Có gì tại dự án tái thiết đô thị gần 500ha giáp Trục đại lộ sông Hồng

Mới đây, Hà Nội đã tổ chức Lễ khởi công và khánh thành 17 dự án tiêu biểu nhân dịp Quốc khánh 2/9. Trong đó, dự án cải tạo, chỉnh trang và tái thiết đô thị Vĩnh Hưng đang được người dân đặc biệt quan tâm. Bởi đây là khu vực trung tâm, bên trong đê sông Hồng, địa bàn phường Vĩnh Hưng cũng là nơi sinh sống của khoảng 80.000 người.

Với tổng vốn đầu tư gần 186.000 tỷ đồng, dự án cải tạo, chỉnh trang và tái thiết đô thị Vĩnh Hưng có quy mô nghiên cứu khoảng 447 ha, triển khai trên địa bàn phường Vĩnh Hưng, gồm hai khu vực chính: khu vực tái thiết đô thị quy mô khoảng 206,1 ha; khu vực còn lại 240,9 ha sẽ được cải tạo, chỉnh trang. Tất cả các hộ dân thuộc diện ảnh hưởng sẽ được bố trí tái định cư ngay trên địa bàn phường.

Vị trí địa lý của khu vực Vĩnh Hưng. Ảnh: UBND TP Hà Nội

Dự án tái thiết đô thị Vĩnh Hưng có vị trí nằm giữa vành đai 2 và 3, gần các khu đô thị lớn của Hà Nội. Dự án cách Hồ Gươm khoảng 4km, đồng thời sẽ giáp Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng sắp khởi công.

Dự án này được triển khai nhằm hiện thực hóa chủ trương tái cấu trúc không gian vùng trung tâm theo mô hình phát triển xanh, bền vững của thành phố. Các khu sau cải tạo, xây mới sẽ được gắn với hệ thống đường sắt đô thị (tuyến số 4, 8, 15) và không gian ngầm đa chức năng theo mô hình khu đô thị nén, nhằm giảm áp lực giao thông và nâng cao chất lượng sống.

Đồng thời, dự án này cũng ứng dụng mô hình "đô thị 15 phút", người dân có thể dễ dàng tiếp cận toàn bộ không gian công cộng (công viên, cây xanh) và các dịch vụ xã hội (vui chơi, mua sắm giải trí, học tập, y tế) chỉ trong vòng 15 phút đi bộ.

Phối cảnh khu đô thị sau tái thiết. Ảnh: UBND TP Hà Nội

Dự án tái thiết Vĩnh Hưng được kỳ vọng góp phần cải thiện hệ thống hạ tầng, tổ chức lại không gian đô thị và nâng cao chất lượng môi trường sống tại khu vực phía Đông Nam Hà Nội. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành vào quý IV/2030.

Phát biểu tại lễ khởi công, khánh thành, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã lưu ý riêng với dự án tái thiết đô thị Vĩnh Hưng. Ông cho rằng trong nhiều năm qua, quá trình đô thị hóa của Hà Nội chủ yếu gắn với việc mở rộng và hình thành các khu vực phát triển mới.

Nhưng khi đô thị ngày càng lớn, Thành phố đồng thời phải giải quyết một yêu cầu khó hơn: cải tạo, tái thiết những khu vực hiện hữu mà hệ thống hạ tầng, không gian đô thị và điều kiện sống cần được nâng cấp.

Lãnh đạo Hà Nội khẳng định: Tái thiết đô thị không đơn thuần là xây dựng lại. Mục tiêu phải là thông qua quá trình tái thiết để cải thiện thực chất hạ tầng và điều kiện sống của người dân; tổ chức lại không gian đô thị hợp lý hơn; bổ sung các công trình công cộng, hạ tầng xã hội còn thiếu và sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực đất đai.

“Vĩnh Hưng vì vậy có thể là một dự án quan trọng để Thành phố từng bước hình thành cách tiếp cận và kinh nghiệm đối với công tác cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị trong thời gian tới”, ông Vũ Đại Thắng chia sẻ.