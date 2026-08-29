Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Căn nhà mới của Tóc Tiên

| | Bất động sản

Sau khi bán biệt thự, Tóc Tiên sống trong một căn hộ ở trung tâm TP.HCM.

Căn nhà mới của Tóc Tiên- Ảnh 1.

Tóc Tiên và Touliver từng sở hữu một căn biệt thự bề thế với thiết kế hiện đại, nổi bật. Tuy nhiên, sau khi đường ai nấy đi, cả hai đã bán cơ ngơi này. Trong khi Touliver khá kín tiếng, gần như không chia sẻ hình ảnh hay thông tin về cuộc sống mới, Tóc Tiên lại thoải mái hơn khi hé lộ những khoảnh khắc đời thường.

Theo những hình ảnh được chia sẻ, Tóc Tiên hiện sống trong một căn hộ thuộc phường Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức. Đây là một trong những khu căn hộ hạng sang ven sông tại TP.HCM, được thiết kế bởi Kengo Kuma - kiến trúc sư người Nhật Bản nổi tiếng, từng tham gia thiết kế sân vận động Olympic Tokyo 2020.

Căn nhà mới của Tóc Tiên- Ảnh 2.

Từ một căn biệt thự bề thế, Tóc Tiên dọn về sống ở chung cư sau khi ly hôn

Không quá rộng nhưng căn hộ mới được Tóc Tiên bài trí vừa vặn với nhu cầu sinh hoạt của cô và những chú mèo cưng. Không gian lấy gam trắng sáng làm chủ đạo, nội thất phần lớn sử dụng chất liệu gỗ, mọi món đồ đều được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. So với căn biệt thự trước đây, nơi từng được nữ ca sĩ dành nhiều tâm huyết cho căn bếp rộng, không gian mới có thiết kế đơn giản và nhỏ gọn hơn, vừa đủ phục vụ cuộc sống hàng ngày.

Trong căn nhà, khu vực được Tóc Tiên đặc biệt yêu thích là ban công với tầm nhìn thoáng, có thể ngắm trọn khoảnh khắc bình minh và hoàng hôn. Cô bố trí một bộ bàn ghế tại đây để làm việc, nghỉ ngơi hoặc ngồi chill cùng bạn bè. Bên trong, phòng khách được kết hợp với khu vực bàn ăn lớn, tạo cảm giác ấm cúng nhưng vẫn thoáng đãng.

Căn nhà mới của Tóc Tiên- Ảnh 3.

Căn hộ của Tóc Tiên là chung cư ven sông, thiết kế hiện đại

Căn nhà mới của Tóc Tiên- Ảnh 4.

Khu vực phòng khách nhà Tóc Tiên có chiếc bàn lớn, tranh ảnh, tạp chí... của Tóc Tiên được đặt ngay ngắn ở kệ

Căn nhà mới của Tóc Tiên- Ảnh 5.

Ban công nhà Tóc Tiên có thể ngắm trọn view thành phố

Căn nhà mới của Tóc Tiên- Ảnh 6.

Tóc Tiên thường xuyên chill cùng bạn bè ở góc ban công này

Cuộc sống Tóc Tiên sau khi ly hôn 

Sau khi khép lại cuộc hôn nhân, Tóc Tiên nhanh chóng trở lại với các hoạt động showbiz. Nữ ca sĩ vẫn duy trì công việc, xuất hiện tại các sự kiện và dành thời gian cho những dự án riêng, cho thấy cô không để chuyện đời tư ảnh hưởng quá nhiều đến nhịp sống hiện tại. Bên cạnh công việc, Tóc Tiên cũng dành nhiều thời gian chăm chút cho bản thân. Trên mạng xã hội, nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, tận hưởng thời gian bên hội bạn thân. Hình ảnh Tóc Tiên xuất hiện với tinh thần vui vẻ, thoải mái nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Đáng chú ý, mối quan hệ giữa Tóc Tiên và mẹ cũng có những chuyển biến tích cực sau nhiều năm căng thẳng. Cả hai được cho là đã làm hòa, mở ra một giai đoạn mới trong mối quan hệ mẹ con. Nhìn vào cuộc sống hiện tại, Tóc Tiên dường như đang từng bước sắp xếp lại mọi thứ theo cách riêng, trở lại với công việc, dành thời gian cho bản thân, bạn bè và gia đình. Sau những biến động về đời tư, nữ ca sĩ vẫn giữ tinh thần tích cực và chủ động tận hưởng cuộc sống mới.

Căn nhà mới của Tóc Tiên- Ảnh 7.

Tóc Tiên có cuộc sống thoải mái, tự do sau khi ly hôn

 

Theo Hạ Anh

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
Căn nhà, nhà

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam sắp có thêm một công trình vượt biển mới dài 6km do Sun Group đầu tư ở hòn đảo đẹp nhất châu Á sở hữu 3 kỷ lục Guinness

Việt Nam sắp có thêm một công trình vượt biển mới dài 6km do Sun Group đầu tư ở hòn đảo đẹp nhất châu Á sở hữu 3 kỷ lục Guinness Nổi bật

Sun Group sẽ xây cầu cạn vươn ra Hồ Tây, cải tạo tuyến đường ven hồ 13,5km và hình thành hành lang xanh kết nối xuyên suốt khu vực rộng 567ha

Sun Group sẽ xây cầu cạn vươn ra Hồ Tây, cải tạo tuyến đường ven hồ 13,5km và hình thành hành lang xanh kết nối xuyên suốt khu vực rộng 567ha Nổi bật

Từng thuê nhà khắp Hà Nội, một đôi vợ chồng trẻ quyết định đi xa hàng chục km để mua nhà: 4 năm sau mới thấy “đáng”!

Từng thuê nhà khắp Hà Nội, một đôi vợ chồng trẻ quyết định đi xa hàng chục km để mua nhà: 4 năm sau mới thấy “đáng”!

19:58 , 29/08/2026
Công dụng quan trọng của chiếc lỗ nhỏ trên bồn rửa bát: Nhiều người không nghĩ ra

Công dụng quan trọng của chiếc lỗ nhỏ trên bồn rửa bát: Nhiều người không nghĩ ra

16:54 , 29/08/2026
Đồng Nai cảnh báo tình trạng đầu cơ, làm giá nhà đất đón quy hoạch

Đồng Nai cảnh báo tình trạng đầu cơ, làm giá nhà đất đón quy hoạch

16:46 , 29/08/2026
Hà Nội dịch chuyển 26,5 km đường sắt để mở rộng Quốc lộ 1A

Hà Nội dịch chuyển 26,5 km đường sắt để mở rộng Quốc lộ 1A

16:24 , 29/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên