sắp xếp nơi ở mới.

Cận cảnh đại công trường cầu đường Bình Tiên 6.300 tỷ: Máy móc rầm rộ san lấp mặt bằng, BĐS khu Nam chờ trục kết nối mới - Ảnh 10.

Giải phóng mặt bằng vẫn là nút thắt khi dự án ảnh hưởng đến 441 trường hợp. Ban Giao thông TP.HCM đang phối hợp với các địa phương để nhận toàn bộ mặt bằng trong tháng 10/2026, hướng tới hoàn thành công trình vào quý II/2028.

Cận cảnh đại công trường cầu đường Bình Tiên 6.300 tỷ: Máy móc rầm rộ san lấp mặt bằng, BĐS khu Nam chờ trục kết nối mới - Ảnh 11.

Dự án cầu đường Bình Tiên được TP.HCM khởi công vào ngày 1/7/2026, tổng vốn gần 6.300 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 3.300 tỷ đồng dành cho giải phóng mặt bằng, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật, hơn 2.900 tỷ đồng dành cho xây lắp.

Cận cảnh đại công trường cầu đường Bình Tiên 6.300 tỷ: Máy móc rầm rộ san lấp mặt bằng, BĐS khu Nam chờ trục kết nối mới - Ảnh 12.

Toàn tuyến dài 3,66 km, quy mô 4–6 làn xe. Phần cầu chính dài khoảng 3,1 km; dự án còn xây dựng khoảng 3,3 km đường song hành cùng hệ thống thoát nước, chiếu sáng và cây xanh. Tuyến bắt đầu tại nút giao Bình Tiên – Phạm Văn Chí (phường Bình Tiên), vượt đại lộ Võ Văn Kiệt, kênh Tàu Hủ, chạy dọc đường Cây Sung rồi qua kênh Đôi trước khi nối vào Nguyễn Văn Linh.

Cận cảnh đại công trường cầu đường Bình Tiên 6.300 tỷ: Máy móc rầm rộ san lấp mặt bằng, BĐS khu Nam chờ trục kết nối mới - Ảnh 13.

Khi hoàn thành, cầu đường Bình Tiên sẽ mở thêm trục giao thông xuyên khu vực quận 8 cũ, giúp người dân bớt phụ thuộc vào cầu Chà Và và san sẻ lưu lượng cho Quốc lộ 50. Hạ tầng mới cũng cải thiện khả năng kết nối cho các dự án gần hướng tuyến như D-Aqua, The Pegasuite, The Solina... Dải đô thị dọc Nguyễn Văn Linh đồng thời có thêm một trục hướng tâm vào trung tâm TP.HCM.

Toàn cảnh công trường xây cầu có trụ cao nhất, nhịp chính dài thứ 2 Việt Nam, nối trung tâm Hà Nội với đại đô thị của Vinhomes, sẽ hoàn thành sau một năm nữa 

Bài và ảnh: Quốc Hoàng - Huy Nguyễn

Nhịp Sống Thị Trường

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