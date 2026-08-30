Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Vùng đất tiềm năng
Vùng đất tiềm năng
xem chi tiết

Ngắm nút giao vừa có hồ nước, rừng cây xanh và nhà dân trên đại lộ dài nhất Việt Nam

| | Bất động sản

Nút giao Hòa Lạc gây ấn tượng bởi hồ nước lớn, những mảng cây xanh dày đặc và khu dân cư xen kẽ giữa hệ thống đường quy mô lớn, tạo nên cảnh quan đặc biệt trên Đại lộ Thăng Long.

Toàn cảnh nút giao độc đáo trên đại lộ dài nhất Việt Nam: Có hồ nước lớn, “rừng cây” xanh, gần đại học rộng nhất Việt Nam, tương lai 2 tuyến metro đi qua - Ảnh 1.

Đại lộ Thăng Long là tuyến đại lộ dài nhất Việt Nam với khoảng 30 km. Tuyến đường bắt đầu từ hầm chui Trung Hòa, đi qua khu vực các huyện trước đây như Hoài Đức, Quốc Oai, Thạch Thất (Hà Nội) và kết thúc tại nút giao Hòa Lạc với Quốc lộ 21A, cũng là điểm đầu của đường Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh nút giao độc đáo trên đại lộ dài nhất Việt Nam: Có hồ nước lớn, “rừng cây” xanh, gần đại học rộng nhất Việt Nam, tương lai 2 tuyến metro đi qua - Ảnh 2.

Toàn tuyến rộng 140m, gồm hai dải đường cao tốc quy mô 6 làn xe, hai dải đường đô thị 2 làn rộng 10,5m, dải phân cách giữa rộng 20m cùng các dải đất dự trữ, cây xanh và vỉa hè. Trên tuyến có nhiều nút giao liên thông hoàn chỉnh và không hoàn chỉnh, tạo thành trục giao thông quy mô lớn kết nối trung tâm Hà Nội với khu vực phía Tây Thủ đô.

Toàn cảnh nút giao độc đáo trên đại lộ dài nhất Việt Nam: Có hồ nước lớn, “rừng cây” xanh, gần đại học rộng nhất Việt Nam, tương lai 2 tuyến metro đi qua - Ảnh 3.

Theo số liệu thống kê, toàn tuyến có hơn 45.000 cây xanh thuộc nhiều chủng loại như cây thân gỗ, trúc đào, hoa dâm bụt, thảm cỏ và các loại hoa được trồng xen kẽ. Nhờ hệ thống cây xanh này, Đại lộ Thăng Long được đánh giá là một trong những tuyến cao tốc có mật độ cây xanh dày đặc tại Việt Nam.

Toàn cảnh nút giao độc đáo trên đại lộ dài nhất Việt Nam: Có hồ nước lớn, “rừng cây” xanh, gần đại học rộng nhất Việt Nam, tương lai 2 tuyến metro đi qua - Ảnh 4.

Đại lộ Thăng Long giao với Quốc lộ 21A tại nút giao Hòa Lạc. Đây là nút giao hoa thị lớn và độc đáo khi có hồ nước nằm giữa các nhánh đường.

Toàn cảnh nút giao độc đáo trên đại lộ dài nhất Việt Nam: Có hồ nước lớn, “rừng cây” xanh, gần đại học rộng nhất Việt Nam, tương lai 2 tuyến metro đi qua - Ảnh 5.

Mặt hồ rộng, được người dân tận dụng để dựng lều ngắm cảnh. Xung quanh là nơi tập kết máy móc. Điều này tạo nên khoảng không gian mặt nước đặc biệt giữa khu vực nút giao có mật độ hạ tầng giao thông lớn.

Toàn cảnh nút giao độc đáo trên đại lộ dài nhất Việt Nam: Có hồ nước lớn, “rừng cây” xanh, gần đại học rộng nhất Việt Nam, tương lai 2 tuyến metro đi qua - Ảnh 6.

Bao quanh hồ là những mảng cây xanh dày, nhiều khu vực thảm thực vật phát triển tự nhiên. Xen kẽ giữa khoảng xanh là một số nhà dân trước đây sinh sống, hình thành sự đan xen giữa hồ nước, cây cối, khu dân cư và hạ tầng giao thông lớn.

Toàn cảnh nút giao độc đáo trên đại lộ dài nhất Việt Nam: Có hồ nước lớn, “rừng cây” xanh, gần đại học rộng nhất Việt Nam, tương lai 2 tuyến metro đi qua - Ảnh 7.

Đặc biệt, có những đoạn phương tiện di chuyển giữa các mảng cây xanh dày đặc. Hai bên đường là hàng cây và thảm thực vật tự nhiên, mang lại cảm giác như ô tô đang chạy giữa khu rừng. Khung cảnh này khác biệt rõ so với hình ảnh thường thấy ở các nút giao lớn, nơi bê tông thường chiếm ưu thế.

Toàn cảnh nút giao độc đáo trên đại lộ dài nhất Việt Nam: Có hồ nước lớn, “rừng cây” xanh, gần đại học rộng nhất Việt Nam, tương lai 2 tuyến metro đi qua - Ảnh 8.

Nút giao nút giao Hòa Lạc với Quốc lộ 21A giữ vai trò cửa ngõ kết nối trung tâm Hà Nội với các xã ngoại thành phía Tây. Xung quanh là Khu Công nghệ cao Hòa Lạc cùng hệ thống trụ sở, nhà xưởng của nhiều doanh nghiệp và tập đoàn công nghệ, tạo nên một trong những không gian phát triển khoa học – công nghệ quan trọng của Thủ đô.

