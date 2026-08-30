Cận cảnh cầu đi bộ “lá dừa nước” gần 1.000 tỷ qua sông Sài Gòn: Hai đầu cầu đã thành hình, sẽ sử dụng siêu sà lan mà cả nước chỉ có 2 chiếc
Sau gần 17 tháng thi công, cầu đi bộ nối trung tâm TP.HCM với Thủ Thiêm đã xong móng trụ. Hai đầu cầu thành hình nhưng lỡ hẹn hợp long trước 2/9 vì nhịp chính nặng hơn 3.000 tấn phải chờ sà lan chuyên dụng.
Nhịp Sống Thị Trường
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