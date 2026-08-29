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Sân bay Liên Khương vừa 'lên đời' đã đón 40 chuyến bay/ngày

| | Bất động sản

Dịp Quốc khánh 2/9, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, tỉnh Lâm Đồng dự kiến khai thác 36-40 chuyến bay/ngày, phục vụ khoảng 7.000 - 8.500 lượt hành khách, tăng 20-30% so với tuần đầu mở cửa trở lại.

Ngày 29/8, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương cho biết, sau hơn 5 tháng tạm dừng khai thác để sửa chữa đường cất, hạ cánh và đường lăn, từ ngày 19 - 26/8, cảng ghi nhận 230 lượt cất, hạ cánh; phục vụ hơn 39.000 lượt hành khách và vận chuyển 76 tấn hàng hóa, hành lý, bưu gửi.

Sân bay Liên Khương vừa 'lên đời' đã đón 40 chuyến bay/ngày- Ảnh 1.

Khu vực check-in sân bay Liên Khương chật kín khách.

Trong dịp Quốc khánh 2/9, sản lượng khai thác tại sân bay Liên Khương có thể tăng 20-30% so với tuần đầu mở cửa trở lại. Số chuyến bay dự kiến đạt khoảng 36-40 chuyến/ngày, phục vụ từ 7.000 - 8.500 hành khách/ngày.

Trước áp lực khai thác gia tăng, lãnh đạo sân bay Liên Khương cho biết đã thống nhất với các đơn vị tăng cường phối hợp, duy trì chế độ trực 24/7; kiểm soát chặt chẽ khu bay, bảo đảm an ninh, an toàn hàng không và chất lượng phục vụ hành khách.

Theo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, trong 8 tháng đầu năm 2026, tỉnh này ước đón hơn 16,46 triệu lượt khách, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt gần 45.600 tỷ đồng, tăng 22,3%.

Sân bay Liên Khương vừa 'lên đời' đã đón 40 chuyến bay/ngày- Ảnh 2.

Sân bay Liên Khương tăng khoảng 20-30% so với tuần đầu mở cửa trở lại.

Tại lễ bế mạc chuỗi hoạt động Chào mùa du lịch hè 2026 diễn ra tối 29/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn cho rằng, chuỗi hoạt động không chỉ mang tính thời vụ mà còn góp phần quảng bá thương hiệu, hình ảnh và sản phẩm du lịch của tỉnh trong không gian phát triển mới.

Theo ông Tuấn, tinh thần "mỗi người dân là một đại sứ du lịch, mỗi doanh nghiệp là một chủ thể sáng tạo, mỗi sản phẩm là một câu chuyện đẹp" cần tiếp tục được lan tỏa, qua đó tạo sự đồng hành giữa chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng trong phát triển du lịch. Với đà tăng trưởng này cùng việc Cảng hàng không quốc tế Liên Khương đã hoạt động trở lại, tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu đón trên 25 triệu lượt khách trong năm 2026.

Theo Thái Lâm

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