Ngắm nút giao vừa có hồ nước, rừng cây xanh và nhà dân trên đại lộ dài nhất Việt Nam
Nút giao Hòa Lạc gây ấn tượng bởi hồ nước lớn, những mảng cây xanh dày đặc và khu dân cư xen kẽ giữa hệ thống đường quy mô lớn, tạo nên cảnh quan đặc biệt trên Đại lộ Thăng Long.
Bài và ảnh: Văn Đoan
Nhịp sống thị trường
Theo Nhịp sống thị trường
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://markettimes.vn/ngam-nut-giao-vua-co-ho-nuoc-rung-cay-xanh-va-nha-dan-tren-dai-lo-dai-nhat-viet-nam-129782.html
CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM