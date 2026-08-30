Xã Hát Môn: Đấu giá đất tạo nguồn lực phát triển hạ tầng

Đường vành đai quanh đền Hát Môn được nâng cấp, thảm bê tông nhựa, hai bên có vỉa hè, hệ thống thoát nước, cây xanh, chiếu sáng và cảnh báo giao thông. Ảnh: Nguyễn Mai

Từ tháng 7-2025 đến nay, xã Hát Môn đã đấu giá thành công 250 thửa đất, tổng giá trị trúng đấu giá hơn 1.532 tỷ đồng. Từ nguồn lực này, nhiều công trình giao thông, trường học, tiêu thoát nước, di tích và các dự án dân sinh được đầu tư, góp phần hoàn thiện hạ tầng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Hạ tầng khang trang, mở rộng không gian phát triển

Dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, tuyến đường vành đai quanh đền Hát Môn khoác lên diện mạo mới. Con đường dài 990m được nâng cấp, thảm bê tông nhựa, hai bên có vỉa hè, hệ thống thoát nước, cây xanh, chiếu sáng và cảnh báo giao thông. Hai bên đường là cây canh mướt càng làm dịu đi cái nắng mùa hè, buổi tối có đèn trang trí thắp sáng tạo nên diện mạo rất đẹp cho làng quê.

Theo ông Hà Xuân Thắng, Tổ trưởng Tổ quản lý dự án, Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Hát Môn, tuyến đường có tổng mức đầu tư gần 10 tỷ đồng, nằm trong Dự án cải tạo đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Hát Môn. Công trình được triển khai từ khi còn mô hình chính quyền địa phương 3 cấp và tiếp tục được đẩy mạnh sau khi chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hoàn thành vào tháng 7-2026.

"Trước đây, tuyến đường vào đền Hát Môn là mặt đường bê tông xi măng đã xuống cấp, nhiều vị trí vỡ, hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Hai bên đường chưa có vỉa hè, cảnh quan chưa đồng bộ. Nay, tuyến đường được nâng cấp không chỉ giúp người dân đi lại thuận tiện hơn mà còn kết nối khu vực Thanh Đa, Hát Môn với Thượng Cốc (Phúc Thọ), tạo điều kiện để người dân và du khách đến với đền Hát Môn thuận lợi, góp phần phát huy giá trị di tích và thúc đẩy du lịch địa phương"- ông Thắng nói.

Cùng với tuyến đường vành đai, tuyến đường nối từ Quốc lộ 32 vào đền Hát Môn dài hơn 7km cũng được hoàn thành. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 70 tỷ đồng, gồm nâng cấp mặt đường bê tông, thảm bê tông nhựa 2 lớp, đầu tư hệ thống chiếu sáng… Đây là một trong những công trình giao thông có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông "xương sống" của xã Hát Môn...

Đây là 2 trong số rất nhiều công trình được địa phương xác định bố trí nguồn lực từ đấu giá quyền sử dụng đất.

Tuyến đường nối từ Quốc lộ 32 vào đền Hát Môn dài hơn 7km được hoàn thành. Ảnh: Nguyễn Mai

Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Hát Môn Nguyễn Thị Ly thông tin, từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (tháng 7-2025) đến nay, xã Hát Môn đã tổ chức đấu giá thành công 250 thửa đất, tổng diện tích hơn 24.250m², tổng số tiền trúng đấu giá đạt hơn 1.532 tỷ đồng. Trong đó, riêng năm 2026, đến hết ngày 10-8, xã đã đấu giá thành công 195 thửa đất, tổng diện tích hơn 19.224m², số tiền trúng đấu giá hơn 1.051 tỷ đồng. Tiền sử dụng đất thực tế thu về ngân sách đạt khoảng 576 tỷ đồng, bằng 76% kế hoạch đấu giá thành phố giao và đạt 91,9% nhiệm vụ thu ngân sách thành phố giao cho xã.

