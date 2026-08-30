Với sự hội tụ của các tuyến giao thông lớn, Khu Công nghệ cao, Đại học Quốc gia Hà Nội và các dự án hạ tầng mới, Hòa Lạc đang từng bước hình thành một cực phát triển mới ở phía Tây Thủ đô. Nút giao Hòa Lạc vì vậy không chỉ đảm nhiệm vai trò kết nối giao thông mà còn nằm trong không gian phát triển đang được đầu tư mạnh của khu vực.