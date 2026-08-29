Căn nhà mới của Tóc Tiên

Tóc Tiên và Touliver từng sở hữu một căn biệt thự bề thế với thiết kế hiện đại, nổi bật. Tuy nhiên, sau khi đường ai nấy đi, cả hai đã bán cơ ngơi này. Trong khi Touliver khá kín tiếng, gần như không chia sẻ hình ảnh hay thông tin về cuộc sống mới, Tóc Tiên lại thoải mái hơn khi hé lộ những khoảnh khắc đời thường.

Theo những hình ảnh được chia sẻ, Tóc Tiên hiện sống trong một căn hộ thuộc phường Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức. Đây là một trong những khu căn hộ hạng sang ven sông tại TP.HCM, được thiết kế bởi Kengo Kuma - kiến trúc sư người Nhật Bản nổi tiếng, từng tham gia thiết kế sân vận động Olympic Tokyo 2020.

Từ một căn biệt thự bề thế, Tóc Tiên dọn về sống ở chung cư sau khi ly hôn

Không quá rộng nhưng căn hộ mới được Tóc Tiên bài trí vừa vặn với nhu cầu sinh hoạt của cô và những chú mèo cưng. Không gian lấy gam trắng sáng làm chủ đạo, nội thất phần lớn sử dụng chất liệu gỗ, mọi món đồ đều được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. So với căn biệt thự trước đây, nơi từng được nữ ca sĩ dành nhiều tâm huyết cho căn bếp rộng, không gian mới có thiết kế đơn giản và nhỏ gọn hơn, vừa đủ phục vụ cuộc sống hàng ngày.

Trong căn nhà, khu vực được Tóc Tiên đặc biệt yêu thích là ban công với tầm nhìn thoáng, có thể ngắm trọn khoảnh khắc bình minh và hoàng hôn. Cô bố trí một bộ bàn ghế tại đây để làm việc, nghỉ ngơi hoặc ngồi chill cùng bạn bè. Bên trong, phòng khách được kết hợp với khu vực bàn ăn lớn, tạo cảm giác ấm cúng nhưng vẫn thoáng đãng.

Căn hộ của Tóc Tiên là chung cư ven sông, thiết kế hiện đại

Khu vực phòng khách nhà Tóc Tiên có chiếc bàn lớn, tranh ảnh, tạp chí... của Tóc Tiên được đặt ngay ngắn ở kệ

Ban công nhà Tóc Tiên có thể ngắm trọn view thành phố

Tóc Tiên thường xuyên chill cùng bạn bè ở góc ban công này

Cuộc sống Tóc Tiên sau khi ly hôn

Sau khi khép lại cuộc hôn nhân, Tóc Tiên nhanh chóng trở lại với các hoạt động showbiz. Nữ ca sĩ vẫn duy trì công việc, xuất hiện tại các sự kiện và dành thời gian cho những dự án riêng, cho thấy cô không để chuyện đời tư ảnh hưởng quá nhiều đến nhịp sống hiện tại. Bên cạnh công việc, Tóc Tiên cũng dành nhiều thời gian chăm chút cho bản thân. Trên mạng xã hội, nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, tận hưởng thời gian bên hội bạn thân. Hình ảnh Tóc Tiên xuất hiện với tinh thần vui vẻ, thoải mái nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Đáng chú ý, mối quan hệ giữa Tóc Tiên và mẹ cũng có những chuyển biến tích cực sau nhiều năm căng thẳng. Cả hai được cho là đã làm hòa, mở ra một giai đoạn mới trong mối quan hệ mẹ con. Nhìn vào cuộc sống hiện tại, Tóc Tiên dường như đang từng bước sắp xếp lại mọi thứ theo cách riêng, trở lại với công việc, dành thời gian cho bản thân, bạn bè và gia đình. Sau những biến động về đời tư, nữ ca sĩ vẫn giữ tinh thần tích cực và chủ động tận hưởng cuộc sống mới.