Theo UBND xã Hát Môn, nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất được đưa vào cân đối để thực hiện đầu tư công, phục vụ các công trình giao thông, trường học, di tích và các công trình dân sinh theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Chủ động tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh công tác đấu giá

Bên cạnh kết quả đạt được, Hát Môn cũng nhìn nhận thực tế công tác đấu giá đất đang còn một số khó khăn khách quan. Đó là thị trường bất động sản chững lại, giá trúng đấu giá có xu hướng giảm qua các phiên, số lượng khách hàng bỏ cọc tăng, khách hàng tham gia đấu giá ít… làm ảnh hưởng lớn đến công tác đấu giá đất trên địa bàn xã. Vì vậy, cùng với việc khai thác hiệu quả quỹ đất hiện có, xã Hát Môn đã chủ động rà soát, đề xuất bổ sung các dự án đấu giá, tạo nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ đầu tư công.

Nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất được xã Hát môn đưa vào cân đối để thực hiện đầu tư công, trong đó có nhiều các công trình giao thông. Ảnh: HM

"Đầu năm 2026, Hát Môn xây dựng kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất tại 3 khu đất gồm: Khu Cổng Nội, Tam Hiệp; Khu Cát Hạ, Tam Thuấn và Khu Cầu Lọc - Giáo Hạ, Ngọc Tảo, tổng diện tích hơn 15.207m², dự kiến tổng nguồn thu khoảng hơn 757 tỷ đồng. Tuy vậy, để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026 và cân đối nguồn lực cho kế hoạch đầu tư công, xã tiếp tục đề nghị bổ sung 5 dự án đấu giá với tổng diện tích 5.574m². Các khu đất gồm: Gạc Chợ, Cổng Đình, Hậu Đồng (Tam Hiệp); Cầu Lọc (Ngọc Tảo, giai đoạn 1) và Hoành Thổ. Các dự án này đã được UBND thành phố phê duyệt, dự kiến từ nay đến cuối năm, nguồn thu ngân sách từ các khu đất này là khoảng 198 tỷ đồng"- bà Ly cho biết.

Bên cạnh đó, xã Hát Môn xác định chất lượng các khu đất đấu giá là yếu tố quan trọng để nâng cao giá trị quỹ đất và tạo sự đồng thuận của người dân. Địa phương đã tăng cường khảo sát thị trường, xây dựng phương án đấu giá phù hợp; đổi mới tuyên truyền, cung cấp đầy đủ, chính xác, khách quan thông tin về các phiên đấu giá và tài sản đấu giá.

Đặc biệt, các khu đấu giá phải được đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, chú trọng không gian cây xanh, kết nối với khu dân cư hiện hữu, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân. Cách làm này vừa góp phần nâng cao hiệu quả đấu giá, vừa tạo dựng những khu dân cư có hạ tầng đồng bộ, hạn chế tình trạng đất đấu giá nhưng hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu.

Nhờ vậy, số lượng khách hàng tham gia đấu giá vẫn đảm bảo, trong đó phần lớn khách hàng là người dân địa phương có nhu cầu sử dụng đất. Có nhiều lô, ngay sau khi có thông báo đấu giá khách hàng tham gia đấu giá đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính và được giao đất theo quy định.

Nguồn lực đất đai không chỉ nằm ở những con số thu ngân sách mà được thể hiện bằng chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng lên. Ảnh: NM

Hiện nay, nguồn thu từ đấu giá QSDĐ được tái đầu tư công, phục vụ xây dựng hạ tầng, giao thông, trường học, di tích phục vụ dân sinh. Việc sử dụng nguồn vốn đảm bảo công khai, minh bạch, tuân thủ theo quy định về Luật đầu tư công. Theo Phó Chủ tịch UBND xã Hát Môn Nguyễn Văn Tập, đấu giá quyền sử dụng đất không chỉ đơn thuần là giải pháp tăng thu ngân sách mà còn tạo nguồn lực để địa phương chủ động đầu tư. Trong giai đoạn tới, xã dự kiến ưu tiên nguồn lực cho những công trình có tính kết nối, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có Dự án đường Tam Hiệp - Hiệp Thuận - Liên Hiệp đi tỉnh lộ 420; Dự án xây dựng đường vào Cụm công nghiệp Tam Hiệp; các tuyến giao thông ngõ, xóm và các công trình giải quyết những vấn đề dân sinh bức thiết như tiêu thoát nước.

Khi những con đường được mở rộng, hệ thống thoát nước được hoàn thiện, trường học và các thiết chế dân sinh được đầu tư, giá trị của nguồn lực đất đai không chỉ nằm ở những con số thu ngân sách mà được thể hiện bằng chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng lên.