Toàn cảnh nút giao độc đáo trên đại lộ dài nhất Việt Nam: Có hồ nước lớn, “rừng cây” xanh, gần đại học rộng nhất Việt Nam, tương lai 2 tuyến metro đi qua - Ảnh 9.

Theo quy hoạch, Hòa Lạc được định hướng trở thành đô thị vệ tinh trọng điểm về khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo. Với hạt nhân là Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, khu vực tập trung hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, kỳ vọng hình thành hệ sinh thái tri thức quy mô lớn và trở thành động lực tăng trưởng mới.

Toàn cảnh nút giao độc đáo trên đại lộ dài nhất Việt Nam: Có hồ nước lớn, “rừng cây” xanh, gần đại học rộng nhất Việt Nam, tương lai 2 tuyến metro đi qua - Ảnh 10.

Hạ tầng giao thông là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy Hòa Lạc phát triển. Hiện khu vực kết nối với trung tâm chủ yếu qua Đại lộ Thăng Long, đồng thời hưởng lợi từ các dự án Vành đai 4, Quốc lộ 21 và hai tuyến metro số 5 (Văn Cao – Hòa Lạc), metro số 8 (Hòa Lạc – Dương Xá). Các tuyến đường sắt đô thị này được kỳ vọng tăng mạnh khả năng kết nối trong tương lai.

Toàn cảnh nút giao độc đáo trên đại lộ dài nhất Việt Nam: Có hồ nước lớn, “rừng cây” xanh, gần đại học rộng nhất Việt Nam, tương lai 2 tuyến metro đi qua - Ảnh 11.

Cách nút giao không xa là dự án Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc, với quy mô hơn 1.100 ha, đây là cơ sở giáo dục đại học có diện tích lớn nhất Việt Nam (rộng gấp hơn 2 lần Hồ Tây, gần 2 lần ĐHQG TP.HCM và gần 4 lần ĐH Đà Nẵng).

Toàn cảnh nút giao độc đáo trên đại lộ dài nhất Việt Nam: Có hồ nước lớn, “rừng cây” xanh, gần đại học rộng nhất Việt Nam, tương lai 2 tuyến metro đi qua - Ảnh 12.

Khu vực còn được kết nối trực tiếp với tuyến đường dài 6,7 km, rộng 120–160m nối Quốc lộ 21 với cao tốc Hà Nội – Hòa Bình. Tuyến đường này kỳ vọng hoàn thiện mạng lưới giao thông, tăng khả năng kết nối giữa Đại lộ Thăng Long, Quốc lộ 21 và cao tốc Hà Nội – Hòa Bình.

Toàn cảnh nút giao độc đáo trên đại lộ dài nhất Việt Nam: Có hồ nước lớn, “rừng cây” xanh, gần đại học rộng nhất Việt Nam, tương lai 2 tuyến metro đi qua - Ảnh 13.

Với sự hội tụ của các tuyến giao thông lớn, Khu Công nghệ cao, Đại học Quốc gia Hà Nội và các dự án hạ tầng mới, Hòa Lạc đang từng bước hình thành một cực phát triển mới ở phía Tây Thủ đô. Nút giao Hòa Lạc vì vậy không chỉ đảm nhiệm vai trò kết nối giao thông mà còn nằm trong không gian phát triển đang được đầu tư mạnh của khu vực.

 Toàn cảnh công trường xây cầu có trụ cao nhất, nhịp chính dài thứ 2 Việt Nam, nối trung tâm Hà Nội với đại đô thị của Vinhomes, sẽ hoàn thành sau một năm nữa   


 

Bài và ảnh: Văn Đoan

Nhịp sống thị trường

Sự kiện: Vùng đất tiềm năng

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam sắp có thêm một công trình vượt biển mới dài 6km do Sun Group đầu tư ở hòn đảo đẹp nhất châu Á sở hữu 3 kỷ lục Guinness

Việt Nam sắp có thêm một công trình vượt biển mới dài 6km do Sun Group đầu tư ở hòn đảo đẹp nhất châu Á sở hữu 3 kỷ lục Guinness Nổi bật

Sun Group sẽ xây cầu cạn vươn ra Hồ Tây, cải tạo tuyến đường ven hồ 13,5km và hình thành hành lang xanh kết nối xuyên suốt khu vực rộng 567ha

Sun Group sẽ xây cầu cạn vươn ra Hồ Tây, cải tạo tuyến đường ven hồ 13,5km và hình thành hành lang xanh kết nối xuyên suốt khu vực rộng 567ha Nổi bật

Đường sắt Việt Nam tiếp nhận đầu máy D19E thế hệ mới, cải tiến hơn 40 hạng mục

Đường sắt Việt Nam tiếp nhận đầu máy D19E thế hệ mới, cải tiến hơn 40 hạng mục

20:53 , 29/08/2026
Sân bay Liên Khương vừa 'lên đời' đã đón 40 chuyến bay/ngày

Sân bay Liên Khương vừa 'lên đời' đã đón 40 chuyến bay/ngày

20:10 , 29/08/2026
Căn nhà mới của Tóc Tiên

Căn nhà mới của Tóc Tiên

20:02 , 29/08/2026
Từng thuê nhà khắp Hà Nội, một đôi vợ chồng trẻ quyết định đi xa hàng chục km để mua nhà: 4 năm sau mới thấy “đáng”!

Từng thuê nhà khắp Hà Nội, một đôi vợ chồng trẻ quyết định đi xa hàng chục km để mua nhà: 4 năm sau mới thấy “đáng”!

19:58 , 29/08/2026

Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

Liên hệ quảng cáo

Hotline:

Email: doanhnghiep@admicro.vn

Chat với tư vấn viên

Công ty Cổ phần VCCorp

© Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

Chính sách bảo mật
Trở lên trên